오류, 버그, 질문 - 페이지 370 1...363364365366367368369370371372373374375376377...3184 새 코멘트 Konstantin Gruzdev 2011.04.18 17:04 #3691 stringo : 네. 오류가 나왔습니다. 테스터에서 이벤트는 CHARTEVENT_CUSTOM을 무시하고 고유 번호로 도착합니다. 수정 사항은 다음 빌드에 있습니다. 실제 세계의 CHARTEVENT_OBJECT_CREATE 및 CHARTEVENT_OBJECT_DELETE 개체(지표에 의해 생성됨)의 이벤트 수신이 동일하게 유지되지 않습니까? Anton 2011.04.18 18:35 #3692 Lizar : 실제 세계의 CHARTEVENT_OBJECT_CREATE 및 CHARTEVENT_OBJECT_DELETE 개체(지표에 의해 생성됨)의 이벤트 수신이 동일하게 유지되지 않습니까? 이러한 이벤트 생성을 선택적으로 활성화/비활성화하는 메커니즘이 있습니다. Yedelkin 2011.04.18 20:04 #3693 antt : 이러한 이벤트 생성을 선택적으로 활성화/비활성화하는 메커니즘이 있습니다. 최소한 누군가는 그들의 이벤트가 꺼질 때까지 기다렸습니다... 그들은 나에게 NewTick 이벤트를 끌 기회를 주는 데 동의하지 않았습니다 :( Vladimir Gomonov 2011.04.18 20:27 #3694 mql5 : 관심을 가져주셔서 감사합니다. 수정되었습니다. 실제로 430 버전의 컴파일러에서는 주석을 통해 입력 변수의 이름을 설정할 때 오류가 발생합니다. 잘 모르겠습니다. // WinXP SP2, MT5 32x -------------------------------- 아니, 그가 바람을 피웠다는 것이 밝혀졌다. 재컴파일 후에는 다음과 같이 되었습니다. Slava 2011.04.19 13:51 #3695 notused : 마지막 빌드(430)가 Forward 기간으로 테스트할 때 Custom Max가 멈춥니다(forward 테스트로 전환하는 순간인 것 같습니다). 처음에는 Expert Advisor에게 죄를 지었고 다음 코드를 확인했습니다. 2011년 1월 1일부터 오늘(모든 앞으로 기간)까지 최적화 매개변수를 1에서 1000, 모든 틱, USDCAD, M4로 설정합니다. 매달렸다. 비활성화된 원격 에이전트 - 다시 시작됨 - 터미널도 중단되었습니다. 전달 기간을 제거했습니다. 작동합니다. Custom Max가 책임이 있는지 여부 - 확인하지 않았습니다. 이 빌드 전에는 모든 것이 작동했습니다. 메시지 주셔서 감사합니다. 수정 사항은 다음 빌드에 있습니다. Slava 2011.04.19 13:54 #3696 papaklass : 지난 빌드(430)에서 "시장 조사에서 모든 기호 선택"을 선택하면 최적화 결과 표시가 중지되었습니다. 왜 그런지 아시는 분 계신가요? 참고로 모든 결과는 "최적화 차트" 탭에 그려집니다. 수정했습니다. 수정 사항은 다음 빌드에서 사용할 수 있습니다. MONTEGRO 2011.04.23 08:30 #3697 stringo : 메시지 주셔서 감사합니다. 수정 사항은 다음 빌드에 있습니다. 개발자 여러분, 어떻게든 이 빌드의 릴리스 속도를 높일 수 있습니까? 그렇지 않으면 일주일 동안 작업했습니다. tk. 터미널이 앞쪽에 매달려 있습니다. Aleksandr Chugunov 2011.04.23 09:21 #3698 MONTEGRO : 개발자 여러분, 이 빌드의 릴리스 속도를 높일 수 있습니까 ? 그렇지 않으면 이미 일주일 동안 작업 했습니다. tk. 터미널이 앞쪽에 매달려 있습니다. )))))))) 유치원 ... 토요일 아침에 너무 행복 ... MONTEGRO 2011.04.23 10:17 #3699 AlexSTAL : )))))))) 유치원 ... 토요일 아침에 너무 행복 ... 그리고 어떤 근거로 낯선 사람에게 그러한 진술을 허용합니까? 대략적으로 말하면 "당신은 누구입니까?". "유치원"은 적절한 테스트를 거치지 않은 개발자가 중요한 빌드를 릴리스할 때입니다(저와 다른 많은 사람들에게). 기능의 버그와 오랫동안 업데이트를 릴리스할 수 없습니다. 정말 우울합니다. Aleksandr Chugunov 2011.04.23 10:23 #3700 MONTEGRO : 그리고 어떤 근거로 낯선 사람에게 그러한 진술을 허용합니까? 대략적으로 말하면 "당신은 대체 누구입니까?". "유치원"은 적절한 테스트를 거치지 않은 개발자가 중요한 빌드를 릴리스할 때입니다(저와 다른 많은 사람들에게). 기능의 버그와 오랫동안 업데이트를 릴리스할 수 없습니다. 정말 우울합니다. 대안으로 다른 터미널과 그 안의 오류 수를 살펴보십시오 .... 그리고 당신의 일이 가치가 있다는 사실에 대해 - 이것은 유치원입니다 .... 이 프로그램의 개발을 위해 개발자들에게 돈을 지불하셨습니까? 그렇지 않다면 당신은 답을 알고 있습니다 ... 계약 및 지불 확인이 손에있을 때 시간에 대해 구체적으로 묻습니다. 1...363364365366367368369370371372373374375376377...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
네. 오류가 나왔습니다. 테스터에서 이벤트는 CHARTEVENT_CUSTOM을 무시하고 고유 번호로 도착합니다.
