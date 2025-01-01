Identificadores

Identificadores são usados como nomes de variáveis e funções. O comprimento de um identificador não pode exceder 63 caracteres.

Caracteres permitidos na formação de um identificador: números 0-9, as letras maiúsculas e minúsculas latinas a-z e A-Z, reconhecidos como caracteres diferentes, o caractere sublinhado (_). O primeiro caractere não pode ser um dígito.

O identificador não deve coincidir com uma palavra reservada.

Exemplos:

NAME1 namel Total_5 Paper

