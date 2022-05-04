오류, 버그, 질문 - 페이지 383 1...376377378379380381382383384385386387388389390...3184 새 코멘트 Sergey Molotkov 2011.05.09 21:02 #3821 어느 시점에서 내 Expert Advisor는 다르게 작동하기 시작합니다. 차트에서 제거되면 로그에 메시지가 나타납니다. 비정상 종료 OnDeinit 함수가 비어 있습니다. 이 메시지는 무엇을 의미합니까? Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий www.mql5.com Основы языка / Функции / Функции обработки событий - Документация по MQL5 Aleksandr Chugunov 2011.05.09 22:48 #3822 molotkovsm : 어느 시점에서 내 Expert Advisor는 다르게 작동하기 시작합니다. 차트에서 제거되면 로그에 메시지가 나타납니다. 비정상 종료 OnDeinit 함수가 비어 있습니다. 이 메시지는 무엇을 의미합니까? 그가 집착한다던가... 그런거... Sergey Molotkov 2011.05.10 09:18 #3823 AlexSTAL : 그가 집착한다거나... 그런거... 또 무엇이 이렇겠습니까? 모든 틱 이 주석이고 주기가 있는 코드 섹션의 실행 시간과 함께 모든 것이 괜찮아 보입니다. Yedelkin 2011.05.10 22:18 #3824 molotkovsm : 이런게 또 뭐가 있겠어? 모든 틱이 주석이고 주기가 있는 코드 섹션의 실행 시간과 함께 모든 것이 괜찮아 보입니다. 방대한 계산이 필요한 작업을 시작했을 때 비정상 종료 팝업이 뜨고 나도 모르게 터미널을 다시 시작했습니다. 15~20분 동안 작업을 위해 터미널을 "혼자" 두었을 때 필요한 결과가 나타났습니다. MONTEGRO 2011.05.11 11:04 #3825 빌드 439, 441, OS Win XP 32비트. 에이전트가 "너무 느린 에이전트..."라는 메시지와 함께 에이전트를 차단합니다. 제 생각에 잘 작동했던 마지막 빌드는 425였습니다. Slava 2011.05.11 11:05 #3826 Yedelkin : 방대한 계산이 필요한 작업을 시작했을 때 비정상 종료 팝업이 뜨고 나도 모르게 터미널을 다시 시작했습니다. 15~20분 동안 작업을 위해 터미널을 "혼자" 두었을 때 필요한 결과가 나타났습니다. 큰 루프에서 IsStopped() 를 추가 종료 조건으로 추가합니다. Slava 2011.05.11 11:07 #3827 MONTEGRO : 빌드 439, 441, OS Win XP 32비트. 에이전트가 "너무 느린 에이전트..."라는 메시지와 함께 에이전트를 차단합니다. 제 생각에 잘 작동했던 마지막 빌드는 425였습니다. 현지 에이전트만 있습니까? 최대한 빨리 이 상황을 수정하도록 하겠습니다. MONTEGRO 2011.05.11 11:48 #3828 stringo : 현지 에이전트만 있습니까? 아니요, 원격 사람들에게도 발생합니다. 스트링고 : 최대한 빨리 이 상황을 수정하도록 하겠습니다. 그것은 좋은 것입니다. 에이전트가 브레이크로 인식되는 평균 시간에 대한 사용자 정의 매개 변수로 꺼낼 수 있습니까? Slava 2011.05.11 12:30 #3829 MONTEGRO : 아니요, 이것은 원격지에서도 발생합니다. 그것은 좋은 것입니다. 에이전트가 브레이크로 인식되는 평균 시간에 대한 사용자 정의 매개 변수로 꺼낼 수 있습니까? 로컬 및 원격으로 잉태됩니다. 로컬 에이전트가 하나만 있는 경우 속도 저하 검사를 비활성화합니다. 맞춤 매개변수는 입력하지 않습니다. 느린 에이전트 인식 알고리즘을 개선할 것입니다. 실제로 "저속 에이전트가 실패했습니다"라는 메시지가 나타나면 이것이 발생한 것입니다. 느린 에이전트(에이전트가 너무 느림)가 수행 중인 작업을 복제하고 이 작업을 다른 에이전트에게 넘겼습니다. 그리고 이 다른 에이전트는 "느린" 에이전트보다 먼저 복제된 작업을 완료했습니다(작업이 병렬로 배포되지 않고 상당한 지연으로 배포되었다는 사실을 고려). 그래서 정말 '느린' 에이전트는 너무 느려서 방해가 되지 않도록 잠시 꺼두었습니다. Yedelkin 2011.05.11 20:09 #3830 stringo : 큰 루프에서 IsStopped()를 추가 종료 조건으로 추가합니다. 정확히! 표준 라이브러리 에서 이 기능을 자주 사용합니다. 이제 그 실용적인 가치를 이해하기 시작했습니다. 고마워. Документация по MQL5: Стандартная библиотека www.mql5.com Стандартная библиотека - Документация по MQL5 1...376377378379380381382383384385386387388389390...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
어느 시점에서 내 Expert Advisor는 다르게 작동하기 시작합니다. 차트에서 제거되면 로그에 메시지가 나타납니다.
