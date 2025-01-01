DocumentaçãoSeções
Insere um novo valor no gráfico (numa determinada posição).

 bool  ValueInsert(
   const uint    pos,    // índice
   const double  value,  // valor
   const string  descr,  // rótulo
   const uint    clr,    // cor
   )

Parâmetros

pos

[in] Índice para inserção.

value

[in] Valor.

descr

[in] Rótulo de valor. 

clr

[in] Cor de valor.

Valor de retorno

true, em caso de sucesso, caso contrário, false.