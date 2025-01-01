MQL5 ReferansıDil TemelleriSözdizimTanımlayıcılar
- Yorumlar
- Tanımlayıcılar
- Rezerve Sözcükler
Tanımlayıcılar
Tanımlayıcılar değişken ismi veya fonksiyon isimi gibi kullanılırlar. Bir tanımlayıcının uzunluğu 63 karakteri geçemez.
Bir tanımlayıcıda kullanılmasına izin verilen karakterler: 0-9 şekilleri, büyük ve küçük latin harfler a-z ve A-Z (farklı karakterler şeklinde kabul edilirler), alt çizgi karakteri (_). İlk karakter sayı olamaz.
Tanımlayıcı, rezerve sözcüklerle aynı olamaz.
Örnekler:
NAME1 namel Total_5 Paper
Ayrıca Bakınız