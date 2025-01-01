ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCPieChartValueInsert 

ValueInsert

Вставляет новое значение на диаграмму (по указанной позиции).

 bool  ValueInsert(
   const uint    pos,    // индекс
   const double  value,  // значение
   const string  descr,  // подпись
   const uint    clr,    // цвет
   )

Параметры

pos

[in] Индекс для вставки.

value

[in] Значение.

descr

[in] Подпись значения. 

clr

[in] Цвет значения.

Возвращаемое значение

true в случае успеха, иначе — false.