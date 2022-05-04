오류, 버그, 질문 - 페이지 742 1...735736737738739740741742743744745746747748749...3184 새 코멘트 Vladimir Gomonov 2012.05.18 19:52 #7411 TheXpert : 그래서 공장을 만드십시오. 문제가 해결됩니다. 예, 지금 모든 것이 매우 간단하게 작동합니다. 물체는 다소 단단하게 구성되어 있습니다. 각 구성원의 가상 Load 메서드를 호출하고 차례로 동일한 작업을 수행합니다. 파일의 각 데이터 블록(객체) 시작 부분에 유형 식별자가 기록됩니다(로딩 중 제어용). 솝노와 모든 것. 일종의 공장처럼. 미리 알 수 없는 유형이 파일에 있을 수 있으면 팩토리를 수행하는 것이 좋습니다. 그런 다음 공장 및 유형 등록 테이블이 모두 필요합니다. 작업이 그렇게 일어나지 않는 동안 나는 종이 클립과 접착 테이프로 관리했습니다. :) Meta Trader에서 스프레드 거래 [아카이브!] 포럼을 어지럽히 지 [아카이브!] 무료로 어드바이저를 작성해 Andrew Petras 2012.05.20 16:52 #7412 팬 건. 두 번째 앵커 포인트 가 미래에 있을 경우 각도가 변경됩니다. 또한 이 개체는 Ctrl 키를 누른 상태에서 복사하는 데 몇 가지 문제가 있습니다. 매우 자주 복사하지 않지만 원본을 끌어서 세 번째 또는 다섯 번째 시도에서 복사할 수 있습니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов - Документация по MQL5 Slava 2012.05.20 19:12 #7413 MetaDriver : 큰 확인. 감사합니다. (일반 개발을 위해) 생성자의 시작 부분(선조 초기화 후)에서 가상 메서드 테이블을 초기화할 수 없는 이유를 물어볼 수 있습니다. 나는 이미 말했다. 생성자는 계층 구조에서 작동합니다. 조상이 생성되는 동안에는 자손에 대한 정보가 없습니다. Vladimir Gomonov 2012.05.20 20:59 #7414 stringo : 나는 이미 말했다. 생성자는 계층 구조에서 작동합니다. 조상이 생성되는 동안에는 자손에 대한 정보가 없습니다. 나는 읽었다. 그리고 완벽하게 이해했습니다. 그리고 독해력을 바탕으로 질문을 던졌다. 사진으로 좀 더 명확하게 하도록 노력하겠습니다. class MySecond: MyFirst { void MySecond(MyArg arg): MyFirst(arg) { // Можно код инициализации VMT добавлять здесь. Тогда не будет проблем с виртуальными вызовами. ............... MyVirtualFunc(); ........... return; } // Сейчас код инициализации VMT добавляется здесь. }; 나는 모든 것을 이해 합니다. 이런 식으로 하는 것이 더 어렵습니다. 모든 종류의 미묘함이 있습니다. 마지막에 모든 암시적 초기화를 규정하는 것이 훨씬 더 쉽고 다재다능합니다(당신을 위해). 그리고 "아무도 이것을 하지 않는다", "예를 들어 C++에서는 이것이 받아들여지지 않는다" 등을 미리 믿고 있습니다. 그러나 우리(사용자)에게는 MySecond() 생성자를 MyFirst가 아닌 MySecond 클래스의 영역으로 간주하는 것이 훨씬 쉽고 보편적이며 합리적이고 논리적입니다. 무엇이 더 쉬운지 생각해 보십시오: 가상 함수 를 생성자에서 작동 가능하게 하거나 여러 곳에서 문서에 생성자 코드에 대한 중요하고 심각한 제한을 반영하고 그럼에도 불구하고 "가상 문제에 대한" 중요하고 심각한 초보자 메시지를 정기적으로 수신합니다. 서비스 데스크 및 생성자의 포럼에서. 이것은 또한 심각한 요소입니다. 곧 많은 신규 이민자가 예상됩니다.. MT5는 트레이더가 아닌 프로그래머를 10포인트 3.mq4 개발자! 