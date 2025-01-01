Identificadores

Los identificadores se utilizan como los nombres para las variables y funciones. Los identificadores no pueden tener más de 63 caracteres.

Los símbolos permitidos para escribir los identificadores son los siguientes: dígitos numéricos de 0 a 9, letras mayúsculas y minúsculas latinas a-z y A-Z se reconocen como símbolos distintos, guión bajo (_). Dígitos numéricos en ningún caso deben aparecer como primer carácter.

Un identificador no puede coincidir con una palabra reservada.

Ejemplos:

NAME1 namel Total_5 Paper

Véase también

Variables, Funciones