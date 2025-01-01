- MathProbabilityDensityChiSquare
- MathCumulativeDistributionChiSquare
- MathQuantileChiSquare
- MathRandomChiSquare
- MathMomentsChiSquare
MathProbabilityDensityChiSquare
Bir rassal x değişkeni için ki-kare dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini nu parametresine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathProbabilityDensityChiSquare(
|
double MathProbabilityDensityChiSquare(
Rassal değişkenlerden oluşan bir x[] dizisi için ki-kare dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerini nu parametresine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekidchisq() fonksiyonunun analoğu
|
bool MathProbabilityDensityChiSquare(
|
bool MathProbabilityDensityChiSquare(
Parametreler
x
[in] Rassal değişkenin değeri.
x[]
[in] Rassal değişkenin değerlerini içeren dizi.
nu
[in] Dağılım parametresi (serbestlik derecesi)
log_mode
[in] Değerin logaritmasını hesaplamak için kullanılan bayrak. log_mode=true ise, olasılık yoğunluk fonksiyonunun doğal logaritması hesaplanır.
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
result[]
[out] Olasılık yoğunluk fonksiyonunun değerleri için kullanılacak dizi.