오류, 버그, 질문 - 페이지 772

Renat Fatkhullin 2012.07.11 17:58 #7711

220Volt : 친애하는 개발자 여러분! 터미널에 Ask 히스토리가 없기 때문에 Stop 주문 (Buy stop, Sell stop)을 Bid 가격에 연결하는 것이 합리적일 수 있습니다. 또는 사용자가 주문할 가격(입찰 또는 매도)을 선택합니다. 나는 외환에 대해 이야기하고 있습니다.

스프레드가 각 분 막대에 저장되기 때문에 Ask 기록이 있습니다. Ask는 테스터가 하는 Bid + Spread로 쉽게 완료됩니다.

[삭제] 2012.07.11 18:08 #7712

Renat : 스프레드가 각 분 막대에 저장되기 때문에 Ask 기록이 있습니다. Ask는 테스터가 하는 Bid + Spread로 쉽게 완료됩니다.

내 이해에 따르면 이것은 테스터에게 필요하지 않지만 상인 또는 오히려 그의 전략에 대한 좋은 예가 여기에 제공되었습니다. https://www.mql5.com/en/forum/6538/page8#comment_184994 (기타 문제 상황이 가능합니다).

막대에 저장된 스프레드는 높은 요구도를 재현하는 것을 가능하게 하지 않으며, 대략적으로만 만들 수 있습니다. IMHO 이것은 심각하지 않습니다.

[삭제] 2012.07.11 18:11 #7713

아니면 높은 요청을 재생할 수 있도록 스프레드를 저장할 수 있습니까? 예를 들어, 높은 입찰가에서 최대 스프레드를 저장하려면? 그러면 높은 요청을 재생할 수 있습니다.

Renat: "Ask는 Bid + Spread로 쉽게 확장됩니다. 이것이 테스터가 하는 일입니다."

내 생각에 그러한 계획의 문제는 앵커 포인트 가 없다는 것입니다. 어떤 입찰가를 추가해야 할까요? (낮음, 높음, 열기, 닫기). 최대 스프레드는 어느 시점에 도달했습니까? 그리고 앵커 포인트에서 최대 스프레드가 저장되는 것이 아니라 오프닝에서 스프레드가 저장된다는 사실에 대해 아무 말도하지 않습니다.

추신: Forex 차트에서 가장 유익한 정보는 낮은 입찰가와 높은 요청가입니다(적어도 현재 주문 시스템에서는). 낮은 입찰가는 얻을 수 있지만 높은 가격은 얻을 수 없습니다. + -가 아니라 정확한 값을 말하는 것입니다.

PPS: 스프레드에 대한 과거 데이터 구조의 공간이 예약되어 있는 경우(고가를 찾는 것이 불가능함), 그 공간을 더 잘 사용하여 고가를 찾을 수 있도록 하지 않으시겠습니까?

Mykola Demko 2012.07.11 18:45 #7714

옵티마이저 반환 값 -1.#J는 무엇을 의미합니까??? 어떤 이유로 정렬과 모든 것의 최대값과 모두의 최소값과 무슨 관계가 있습니까 ??? 일반적으로 의아해합니다.

Renat Fatkhullin 2012.07.11 20:36 #7715

작업 중 오버플로가 배열될 수 있습니까? servicedes에 체크인하는 코드를 알려주실 수 있습니까?

Mykola Demko 2012.07.11 20:51 #7716

Renat : 작업 중 오버플로가 배열될 수 있습니까? servicedes에 체크인하는 코드를 알려주실 수 있습니까?

#426165

Anatoli Kazharski 2012.07.11 22:58 #7717

질문이 있습니다. 테스트가 단순 모드와 시각적 모드 모두에서 All Ticks 모드로 실행되면 테스트 시작이 상당히 빠른 속도로 시작된다는 것을 알았습니다. 그런 다음 일정 시간이 지나면 속도가 크게 느려집니다. 그런 다음 갑자기 빠른 속도로 다시 고장납니다. 거래는 고르게 분포되어 있고 빈도는 작아서 어떻게든 영향을 미칩니다. 무엇으로 연결할 수 있습니까?

