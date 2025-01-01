DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos personalizadosCPieChartCreate 

Create

Método virtual que cria um recurso gráfico.                                      

 virtual bool  Create(
   const string       name,    // nome
   const int          width,   // largura
   const int          height,  // altura
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt,  // formato
   )

Parâmetros

nome

[in] Base para o nome do recurso gráfico. O nome do recurso é formado ao criar usando a adição de cadeias de caracteres pseudo-aleatórias. 

width

[in]  Largura (tamanho ao longo do eixo X) em pixels.

height

[in]  Altura (tamanho ao longo do eixo Y) em pixels.

clrfmt

[in]  Método de processamento de cor. Saiba mais sobre os métodos de processamento de cor na descrição da função ResourceCreate().

Valor de retorno

true no caso de sucesso, caso contrário, false.