당신은 당신이 만드는 Valerii Mazurenko 2012.05.21 00:32 #7415 struct SDaylyRange { double min, max, open, close;}; void OnStart () { //--- SDaylyRange tmp, tmp2; tmp = 2 + 3 ? tmp : tmp2; if ( 2 + 3 ) tmp = tmp; else tmp = tmp2; } 구조가 있는 Tenar 연산자는 코드 생성 오류로 이어집니다(if로 교체하면 모든 것이 작동하지만). Valerii Mazurenko 2012.05.22 00:00 #7416 정기적으로 오류 4401이 발생합니다. ERR_HISTORY_NOT_FOUND 다음 표시기 코드 datetime prevTime[ 22 ]; MqlRates _Rates[]; bool IsNewBar( ENUM_TIMEFRAMES period) { datetime currentTime[ 1 ]; CopyTime ( Symbol (), period, 0 , 1 , currentTime); int _; switch (period) { case PERIOD_M1 : _= 1 ; break ; case PERIOD_M2 : _= 2 ; break ; case PERIOD_M3 : _= 3 ; break ; case PERIOD_M4 : _= 4 ; break ; case PERIOD_M5 : _= 5 ; break ; case PERIOD_M6 : _= 6 ; break ; case PERIOD_M10 : _= 7 ; break ; case PERIOD_M12 : _= 8 ; break ; case PERIOD_M15 : _= 9 ; break ; case PERIOD_M20 : _= 10 ; break ; case PERIOD_M30 : _= 11 ; break ; case PERIOD_H1 : _= 12 ; break ; case PERIOD_H2 : _= 13 ; break ; case PERIOD_H3 : _= 14 ; break ; case PERIOD_H4 : _= 15 ; break ; case PERIOD_H6 : _= 16 ; break ; case PERIOD_H8 : _= 17 ; break ; case PERIOD_H12 : _= 18 ; break ; case PERIOD_D1 : _= 19 ; break ; case PERIOD_W1 : _= 20 ; break ; case PERIOD_MN1 : _= 21 ; break ; default : _= 0 ; } if (currentTime[ 0 ]== prevTime[_]) return ( false ); else { prevTime[_] = currentTime[ 0 ]; return ( true ); } } int OnInit () { return ( 0 ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) if (IsNewBar( _Period )) { int err = CopyRates ( Symbol (), PERIOD_D1 , 0 , 2 , _Rates); Print ( "Count:" , err); if (err < 1 ) { Print ( "ERROR:" , GetLastError ()); Print ( "__Symbol:" , Symbol ()); return (rates_total); } } return (rates_total); } 시작 시 즉시 오류가 발생합니다(D1에서 throw되지 않은 경우). 또는 터미널을 실행 하고 차트를 연 후 표시기를 켜면 오류가 발생합니다. 터미널이 닫혀 있지 않으면 시작 시 이러한 오류가 발생하지 않습니다. 그러나 잠시 후(2시간 ~ 2시간이면 충분) 오랫동안 열려 있던 차트에서도 오류가 발생하는 것을 볼 수 있습니다. (m30에서 시작) MQL4 및 MQL5에 대한 [ARCHIVE!] 포럼을 어지럽히 지 메타에디터 빌드 1463 Fia 2012.05.24 15:05 #7417 안녕하세요 개발자 여러분! 최소한 경고가 발행되도록 MQL5 컴파일러를 변경할 수 있습니까? 코드의 그러한 잼에. if(Flag_Exitl=true) {break;} 비교 조건이 여기에 올바르게 작성되지 않았으므로(==여야 함) 따라서 break가 항상 실행됩니다. 코드를 작성할 때 충돌을 줄이기 위해 컴파일러에서 이러한 상황을 어떻게 지정합니까(가능한 경우)? (나는 그것이 작동하지 않을 것이라고 생각했고, 할당과 비교를 분리하는 것처럼 보입니다. 그러면 질문이 제거됩니다.) Mykola Demko 2012.05.24 15:22 #7418 Fia : 안녕하세요 개발자 여러분! 최소한 경고가 발행되도록 MQL5 컴파일러를 변경할 수 있습니까? 코드의 그러한 잼에. if(Flag_Exitl=true) {break;} 비교 조건이 여기에 올바르게 작성되지 않았으므로(==여야 함) 따라서 break가 항상 실행됩니다. 코드를 작성할 때 충돌을 줄이기 위해 컴파일러에서 이러한 상황을 어떻게 지정합니까(가능한 경우)? (나는 그것이 작동하지 않을 것이라고 생각했고, 할당과 비교를 분리하는 것처럼 보입니다. 