비정상 종료
OnDeinit 함수가 비어 있습니다. 이 메시지는 무엇을 의미합니까?
어느 시점에서 내 Expert Advisor는 다르게 작동하기 시작합니다. 차트에서 제거되면 로그에 메시지가 나타납니다.
비정상 종료
OnDeinit 함수가 비어 있습니다. 이 메시지는 무엇을 의미합니까?
그가 집착한다거나... 그런거...
이런게 또 뭐가 있겠어? 모든 틱이 주석이고 주기가 있는 코드 섹션의 실행 시간과 함께 모든 것이 괜찮아 보입니다.
빌드 439, 441, OS Win XP 32비트. 에이전트가 "너무 느린 에이전트..."라는 메시지와 함께 에이전트를 차단합니다. 제 생각에 잘 작동했던 마지막 빌드는 425였습니다.
방대한 계산이 필요한 작업을 시작했을 때 비정상 종료 팝업이 뜨고 나도 모르게 터미널을 다시 시작했습니다. 15~20분 동안 작업을 위해 터미널을 "혼자" 두었을 때 필요한 결과가 나타났습니다.
큰 루프에서 IsStopped() 를 추가 종료 조건으로 추가합니다.
빌드 439, 441, OS Win XP 32비트. 에이전트가 "너무 느린 에이전트..."라는 메시지와 함께 에이전트를 차단합니다. 제 생각에 잘 작동했던 마지막 빌드는 425였습니다.
현지 에이전트만 있습니까?
최대한 빨리 이 상황을 수정하도록 하겠습니다.
현지 에이전트만 있습니까?
아니요, 원격 사람들에게도 발생합니다.
최대한 빨리 이 상황을 수정하도록 하겠습니다.
그것은 좋은 것입니다. 에이전트가 브레이크로 인식되는 평균 시간에 대한 사용자 정의 매개 변수로 꺼낼 수 있습니까?
아니요, 이것은 원격지에서도 발생합니다.
그것은 좋은 것입니다. 에이전트가 브레이크로 인식되는 평균 시간에 대한 사용자 정의 매개 변수로 꺼낼 수 있습니까?
로컬 및 원격으로 잉태됩니다. 로컬 에이전트가 하나만 있는 경우 속도 저하 검사를 비활성화합니다.
맞춤 매개변수는 입력하지 않습니다. 느린 에이전트 인식 알고리즘을 개선할 것입니다.
실제로 "저속 에이전트가 실패했습니다"라는 메시지가 나타나면 이것이 발생한 것입니다. 느린 에이전트(에이전트가 너무 느림)가 수행 중인 작업을 복제하고 이 작업을 다른 에이전트에게 넘겼습니다. 그리고 이 다른 에이전트는 "느린" 에이전트보다 먼저 복제된 작업을 완료했습니다(작업이 병렬로 배포되지 않고 상당한 지연으로 배포되었다는 사실을 고려). 그래서 정말 '느린' 에이전트는 너무 느려서 방해가 되지 않도록 잠시 꺼두었습니다.
큰 루프에서 IsStopped()를 추가 종료 조건으로 추가합니다.