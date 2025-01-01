Comentários

Comentários de múltiplas linhas começam com o par de símbolos /* e terminam com o par */. Este tipo de comentário não pode ser aninhado. Comentários de linha única começam com o par de símbolos // e terminam com o caractere newline, eles podem ser aninhados em outros comentários de múltiplas linhas. Comentários são permitidos em todos os lugares onde os espaços são permitidos, eles podem conter qualquer número de espaços.

Exemplos: