Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekBenutzerdefinierte GrafikenCPieChartValueInsert CreateSeriesSetValueAddValueInsertValueUpdateValueDeleteDrawChartDrawPieLabelMake ValueInsert Fügt einen neuen Wert in das Diagramm ein (nach der angegebenen Position). bool ValueInsert( const uint pos, // Index const double value, // Wert const string descr, // Label const uint clr, // Farbe ) Parameter pos [in] Index für das Einfügen. value [in] Wert. descr [in] Label der Werte. clr [in] Farbe des Wertes. Rückgabewert Wenn erfolgreich true, andernfalls — false. ValueAdd ValueUpdate