그러면 질문이 제거됩니다.) 조건이 잘못 작성될 수 있지만 MQL5 구성에서는 허용됩니다. 코딩한 내용을 번역하고 Flag_Exitl 변수를 true로 설정한 다음 Flag_Exitl이 true인지 확인한 다음 중단합니다. 동작 순서는 정확히 동일합니다. ilunga 2012.05.24 16:09 #7419 화면에 표시할 필요가 없는 버퍼로 작업하는 방법을 잘 모르겠습니다. 어떤 이유로 아래 코드는 1) 아무것도 그리지 않는다 2) 두 버퍼 모두 Label1이라고 합니다. 그 안에 있는 데이터는 "거짓말"이 필요하지만 #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 6 #property indicator_plots 2 //--- plot Label1 #property indicator_label1 "Label1" #property indicator_color1 clrRed, clrWhite #property indicator_type1 DRAW_COLOR_LINE //--- plot Label2 #property indicator_label2 "Label2" #property indicator_color2 clrRed, clrGreen #property indicator_type2 DRAW_COLOR_LINE //--- indicator buffers double L1_1[]; double L2_1[]; double Colors_1[]; //--- indicator buffers double L1_2[]; double L2_2[]; double Colors_2[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,L1_1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,L1_2, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 , Colors_1, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 3 , Colors_2, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 4 , L2_1, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 5 , L2_2, INDICATOR_CALCULATIONS ); return ( 0 ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { for ( int i = 0 ; i < rates_total; i++) { L1_1[i] = i; L1_2[i] = i + 1 ; } return (rates_total); } Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Стили рисования www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Стили рисования - Документация по MQL5 Woice 2012.05.24 16:35 #7420 안녕하세요. 잘못된 곳에 게시할 수 있지만 올바른 방향으로 안내해 주시길 바랍니다. 그래서 공장을 만드십시오. 문제가 해결됩니다.
예, 지금 모든 것이 매우 간단하게 작동합니다. 물체는 다소 단단하게 구성되어 있습니다. 각 구성원의 가상 Load 메서드를 호출하고 차례로 동일한 작업을 수행합니다. 파일의 각 데이터 블록(객체) 시작 부분에 유형 식별자가 기록됩니다(로딩 중 제어용). 솝노와 모든 것. 일종의 공장처럼.
미리 알 수 없는 유형이 파일에 있을 수 있으면 팩토리를 수행하는 것이 좋습니다. 그런 다음 공장 및 유형 등록 테이블이 모두 필요합니다. 작업이 그렇게 일어나지 않는 동안 나는 종이 클립과 접착 테이프로 관리했습니다. :)
팬 건.
두 번째 앵커 포인트 가 미래에 있을 경우 각도가 변경됩니다.
또한 이 개체는 Ctrl 키를 누른 상태에서 복사하는 데 몇 가지 문제가 있습니다. 매우 자주 복사하지 않지만 원본을 끌어서 세 번째 또는 다섯 번째 시도에서 복사할 수 있습니다.
큰 확인.
감사합니다. (일반 개발을 위해) 생성자의 시작 부분(선조 초기화 후)에서 가상 메서드 테이블을 초기화할 수 없는 이유를 물어볼 수 있습니다.
나는 이미 말했다. 생성자는 계층 구조에서 작동합니다. 조상이 생성되는 동안에는 자손에 대한 정보가 없습니다.
나는 읽었다. 그리고 완벽하게 이해했습니다. 그리고 독해력을 바탕으로 질문을 던졌다. 사진으로 좀 더 명확하게 하도록 노력하겠습니다.
