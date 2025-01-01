DokümantasyonBölümler
Pay grafiğin belirtilen konumuna yeni bir değer ekler.

 bool  ValueInsert(
   const uint    pos,    // indis
   const double  value,  // değer
   const string  descr,  // etiket
   const uint    clr,    // renk
   )

Parametreler

pos

[in] Giriş indisi.

value

[in] Değer.

descr

[in] Değer etiketi. 

clr

[in] Değer rengi.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.