Identifikatoren

Identifikatoren werden als Namen für Variablen und Funktionen verwendet. Die Länge des Identifikatoren kann nicht mehr als 63 Zeichen sein.

Zulässige Symbole eines Identifikatoren: Zahlen 0-9, lateinische Gross- und Kleinbuchstaben a-z und A-Z, die als verschiedene Symbole erkennt werden, Unterstreichungszeichen (_). Das erste Symbol kann keine Zahl sein.

Identifikator muss nicht mit dem reservierten Wort zusammenfallen.

Beispiele:

NAME1 namel Total_5 Paper

