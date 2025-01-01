DocumentaçãoSeções
Delete

Remove o elemento a partir de uma posição dada no array.

bool  Delete(
   int  pos      // Position
   )

Parâmetros

pos

[in]  Remove posição do elemento no array.

Valor do Retorno

verdadeiro se com sucesso, falso - não pode remover o elemento.

Exemplo

//--- example for CArrayChar::Delete(int)
#include <Arrays\ArrayChar.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayChar *array=new CArrayChar;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add arrays elements
   //--- . . .
   //--- delete element
   if(!array.Delete(0))
     {
      printf("Delete error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- delete array
   delete array;
  }