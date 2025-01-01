ValueInsert

Fügt einen neuen Wert in das Diagramm ein (nach der angegebenen Position).

bool ValueInsert(

const uint pos,

const double value,

const string descr,

const uint clr,

)

Parameter

pos

[in] Index für das Einfügen.

value

[in] Wert.

descr

[in] Label der Werte.

clr

[in] Farbe des Wertes.

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls — false.