나는 모든 것을 이해 합니다. 이런 식으로 하는 것이 더 어렵습니다. 모든 종류의 미묘함이 있습니다. 마지막에 모든 암시적 초기화를 규정하는 것이 훨씬 더 쉽고 다재다능합니다(당신을 위해). 그리고 "아무도 이것을 하지 않는다", "예를 들어 C++에서는 이것이 받아들여지지 않는다" 등을 미리 믿고 있습니다.
그러나 우리(사용자)에게는 MySecond() 생성자를 MyFirst가 아닌 MySecond 클래스의 영역으로 간주하는 것이 훨씬 쉽고 보편적이며 합리적이고 논리적입니다. 무엇이 더 쉬운지 생각해 보십시오: 가상 함수 를 생성자에서 작동 가능하게 하거나 여러 곳에서 문서에 생성자 코드에 대한 중요하고 심각한 제한을 반영하고 그럼에도 불구하고 "가상 문제에 대한" 중요하고 심각한 초보자 메시지를 정기적으로 수신합니다. 서비스 데스크 및 생성자의 포럼에서. 이것은 또한 심각한 요소입니다. 곧 많은 신규 이민자가 예상됩니다..
구조가 있는 Tenar 연산자는 코드 생성 오류로 이어집니다(if로 교체하면 모든 것이 작동하지만).
정기적으로 오류 4401이 발생합니다.
ERR_HISTORY_NOT_FOUND
다음 표시기 코드
시작 시 즉시 오류가 발생합니다(D1에서 throw되지 않은 경우). 또는 터미널을 실행 하고 차트를 연 후 표시기를 켜면 오류가 발생합니다. 터미널이 닫혀 있지 않으면 시작 시 이러한 오류가 발생하지 않습니다.
그러나 잠시 후(2시간 ~ 2시간이면 충분) 오랫동안 열려 있던 차트에서도 오류가 발생하는 것을 볼 수 있습니다. (m30에서 시작)
안녕하세요 개발자 여러분!
최소한 경고가 발행되도록 MQL5 컴파일러를 변경할 수 있습니까?
코드의 그러한 잼에.
if(Flag_Exitl=true) {break;}
비교 조건이 여기에 올바르게 작성되지 않았으므로(==여야 함) 따라서 break가 항상 실행됩니다.
코드를 작성할 때 충돌을 줄이기 위해 컴파일러에서 이러한 상황을 어떻게 지정합니까(가능한 경우)?
(나는 그것이 작동하지 않을 것이라고 생각했고, 할당과 비교를 분리하는 것처럼 보입니다. 그러면 질문이 제거됩니다.)
조건이 잘못 작성될 수 있지만 MQL5 구성에서는 허용됩니다.
코딩한 내용을 번역하고 Flag_Exitl 변수를 true로 설정한 다음 Flag_Exitl이 true인지 확인한 다음 중단합니다.
동작 순서는 정확히 동일합니다.
화면에 표시할 필요가 없는 버퍼로 작업하는 방법을 잘 모르겠습니다.
어떤 이유로 아래 코드는
1) 아무것도 그리지 않는다
2) 두 버퍼 모두 Label1이라고 합니다.
그 안에 있는 데이터는 "거짓말"이 필요하지만
안녕하세요. 잘못된 곳에 게시할 수 있지만 올바른 방향으로 안내해 주시길 바랍니다. MT5용 Web API에 대한 질문은 어디로 가야 하나요? )
만일을 위해, 나는 상황을 설명하려고 노력할 것입니다. MT 매니저가 있고 php가 있는 WEB API... 러시아어로 계정이 생성되고 데이터가 전송되고 MT 매니저에도 표시되지만 문제가 지적되었습니다. MT 매니저의 데이터가 유니코드로 표시됩니다. ("04440430043c0438043b0438044f" - 이것은 사용자 이름의 모양입니다). 데이터를 보낼 때 아무 것도 인코딩되거나 디코딩되지 않고 모든 것이 MT 클라이언트에서 정상적으로 생성됩니다 ... 적어도 어느 방향으로 봐야합니까? (