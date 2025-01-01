Nachschlagewerk MQL5Grundlagen der SpracheSyntaxIdentifikatoren
Identifikatoren
Identifikatoren werden als Namen für Variablen und Funktionen verwendet. Die Länge des Identifikatoren kann nicht mehr als 63 Zeichen sein.
Zulässige Symbole eines Identifikatoren: Zahlen 0-9, lateinische Gross- und Kleinbuchstaben a-z und A-Z, die als verschiedene Symbole erkennt werden, Unterstreichungszeichen (_). Das erste Symbol kann keine Zahl sein.
Identifikator muss nicht mit dem reservierten Wort zusammenfallen.
Beispiele:
|
NAME1 namel Total_5 Paper
