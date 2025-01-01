Create
Método virtual que cria um recurso gráfico.
virtual bool Create(
Parâmetros
nome
[in] [in] [in] [in] Base para o nome do recurso gráfico. O nome do recurso é formado ao criar usando a adição de cadeias de caracteres pseudo-aleatórias.
width
[in] Largura (tamanho ao longo do eixo X) em pixels.
height
[in] Altura (tamanho ao longo do eixo Y) em pixels.
clrfmt
[in] Método de processamento de cor. Saiba mais sobre os métodos de processamento de cor na descrição da função ResourceCreate().
Valor de retorno
true no caso de sucesso, caso contrário, false.