수정 사항은 다음 빌드에 있습니다.
실제 세계의 CHARTEVENT_OBJECT_CREATE 및 CHARTEVENT_OBJECT_DELETE 개체(지표에 의해 생성됨)의 이벤트 수신이 동일하게 유지되지 않습니까?
이러한 이벤트 생성을 선택적으로 활성화/비활성화하는 메커니즘이 있습니다.
관심을 가져주셔서 감사합니다. 수정되었습니다. 실제로 430 버전의 컴파일러에서는 주석을 통해 입력 변수의 이름을 설정할 때 오류가 발생합니다.
잘 모르겠습니다. // WinXP SP2, MT5 32x
--------------------------------
아니, 그가 바람을 피웠다는 것이 밝혀졌다. 재컴파일 후에는 다음과 같이 되었습니다.
마지막 빌드(430)가 Forward 기간으로 테스트할 때 Custom Max가 멈춥니다(forward 테스트로 전환하는 순간인 것 같습니다). 처음에는 Expert Advisor에게 죄를 지었고 다음 코드를 확인했습니다.
2011년 1월 1일부터 오늘(모든 앞으로 기간)까지 최적화 매개변수를 1에서 1000, 모든 틱, USDCAD, M4로 설정합니다. 매달렸다. 비활성화된 원격 에이전트 - 다시 시작됨 - 터미널도 중단되었습니다. 전달 기간을 제거했습니다. 작동합니다. Custom Max가 책임이 있는지 여부 - 확인하지 않았습니다. 이 빌드 전에는 모든 것이 작동했습니다.
지난 빌드(430)에서 "시장 조사에서 모든 기호 선택"을 선택하면 최적화 결과 표시가 중지되었습니다. 왜 그런지 아시는 분 계신가요? 참고로 모든 결과는 "최적화 차트" 탭에 그려집니다.
메시지 주셔서 감사합니다. 수정 사항은 다음 빌드에 있습니다.
개발자 여러분, 이 빌드의 릴리스 속도를 높일 수 있습니까 ? 그렇지 않으면 이미 일주일 동안 작업 했습니다. tk. 터미널이 앞쪽에 매달려 있습니다.
)))))))) 유치원 ... 토요일 아침에 너무 행복 ...
그리고 어떤 근거로 낯선 사람에게 그러한 진술을 허용합니까? 대략적으로 말하면 "당신은 누구입니까?".
"유치원"은 적절한 테스트를 거치지 않은 개발자가 중요한 빌드를 릴리스할 때입니다(저와 다른 많은 사람들에게).
기능의 버그와 오랫동안 업데이트를 릴리스할 수 없습니다. 정말 우울합니다.
그리고 어떤 근거로 낯선 사람에게 그러한 진술을 허용합니까? 대략적으로 말하면 "당신은 대체 누구입니까?".
"유치원"은 적절한 테스트를 거치지 않은 개발자가 중요한 빌드를 릴리스할 때입니다(저와 다른 많은 사람들에게).
기능의 버그와 오랫동안 업데이트를 릴리스할 수 없습니다. 정말 우울합니다.
대안으로 다른 터미널과 그 안의 오류 수를 살펴보십시오 ....
그리고 당신의 일이 가치가 있다는 사실에 대해 - 이것은 유치원입니다 ....
이 프로그램의 개발을 위해 개발자들에게 돈을 지불하셨습니까? 그렇지 않다면 당신은 답을 알고 있습니다 ...
계약 및 지불 확인이 손에있을 때 시간에 대해 구체적으로 묻습니다.