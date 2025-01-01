DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos personalizadosCPieChartValueInsert 

ValueInsert

Inserta un nuevo valor en el diagrama (según la posición indicada).

 bool  ValueInsert(
   const uint    pos,    // índice
   const double  value,  // valor
   const string  descr,  // rótulo
   const uint    clr,    // color
   )

Parámetros

pos

[in] Índice para la inserción.

value

[in] Valor.

descr

[in] Rótulo del valor. 

clr

[in] Color del valor.

Valor devuelto

true en caso de éxito, de lo contrario, false.