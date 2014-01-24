这个图形面板允许自动手工交易。它有许多功能, 包括可视化交易策略构造。



自动交易在交易者中是很流行的。但是并非所有交易者都是程序员, 创建集合一些交易策略的 EA 需要基本的 MQL5 编程技能知识。这个可视化面板可简化交易操作, 继而, 实现将简单交易算法编写成代码或找到程序员来实现算法。



这第一个算法交易 (FAT) 面板 0.2 可令您创建自动交易策略, 而无需编写代码。



这个 FAT 面板 0.2 有便利的用户界面: 可视化工具, 属性窗口, 复选框, 单选按钮, 滚动和缩放的选项卡。

参看演示



可视化工作区创建 EA 算法

准备逻辑块, 目的是用来组合。

指标值可以作为输入参数, 它有一些附加信号块 (出价, 常量)

4 个信号操作处理逻辑块

4 个状态块 (时间范围, 周日, 是否有开仓)

3 个逻辑操作 (与, 或, 非)

2 个订单块 (买, 卖)

附加的直观操作, 选择, 处理, 条件, 移动与删除一群块。

检查输入和输出的兼容

每个块的参数可配置

创建多币种交易策略

缩放工作区

保存/加载交易算法和设置

该方案将会工作, 即使添加或排除逻辑块



历史回测与保存方案

块的输入参数可用于优化策略测试员

可视控制

扩展指标列表

扩展行为块 (声音提示, 图表上的图形对象, 等等)



工作区优化

新的方案存储格式

集成逻辑块, 内建算法和设置







安装:

展开文件内容至客户端文件夹。打开 MetaEditor (终端中按 F4 键) 并编译指标, 位于 MQL5/indicators/fatpanel 以及 EA, 位于 MQL5/Experts/fatpanel。挂载 EA 至图表 (允许使用 DLLs)。



创建交易算法:

最简单的交易方案可以使用 4 个逻辑块创建。加一些逻辑块至工作区, 您需要点击块并在工作区的指定位置再次点击。让我们加一个 "买" 块从 "行为" 标签, "均线" 和 "出价" 块从 "信号" 标签 以及 ">" 块从 "操作" 标签。



它将看上去像这样:







现在是时候连接块了。

若您点击块, 您将看到蓝色长方形, 它意味着块已经被选择。现在您可以移动它至工作区的任意地方。若您在其它块上拖动块, 它将试图自动地连接它们。让我们来连接信号块用 ">" 操作块, 以及操作块和订单块。

所有逻辑块有输入和输出, 不正确地连接块是不可能的。删除块, 您需要选择它并点击 "删除" 按钮。配置块属性, 当选择后点击它 (或双击来取消选择逻辑块)。



让我们来设置 ">" 块参数。





让我们在 "买" 块上来设置 tp=120 以及 sl=60。之后让我们允许方案工作。若您允许 "自动交易", 则 EA将开始交易。



注意!不建议在真实帐户中测试 EA 的工作!



在我们的例子中, 若均线和出价间的距离很高, 超过 200 点数, 这个 EA 将放置订单。







历史回测:

为在历史数据上测试策略, 您需要保存方案, 可通过点击 "保存" 按钮。

下一步, 在客户端的策略测试员中, 选择 "Fatpanel/FatPanel.ex5"。符号与周期不重要, EA 将交易在策略符号上, 在订单块上指定的或一个定时器。

现在, 是时候看看策略的结果了。如果在我们的方案操作块中, 我们指定 300 替代 200, 则结果看来如下 (2010):



2. "图表" 标签

图表标签提供符号及持仓信息, 并允许手工交易。