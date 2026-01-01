CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

iMio - indicatore per MetaTrader 5

Renat Akhtyamov | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
13
Valutazioni:
(6)
Pubblicato:
iMy.mq5 (5.22 KB) visualizza
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

L'implementazione sotto forma di indicatore senza modernizzazione pianificata è allegata.

Ossia, osserviamo la rottura della linea blu da parte del corpo della candela.


    Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
    Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/47721

    Mostra livello giorno aperto Mostra livello giorno aperto

    Indicatore che visualizza il livello di apertura del giorno su qualsiasi TF

    EAX_Mysql - MySQL library EAX_Mysql - MySQL library

    Questa libreria consente una facile interfaccia con MySQL.

    Input and output of onnx model Input and output of onnx model

    Lo script è utile per ispezionare la struttura dei modelli ONNX, fornendo informazioni sull'input e sull'output, sui loro nomi e sulle loro proprietà. È particolarmente utile per il debug e la comprensione delle caratteristiche dei modelli ONNX utilizzati nelle applicazioni di apprendimento automatico.

    MA_AC_Stochastic_Signal MA_AC_Stochastic_Signal

    This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).