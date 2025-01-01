MathProbabilityDensityChiSquare

Рассчитывает плотность вероятности распределения хи-квадрат с параметром nu для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityChiSquare(

const double x,

const double nu,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Рассчитывает плотность вероятности распределения хи-квадрат с параметром nu для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityChiSquare(

const double x,

const double nu,

int& error_code

);

Рассчитывает плотность вероятности распределения хи-квадрат с параметром nu для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dchisq() в R.

bool MathProbabilityDensityChiSquare(

const double& x[],

const double nu,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Рассчитывает плотность вероятности распределения хи-квадрат с параметром nu для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathProbabilityDensityChiSquare(

const double& x[],

const double nu,

double& result[]

);

Параметры

x

[in] Значение случайной величины.

x[]

[in] Массив со значениями случайной величины.

nu

[in] Параметр распределения (число степеней свободы)

log_mode

[in] Флаг расчета логарифма значения. Если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм плотности вероятности.

error_code

[out] Переменная для записи кода ошибки.

result[]

[out] Массив для значений функции плотности вероятности.