Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos personalizadosCPieChartValueInsert CreateSeriesSetValueAddValueInsertValueUpdateValueDeleteDrawChartDrawPieLabelMake ValueInsert Insere um novo valor no gráfico (numa determinada posição). bool ValueInsert( const uint pos, // índice const double value, // valor const string descr, // rótulo const uint clr, // cor ) Parâmetros pos [in] Índice para inserção. value [in] Valor. descr [in] Rótulo de valor. clr [in] Cor de valor. Valor de retorno true, em caso de sucesso, caso contrário, false. ValueAdd ValueUpdate