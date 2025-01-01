MQL5 ReferansıStandart KütüphaneÖzel GrafiklerCPieChartValueInsert CreateSeriesSetValueAddValueInsertValueUpdateValueDeleteDrawChartDrawPieLabelMake ValueInsert Pay grafiğin belirtilen konumuna yeni bir değer ekler. bool ValueInsert( const uint pos, // indis const double value, // değer const string descr, // etiket const uint clr, // renk ) Parametreler pos [in] Giriş indisi. value [in] Değer. descr [in] Değer etiketi. clr [in] Değer rengi. Dönüş Değeri Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'. ValueAdd ValueUpdate