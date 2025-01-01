- MathProbabilityDensityChiSquare
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Chi-Quadrat-Verteilung mit dem Parameter nu für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
double MathProbabilityDensityChiSquare(
double MathProbabilityDensityChiSquare(
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Chi-Quadrat-Verteilung mit dem Parameter nu für ein Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu dchisq() in R.
bool MathProbabilityDensityChiSquare(
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Chi-Quadrat-Verteilung mit dem Parameter nu für ein Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.
bool MathProbabilityDensityChiSquare(
Parameter
x
[in] Wert der Zufallsvariablen.
x[]
[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.
nu
[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade)
log_mode
[in] Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
result[]
[out] Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.