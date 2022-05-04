오류, 버그, 질문 - 페이지 773 1...766767768769770771772773774775776777778779780...3184 새 코멘트 Mykola Demko 2012.07.12 18:17 #7721 papaklass : 새(674) 빌드의 프로파일러에 대한 농담이 있었나요? ME 기능 막대를 설정하십시오. 이전 프로필에는 프로파일러 버튼을 추가하는 지침이 없습니다. 핫버튼이 없습니다. Andrew Petras 2012.07.12 18:59 #7722 Fan Fibo(업데이트 후?) Andrew Petras 2012.07.12 19:07 #7723 에 대한 MetaQuotes : MetaTrader 5 클라이언트 터미널 빌드 674 터미널: 추세선의 기울기를 계산하기 위해 보다 정확한 알고리즘이 사용됩니다. 고맙습니다. 다른 개체가 완성됩니까(Gann fan, arcs)? Olegs Kucerenko 2012.07.12 20:27 #7724 고맙습니다. 여기에서 최적화에서 STOP 기능을 확인하기로 재빨리 결정했습니다. 유전학은 패스가 4000개나 되네요 STOP 눌렀더니 START 11개 레코드가 나오더니 다시 세기 시작하는듯.. Anatoli Kazharski 2012.07.12 22:40 #7725 Karlson : 고맙습니다. 여기에서 최적화에서 STOP 기능을 확인하기로 재빨리 결정했습니다. 유전학은 패스가 4000개나 되네요 STOP 눌렀더니 START 11개 레코드가 나오더니 다시 세기 시작하는듯.. 잘 회복했습니다. 사실, 4000 패스 이후가 아니라 162 패스보다 훨씬 적습니다. 추신 지금 이 순간을 더 테스트했습니다. 실수로 모든 틱 모드에서 최적화를 먼저 시작하고(m1에 OHLC가 있기 전), m1에서 OHLC 모드에서 최적화를 중지했다가 시작한 경우에도 결과가 복원되었습니다. 모든 결과가 복원되었습니다. Anton 2012.07.13 09:30 #7726 Silent : Fan Fibo(업데이트 후?) 네. 불행히도 빌드에서 이 개체를 렌더링하는 동안 오류가 발생했습니다. 다음 빌드에서 수정될 예정입니다. 죄송합니다. Olegs Kucerenko 2012.07.13 10:24 #7727 어떤 스레드에 게시해야 할지 몰랐습니다. 초기 창고 10000. 어제 업데이트 전입니다. Mykola Demko 2012.07.13 14:14 #7728 문서에 오타가 있습니다: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqltradetransaction Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура торговой транзакции www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура торговой транзакции - Документация по MQL5 Mykola Demko 2012.07.13 14:47 #7729 OnTrade() 및 OnTradeTransaction( ) 사용 이면의 철학은 무엇입니까 ??? 그들은 서로를 보완합니까? 그들은 서로를 배제합니까? 동시에 사용할 수 있습니까(반드시), 어떤 용도로 사용할 수 있습니까? OnTradeTransaction은 Trade 이벤트에서 발생합니까, 아니면 자체 이벤트가 있습니까? ZY 두 기능이 하나의 이벤트에서 작동하는 경우 그 순서는 무엇입니까? 먼저 onTrade() 또는 OnTradeTransaction() 을 실행하는 것은 무엇입니까? Renat Fatkhullin 2012.07.13 15:19 #7730 Urain : OnTrade() 및 OnTradeTransaction() 사용 이면의 철학은 무엇입니까 ??? 그들은 서로를 보완합니까? 그들은 서로를 배제합니까? 동시에 사용할 수 있습니까(반드시), 어떤 용도로 사용할 수 있습니까? OnTradeTransaction은 Trade 이벤트에서 발생합니까, 아니면 자체 이벤트가 있습니까? 그들은 서로를 보완하며 OnTradeTransaction은 OnTrade의 기능을 완전히 커버합니다. OnTradeTransaction을 사용하면 원시 거래 흐름에 액세스할 수 있으며 거래 실행을 자세히 제어할 수 있습니다. 기능은 독립적으로 작동하며 OnTradeTransaction의 트랜잭션 흐름은 훨씬 더 크고 상세합니다. OnTradeTransaction에는 명령이 실행되는 자체 대기열이 있습니다. ps: 이 함수를 출력해서 직접 확인하세요. 1...766767768769770771772773774775776777778779780...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Fan Fibo(업데이트 후?)
MetaTrader 5 클라이언트 터미널 빌드 674
다른 개체가 완성됩니까(Gann fan, arcs)?
여기에서 최적화에서 STOP 기능을 확인하기로 재빨리 결정했습니다.
유전학은 패스가 4000개나 되네요 STOP 눌렀더니 START 11개 레코드가 나오더니 다시 세기 시작하는듯..
잘 회복했습니다. 사실, 4000 패스 이후가 아니라 162 패스보다 훨씬 적습니다.
추신 지금 이 순간을 더 테스트했습니다. 실수로 모든 틱 모드에서 최적화를 먼저 시작하고(m1에 OHLC가 있기 전), m1에서 OHLC 모드에서 최적화를 중지했다가 시작한 경우에도 결과가 복원되었습니다. 모든 결과가 복원되었습니다.
어떤 스레드에 게시해야 할지 몰랐습니다.
초기 창고 10000. 어제 업데이트 전입니다.
문서에 오타가 있습니다: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqltradetransaction
OnTrade() 및 OnTradeTransaction( ) 사용 이면의 철학은 무엇입니까 ???
OnTradeTransaction은 Trade 이벤트에서 발생합니까, 아니면 자체 이벤트가 있습니까?
ZY 두 기능이 하나의 이벤트에서 작동하는 경우 그 순서는 무엇입니까? 먼저 onTrade() 또는 OnTradeTransaction() 을 실행하는 것은 무엇입니까?
그들은 서로를 보완하며 OnTradeTransaction은 OnTrade의 기능을 완전히 커버합니다.
OnTradeTransaction을 사용하면 원시 거래 흐름에 액세스할 수 있으며 거래 실행을 자세히 제어할 수 있습니다.
기능은 독립적으로 작동하며 OnTradeTransaction의 트랜잭션 흐름은 훨씬 더 크고 상세합니다. OnTradeTransaction에는 명령이 실행되는 자체 대기열이 있습니다.
ps: 이 함수를 출력해서 직접 확인하세요.