class CAnimal

{

public:

virtual void Sound()=NULL; // IL metodo PURE, dovrebbe essere sovrascritto nella classe derivata, CAnimal ora è astratta e non può essere creata

};

//--- Derivato da una classe astratta

class CCat : public CAnimal

{

public:

virtual void Sound() { Print("Myau"); } // PURE è sovrascritto, CCat non è astratto e può essere creato

};



//--- Esempi di uso errato

new CAnimal; // Errore di 'CAnimal' - il compilatore restituisce l'errore "impossibile istanziare la classe astratta"(cannot instantiate abstract class)

CAnimal some_animal; // Errore di 'CAnimal': il compilatore restituisce l'errore "impossibile istanziare la classe astratta"



//--- Esempi di uso corretto

new CCat;// Nessun errore: la classe CCat non è astratta

CCat cat;// Nessun errore: la classe CCat non è astratta