거래 자동화를 위한 그래픽 패널. 패널 툴킷은 탭으로 나뉩니다. 패널의 특징은 트레이딩 전략을 시각적으로 생성하는 모드입니다.

트레이딩 자동화는 트레이더들 사이에서 꽤 인기 있는 작업입니다. 그러나 모든 트레이더가 프로그래머는 아니며 특정 전략에 따라 로봇 거래를 만들려면 기본 프로그래밍 원칙과 특히 MQL 언어에 대한 지식이 필요합니다.

수동 거래 프로세스를 자동화하는 시각적 도구를 사용하면 일부 일상적인 작업을 터미널 인터페이스로 전송할 수 있습니다. 그러나 가장 간단한 알고리즘이라도 특정 알고리즘을 설정하려면 전문가 어드바이저의 프로그램 코드를 만들어야 하며, 이는 실행자를 검색하거나 코드를 직접 작성 또는 수정해야 함을 의미합니다.

퍼스트 알고리즘 트레이딩(FAT) 패널 0.2는 트레이더가 코드 한 줄 없이도 시각적으로 트레이딩 전략을 직접 설계할 수 있는 도구입니다. FAT 패널 0.2 버전에는 탭이 있는 중첩 패널, 사용한 시각적 도구 세트 전환 및 화면 공간 절약, 속성 창, 체크박스, 라디오 버튼, 에디터 작업 영역 스크롤 및 확대/축소 등 여러 가지 편리한 인터페이스 솔루션이 탑재되어 있습니다.

은 트레이딩 로봇 알고리즘을 시각적으로 조립할 수 있는 작업 공간입니다.

사용을 위해 유형별로 그룹화 된 기성품 블록 세트

입력 신호로 지표 사용 및 여러 추가 신호 블록(입찰가, 상수 값)

신호 처리 작업의 4개 블록

4개의 상태 블록(시간대, 요일, 오픈 포지션의 가용성)

논리 연산 블록 3개(AND, OR, NO)

주문(매수, 매도) 작업 2개 블록

블록 추가, 선택, 이동, 연결, 그룹 이동 및 삭제의 직관적 인 작업

입력 및 출력에 의한 블록 호환성 제어

각 블록의 매개변수 사용자 지정

다중 통화 거래 전략 생성

복잡한 거래 전략을 편안하게 생성하기 위해 작업 영역의 크기 조정 및 스크롤을 사용합니다.

준비된 알고리즘 및 블록 설정 저장/로드

계획을 깨지 않고 주문 배치 블록을 켜거나 끌 수 있습니다.

저장된 계획에 대한 기록으로 전문가 고문 테스트

전략에 포함된 블록의 매개변수 변경을 위한 옵티마이저 사용

지원되는 보조지표 목록 확장

동작 블록의 기능 확장(이벤트의 소리 알림, 차트에 그래픽 개체 출력 등).

작업 공간 최적화, "리피터" 및 "스플리터" 블록 추가

특수 형식의 스키마 저장소(바이너리가 아님)

간단한 설치 지침:

아카이브의 내용을 메타트레이더 5 설치 폴더의 MQL5 카탈로그에 복사합니다. 그런 다음 편집기를 열고(터미널에서 F4 누름) MQL5/지표/팻패널에서 인디케이터를, MQL5/전문가/팻패널에서 Expert Advisor를 열고 컴파일(F7 누름)합니다. 그런 다음 터미널의 목록에서 Expert Advisor를 선택하고 차트에서 실행하여 DLL을 사용할 수 있습니다(테스터와 올바른 작업을 위해).





알고리즘을 작성하고 트레이딩 로봇을 시작합니다:

가장 간단한 작업 차트를 만들려면 블록 4개면 충분합니다. 작업 공간에 블록을 추가하는 기술은 간단합니다. 오른쪽 패널의 블록 버튼을 한 번 클릭하고 작업 공간의 빈 공간을 두 번 클릭해야 합니다. '행동' 탭에서 '매수' 블록을, 신호 탭에서 'MA' 및 '입찰' 블록 2개를, 작업 탭에서 '>' 블록을 추가해 보겠습니다. 결과는 다음과 같아야 합니다:







이제 블록을 서로 연결할 수 있습니다. 블록을 한 번 클릭하면 블록에 파란색 프레임이 표시됩니다. 이제 작업 공간의 여유 공간을 클릭하면 이동하고 "수신기" 블록을 클릭하면 해당 블록과 연결됩니다. 신호 블록을 ">" 작업 블록에 연결하고 작업 블록을 주문 블록에 연결해 보겠습니다.

모든 블록에는 입력과 출력이 입력되어 있으므로 잘못 연결할 수 없습니다. 블록을 삭제하려면 선택 모드에서 "삭제" 버튼을 클릭해야 합니다. 블록 속성을 설정하려면 선택 모드에서 블록을 다시 클릭하거나 선택되지 않은 블록을 두 번 클릭해야 합니다. "이상" 연산 블록의 매개변수를 설정해 보겠습니다.





"구매" 블록에 대해 tp=120, sl=60을 설정합니다. 작업을 "활성화"하는 확인란을 선택해 보겠습니다. 파라미터를 적용하면 계획이 켜집니다. 차트에 연결되었을 때 전문가 조언자가 거래가 허용되면 포지션 개설이 시작됩니다. 주의! 실제 계좌에서 전문가 어드바이저의 작업을 테스트하는 것은 절대 권장하지 않습니다.



전문가 조언자는 평균이 매수보다 200포인트 이상 높을 때 주문을 체결합니다.





거래 내역에서 전략 테스트하기:

거래내역에서 테스트하려면 "저장" 버튼을 클릭하여 전략을 저장해야 합니다. 트레이딩 전략 테스터에서 Fatpanel/FatPanel.ex5를 선택합니다. 기호 및 기간은 중요하지 않습니다. 전문가 조언자는 선택한 통화를 주문 블록 및 타이머로 거래하기 때문입니다.

아름다운 곡선 없이는 아무데도 갈 수 없습니다. 나는 전통을 깨지 않을 것입니다. 생성 된 간단한 계획에서 작업 블록에서 200 대신 300을 지정하면 2010 년의 경우 대략적인 그림을 얻을 수 있습니다:

2. "차트" 탭 - 모든 심볼 및 오픈 포지션에 대한 정보를 제공하고 수동 거래의 기본 가능성을 실현합니다.