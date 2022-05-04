오류, 버그, 질문 - 페이지 778 1...771772773774775776777778779780781782783784785...3184 새 코멘트 [삭제] 2012.07.16 03:37 #7771 Interesting : 개발자 질문 - 내가 뭔가 잘못하고 있는 것입니까, 아니면 이 중첩 수준에서 테스터에 실제로 브레이크가 있습니까(터미널에서 강한 브레이크를 눈치채지 못함)? 아니면 예전에는 평범한 물건이 이제는 역동적으로 변해 작업 속도에 영향을 미칠까요? 동시에 동적이기도 한 세 개의 객체를 위한 "컨테이너"입니다. 말하자면 class MyClass1 MyObjectA (потомок MyObject) MyObjectB (потомок MyObject) class MyClass2 : MyClass1 class MyClass3 : MyClass2 더엑스퍼트 : 첫째, 이미 프로파일러가 있습니다. 그거 빼면 뭐가 문제임? 둘째, 전체 코드이면 작동합니다. MyClass3::Refresh 및 MyClass2::Refresh는 전혀 필요하지 않으며 MyClass1 기본 클래스의 기능을 안전하게 사용할 수 있습니다. 또는 스튜디오의 모든 코드에서 먼저 프로파일러를 피웁니다. Igor Konyashin 2012.07.16 10:29 #7772 아마도 개발자는 다음과 같이 말할 것입니다. 오른쪽의 통화 쌍 값에 대해 터미널에서 사용되는 글꼴은 무엇입니까? TheXpert 2012.07.16 10:58 #7773 papaklass : 흥미로운 그림입니다. 어떻게? Olegs Kucerenko 2012.07.16 11:03 #7774 TheXpert : 어떻게? TP는 매수 시작점 아래에 있습니다. --- 2012.07.16 11:04 #7775 Karlson : TP는 매수 시작점 아래에 있습니다. 그리고 뭐? 재미있나요? 실수도 아닙니다. 누군가는 더 많은 휴식이 필요합니다. Olegs Kucerenko 2012.07.16 11:17 #7776 정확히! 나는 들어가지 않았다 sigma7i 2012.07.16 20:29 #7777 버그 또는 기능? 어드바이저가 매수(코멘트에 대한 매도 거래 개시), 손절매로 마감, 차익 실현으로만 거래를 여는 어드바이저를 테스트하고 있는 상황입니다. 보고서는 다음을 제공합니다. 나는 거래를 반복 구매 만합니다. 매수포지션을 청산하기 위해서는 매도(매도)를 해야 하지만 여전히 혼선이 발생하는 것으로 알고 있습니다... 왜 이런 일이 일어나는가? 구매 입구 만있는 것 같습니다. sigma7i 2012.07.16 20:38 #7778 그리고 한 가지 더 질문: 테스터 보고서의 시간/요일/월별 손익 차트에서 이러한 표시 는 포지션을 열거나 닫는 날짜에 대한 표시입니까? Igor Volodin 2012.07.17 00:13 #7779 동일한 프로젝트 에서 디버거를 실행하려고 할 때 - 내부 오류 #-1008 EX5 쓰기 오류 그것은 무엇입니까? 컴파일이 성공합니다. Alexander 2012.07.17 07:23 #7780 Vigor : 동일한 프로젝트에서 디버거를 실행하려고 할 때 - 내부 오류 #-1008 EX5 쓰기 오류 그것은 무엇입니까? 컴파일이 성공합니다. 서비스 데스크에 작성하여 코드를 첨부하십시오. 빌드 번호 , OS, 비트 깊이를 지정 합니다. 고맙습니다. 1...771772773774775776777778779780781782783784785...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
개발자질문 - 내가 뭔가 잘못하고 있는 것입니까, 아니면 이 중첩 수준에서 테스터에 실제로 브레이크가 있습니까(터미널에서 강한 브레이크를 눈치채지 못함)?
아니면 예전에는 평범한 물건이 이제는 역동적으로 변해 작업 속도에 영향을 미칠까요?
동시에 동적이기도 한 세 개의 객체를 위한 "컨테이너"입니다.
말하자면
첫째, 이미 프로파일러가 있습니다. 그거 빼면 뭐가 문제임?
둘째, 전체 코드이면 작동합니다.
MyClass3::Refresh 및 MyClass2::Refresh는 전혀 필요하지 않으며 MyClass1 기본 클래스의 기능을 안전하게 사용할 수 있습니다.
또는 스튜디오의 모든 코드에서 먼저 프로파일러를 피웁니다.
흥미로운 그림입니다.
어떻게?
TP는 매수 시작점 아래에 있습니다.
그리고 뭐? 재미있나요? 실수도 아닙니다.
누군가는 더 많은 휴식이 필요합니다.
버그 또는 기능?
어드바이저가 매수(코멘트에 대한 매도 거래 개시), 손절매로 마감, 차익 실현으로만 거래를 여는 어드바이저를 테스트하고 있는 상황입니다.
보고서는 다음을 제공합니다.
나는 거래를 반복 구매 만합니다.
매수포지션을 청산하기 위해서는 매도(매도)를 해야 하지만 여전히 혼선이 발생하는 것으로 알고 있습니다...
왜 이런 일이 일어나는가? 구매 입구 만있는 것 같습니다.
그리고 한 가지 더 질문:
테스터 보고서의 시간/요일/월별 손익 차트에서 이러한 표시 는 포지션을 열거나 닫는 날짜에 대한 표시입니까?
동일한 프로젝트 에서 디버거를 실행하려고 할 때 -
내부 오류 #-1008
EX5 쓰기 오류
그것은 무엇입니까?
컴파일이 성공합니다.
