Calcola il valore della funzione di densità di probabilità di distribuzione del chi-quadrato con il parametro NU per una variabile casuale X. In caso di errore restituisce NaN.
double MathProbabilityDensityChiSquare(
Calcola il valore della funzione di densità di probabilità di distribuzione chi-quadrato con il parametro NU per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false. Analogo di dchisq() in R.
bool MathProbabilityDensityChiSquare(
Parametri
x
[in] Valore della variabile random.
x[]
[in] Array con i valori della variabile random.
nu
[in] Parametro di distribuzione (numero di gradi di libertà)
log_mode
[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore. Se log_mode=true, allora viene restituito il logaritmo naturale della densità di probabilità.
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
result[]
[out] Array per i valori della funzione di densità di probabilità.