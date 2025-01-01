ValueInsert

Inserta un nuevo valor en el diagrama (según la posición indicada).

bool ValueInsert(

const uint pos,

const double value,

const string descr,

const uint clr,

)

Parámetros

pos

[in] Índice para la inserción.

value

[in] Valor.

descr

[in] Rótulo del valor.

clr

[in] Color del valor.

Valor devuelto

true en caso de éxito, de lo contrario, false.