DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekBenutzerdefinierte GrafikenCPieChartValueInsert 

ValueInsert

Fügt einen neuen Wert in das Diagramm ein (nach der angegebenen Position).

 bool  ValueInsert(
   const uint    pos,    // Index
   const double  value,  // Wert
   const string  descr,  // Label
   const uint    clr,    // Farbe
   )

Parameter

pos

[in] Index für das Einfügen.

value

[in] Wert.

descr

[in] Label der Werte. 

clr

[in] Farbe des Wertes.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls — false.