Identificatori
Gli identificatori vengono usati come nomi di variabili e funzioni. La lunghezza dell'identificatore non può superare 63 caratteri.
I caratteri consentiti da scrivere in un identificatore: cifre 0-9, lettere latine maiuscole e minuscole a-z ed A-Z, riconosciute come diversi caratteri, il carattere di sottolineatura (_). Il primo carattere non può essere un numero.
L'identificatore non deve coincidere con la parolareserved.
Esempi:
|
NAME1 namel Total_5 Paper
