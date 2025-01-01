Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos personalizadosCPieChartValueInsert CreateSeriesSetValueAddValueInsertValueUpdateValueDeleteDrawChartDrawPieLabelMake ValueInsert Inserta un nuevo valor en el diagrama (según la posición indicada). bool ValueInsert( const uint pos, // índice const double value, // valor const string descr, // rótulo const uint clr, // color ) Parámetros pos [in] Índice para la inserción. value [in] Valor. descr [in] Rótulo del valor. clr [in] Color del valor. Valor devuelto true en caso de éxito, de lo contrario, false. ValueAdd ValueUpdate