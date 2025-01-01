Color (método Get)

Retorna a cor do nó.

ENUM_RED_BLACK_TREE_NODE_TYPE Color();

Valor de retorno

Retorna a cor do nó.

Color (método Set)

Define a cor do nó.

void Color(

ENUM_RED_BLACK_TREE_NODE_TYPE clr

);

Parâmetros

clr

[in] Cor do nó.

Observação

Cor do nó é definida pelo valor da enumeração ENUM_RED_BLACK_TREE_NODE_TYPE e pode ser de dois tipos: