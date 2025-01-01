Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCRedBlackTreeNode<T>Color ValueParentLeftRightColorIsLeafCreateEmptyNode Color (método Get) Retorna a cor do nó. ENUM_RED_BLACK_TREE_NODE_TYPE Color(); Valor de retorno Retorna a cor do nó. Color (método Set) Define a cor do nó. void Color( ENUM_RED_BLACK_TREE_NODE_TYPE clr // cor do nó ); Parâmetros clr [in] Cor do nó. Observação Cor do nó é definida pelo valor da enumeração ENUM_RED_BLACK_TREE_NODE_TYPE e pode ser de dois tipos: RED_BLACK_TREE_NODE_RED – cor de nó vermelha; RED_BLACK_TREE_NODE_BLACK – cor de nó preta. Right IsLeaf