Mario 2012.07.12 01:46 #7718

직장에서 여전히 중지로 열렸습니다 .. 집에 와서 플래시 드라이브에 가져 왔습니다. 더 이상 작동하지 않습니다 .. 우승까지 .. 한 번에 중지로 주문을 열 수 없습니다 .. 불로 모두 태워

좋아, 다른 길로 가자.. stop and take로 즉시 포지션을 여는 기능에 대해 지불하겠습니다.. 유일한 조건은 표준 라이브러리 가 없다는 것입니다.

[삭제] 2012.07.12 08:12 #7719

더 이상 쓰지는 않겠지만 이 주제에 대한 MQ의 의견을 아는 것이 흥미롭습니다. https://www.mql5.com/en/forum/1111/page785#comment_273296 , 모든 것이 동일하거나 일부 계획이 있거나, 아마도 전혀 문제가 없다고 생각합니다.

Rashid Umarov 2012.07.12 18:10 #7720

papaklass : 새(674) 빌드의 프로파일러에 대한 농담이 있었나요?

"디버그"메뉴를보십시오
친애하는 개발자 여러분! 터미널에 Ask 히스토리가 없기 때문에 Stop 주문 (Buy stop, Sell stop)을 Bid 가격에 연결하는 것이 합리적일 수 있습니다. 또는 사용자가 주문할 가격(입찰 또는 매도)을 선택합니다. 나는 외환에 대해 이야기하고 있습니다.
스프레드가 각 분 막대에 저장되기 때문에 Ask 기록이 있습니다.
Ask는 테스터가 하는 Bid + Spread로 쉽게 완료됩니다.
아니면 높은 요청을 재생할 수 있도록 스프레드를 저장할 수 있습니까? 예를 들어, 높은 입찰가에서 최대 스프레드를 저장하려면? 그러면 높은 요청을 재생할 수 있습니다.
Renat: "Ask는 Bid + Spread로 쉽게 확장됩니다. 이것이 테스터가 하는 일입니다."
내 생각에 그러한 계획의 문제는 앵커 포인트 가 없다는 것입니다. 어떤 입찰가를 추가해야 할까요? (낮음, 높음, 열기, 닫기). 최대 스프레드는 어느 시점에 도달했습니까? 그리고 앵커 포인트에서 최대 스프레드가 저장되는 것이 아니라 오프닝에서 스프레드가 저장된다는 사실에 대해 아무 말도하지 않습니다.
추신: Forex 차트에서 가장 유익한 정보는 낮은 입찰가와 높은 요청가입니다(적어도 현재 주문 시스템에서는). 낮은 입찰가는 얻을 수 있지만 높은 가격은 얻을 수 없습니다. + -가 아니라 정확한 값을 말하는 것입니다.
PPS: 스프레드에 대한 과거 데이터 구조의 공간이 예약되어 있는 경우(고가를 찾는 것이 불가능함), 그 공간을 더 잘 사용하여 고가를 찾을 수 있도록 하지 않으시겠습니까?
옵티마이저 반환 값 -1.#J는 무엇을 의미합니까???
어떤 이유로 정렬과 모든 것의 최대값과 모두의 최소값과 무슨 관계가 있습니까 ???
일반적으로 의아해합니다.
servicedes에 체크인하는 코드를 알려주실 수 있습니까?
작업 중 오버플로가 배열될 수 있습니까?
servicedes에 체크인하는 코드를 알려주실 수 있습니까?
질문이 있습니다.
테스트가 단순 모드와 시각적 모드 모두에서 All Ticks 모드로 실행되면 테스트 시작이 상당히 빠른 속도로 시작된다는 것을 알았습니다. 그런 다음 일정 시간이 지나면 속도가 크게 느려집니다. 그런 다음 갑자기 빠른 속도로 다시 고장납니다. 거래는 고르게 분포되어 있고 빈도는 작아서 어떻게든 영향을 미칩니다.
무엇으로 연결할 수 있습니까?
직장에서 여전히 중지로 열렸습니다 .. 집에 와서 플래시 드라이브에 가져 왔습니다. 더 이상 작동하지 않습니다 .. 우승까지 .. 한 번에 중지로 주문을 열 수 없습니다 .. 불로 모두 태워
좋아, 다른 길로 가자.. stop and take로 즉시 포지션을 여는 기능에 대해 지불하겠습니다.. 유일한 조건은 표준 라이브러리 가 없다는 것입니다.
새(674) 빌드의 프로파일러에 대한 농담이 있었나요?
"디버그"메뉴를보십시오