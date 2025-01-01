Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCPieChartValueInsert CreateSeriesSetValueAddValueInsertValueUpdateValueDeleteDrawChartDrawPieLabelMake ValueInsert Вставляет новое значение на диаграмму (по указанной позиции). bool ValueInsert( const uint pos, // индекс const double value, // значение const string descr, // подпись const uint clr, // цвет ) Параметры pos [in] Индекс для вставки. value [in] Значение. descr [in] Подпись значения. clr [in] Цвет значения. Возвращаемое значение true в случае успеха, иначе — false. ValueAdd ValueUpdate