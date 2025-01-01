Identifiants

Les identifiants sont utilisés comme noms de variables et de fonctions. La longueur d'un identifiant ne doit pas être supérieure à 63 caractères.

Les caractères autorisés comme identifiant : chiffres de 0 à 9, les lettres latines de a à z en minuscules ou majuscules, reconnues comme des caractères différents, le caractère underscore (_). Le premier caractère ne peut pas être un chiffre.

L'identifiant ne doit pas correspondre à un mot réservé.

Exemples :

NAME1 namel Total_5 Paper

Voir aussi

Variables, Fonctions