Identificadores
Identificadores são usados como nomes de variáveis e funções. O comprimento de um identificador não pode exceder 63 caracteres.
Caracteres permitidos na formação de um identificador: números 0-9, as letras maiúsculas e minúsculas latinas a-z e A-Z, reconhecidos como caracteres diferentes, o caractere sublinhado (_). O primeiro caractere não pode ser um dígito.
O identificador não deve coincidir com uma palavra reservada.
Exemplos:
|
NAME1 namel Total_5 Paper
