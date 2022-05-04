오류, 버그, 질문 - 페이지 728

Urain :

그렇다면 유형 캐스팅 없이 직접 데이터 읽기 기능을 도입하지 않을 이유가 없습니다.

구조를 통해 유사한 예가 있는 stringo 링크가 있습니다.

그건 그렇고, 나는 그 주제에서 노동 조합에 대해 묻고 싶었습니다.

 
TheXpert :


그건 그렇고, 나는 그 주제에서 노동 조합에 대해 묻고 싶었습니다.

아니요. 그러나 주조 구조는 문제를 해결합니다.
 
sergeev :
구조체 __double { 더블 v; }

구조체 __long { 긴 v; }

__더블 에이; __롱비;

평균 = 123.456;

b=아;

bv= 4638373815016729713;

어렵지 않다.

+ 상위 링크 외에 읽기 https://www.mql5.com/ru/articles/364

AAA 운전, 질문이 제거되었습니다. 매직펜델 감사합니다 :)
 
알려주십시오 로그의 오류는 무엇을 의미합니까 2012.04.24 18:19:01 히스토리베이스 'GBPUSD' 1개의 잘못된 막대가 제거되었습니까? 이 오류는 단순히 TF 차트를 변경할 때 나타납니다. 그리고 항상 나타나지 않습니다.

 
sergeev :
새 빌드 OrderSendAsync 에서 테스트됨

나는 충격을 받았다! 작동 중입니다!


100개의 지정가 주문이 1초 이내에 열리거나 닫힙니다!!!!

잘했어 얘들아, 계속해!

추신
그리고 경영진은 이 경우 5월 휴가를 위해 직원들을 위한 기업 파티를 조직해야 합니다.

tol64 :

)))) 시원한. 아무 말이 없다.

그러나 그러한 팩이 포옹으로 받아 들여지는 곳은 거의 없습니다 ...

한 계정 의 실행 대기열에 있는 동시 요청 수에는 제한이 있으며 앞으로도 계속될 것임을 유의하십시오. 틀리지 않았다면 지금은 16개 신청입니다.

비동기 작업은 다음 일괄 처리를 보내기 전에 이전 일괄 처리의 일부가 실행되기를 기다리는 "유효한 요청 수의 창"으로 주의 깊게 작동합니다. 또한 어리석은 / 테스트 플러딩에 대한 보호 기능이 있습니다. 지금까지 허용된 응용 프로그램의 수가 오버플로되면 오류가 발생합니다.

OrderSendAsync를 통한 새로운 비동기 작업 방법은 주요 문제를 해결합니다. 이를 통해 수십 가지 작업을 즉시 수행할 수 있습니다. 이것은 매우 강력한 도구이며 항상 서버와 브로커의 금지 가능성을 염두에 두고 신중하게 사용해야 합니다.

여기 내 공개 위치 입니다 . MQL5에서 그러한 위치의 매직 넘버를 수정할 수 있습니까?
 
Paladin80 :

여기 내 공개 위치 입니다 . MQL5에서 그러한 위치의 매직 넘버를 수정할 수 있습니까?
매직 모드가 없습니다. 그리고 어떤 경우에 필요할 수 있습니까?
 
Paladin80 :

여기 내 공개 위치 입니다 . MQL5에서 그러한 위치의 매직 넘버를 수정할 수 있습니까?

아니요, 위에서 언급했듯이.

그러나 위치의 각 주문에 고유한 마법을 할당할 수 있는 반면 위치는 첫 번째 주문의 마법을 받습니다.

