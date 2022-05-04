오류, 버그, 질문 - 페이지 723 1...716717718719720721722723724725726727728729730...3184 새 코멘트 Igor Volodin 2012.04.22 01:20 #7221 sergeev : 이 변수를 다시 삭제하면 오류가 발생합니까? 네. 32비트와 64비트 모두 동일합니다. 더군다나 이유를 찾다가 최근에 추가된 기능, 메소드 등을 댓글에 다 넣었습니다. - 문제를 해결하지 못했다 --- 2012.04.22 02:31 #7222 Vigor : 네. 32비트와 64비트 모두 동일합니다. 게다가 이유를 찾다가 최근에 추가된 기능 등 모든 방법을 댓글에 넣었습니다. - 문제를 해결하지 못했다 가장 큰 불편은 서비스 데스크로 보내기 위해 더 작은 코드에서 동일한 오류를 반복하는 것입니다. 그건 그렇고, 다른 컴퓨터에서 테스트하십시오. 나는 한 대의 노트북을 가지고 있으며 그런 오류가 발생하고 바로 생각할 수조차 없을 정도로 평평한 곳에서 발생합니다. 그는 노련한 베타 테스터처럼 숨겨진 버그를 찾습니다. 그리고 내가 사용할 수 있는 다른 컴퓨터에서는 코드가 오류 없이 작동합니다. Aleksey Rodionov 2012.04.22 07:41 #7223 사이트의 모바일 버전 이 있습니까? 정상적으로 조회되는 것 같으나 포럼 자체만 해당됩니다. Andrew Petras 2012.04.22 09:56 #7224 개체 설명의 색상은 스타일에 의존하지 않습니다. 버그 또는 기능? Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Свойства объектов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Свойства объектов - Документация по MQL5 --- 2012.04.22 10:07 #7225 Zeleniy : 사이트의 모바일 버전이 있습니까? 없다는 것을 알게 된 후의 질문입니까? Igor Volodin 2012.04.22 13:06 #7226 sergeev : 가장 큰 불편은 서비스 데스크로 보내기 위해 더 작은 코드에서 동일한 오류를 반복하는 것입니다. 그건 그렇고, 다른 컴퓨터에서 테스트하십시오. 더 작은 코드에서는 작동하지 않습니다. 다른 컴퓨터의 32비트 및 64비트 터미널. 그러나 문제는 어쨌든 해결됩니다. 그건 그렇고, 나는이 계층에 또 다른 중간 클래스를 추가하고 가짜 변수를 제거했습니다. 모든 것이 작동합니다. 아마도 어딘가에서 EX5 보호가 어떻게 든 작동합니다. 또는 바이러스 백신에서 서명 냄새를 맡았습니다. 모든 시스템에 대한 Avast 비용. 여기에 ex5를 첨부하겠습니다. 아마도 정말 항바이러스일 것입니다. 파일: loadingfailed.ex5 150 kb Vladimir Gomonov 2012.04.22 16:37 #7227 Vigor : 더 작은 코드에서는 작동하지 않습니다. 다른 컴퓨터의 32비트 및 64비트 터미널. 그러나 문제는 어쨌든 해결됩니다. 그건 그렇고, 나는이 계층에 또 다른 중간 클래스를 추가하고 가짜 변수를 제거했습니다. 모든 것이 작동합니다. 아마도 어딘가에서 EX5 보호가 어떻게 든 작동합니다. 또는 바이러스 백신에서 서명 냄새를 맡았습니다. 모든 시스템에 대한 Avast 비용. 여기에 ex5를 첨부하겠습니다. 아마도 정말 항바이러스일 것입니다. 아마도 최적화 프로그램의 기적일 것입니다. 서비스 데스크에 요청을 보내는 것이 바람직할 것입니다. 우리는 모두 옵티마이저가 완벽하게 작동한다는 사실에 관심이 있습니다. 나는 또한 어제 다섯 번이나 버그에 부딪쳤고 병들지 않았습니다(접근 위반 등 재현됨 - 모든 것이 완벽하게 작동합니다. 그리고 빌드가 버그입니다. :) --- 2012.04.22 23:45 #7228 글쎄, 그럼 나는 며칠 만에 발견된 버그에 대해 돼지 저금통에 있어요. 64비트 버전은 630 빌드에서 쓰레기로 가득 차 있었습니다. 쓰레기통으로 날아갑니다. - 그리고 함수에 문자열을 전달할 때 (문자열의 내용은 끝에서 이전 쓰레기로 대체되거나 연결이 두 배가되므로 지금까지는 스스로 결정했습니다. 전달하기 전에 수신 된 문자열을 할당합니다. 함수에서 중간 문자열 변수로) - 그리고 더 이상 NULL이 아닌 문자열에 NULL을 할당하는 작업을 할 때(액세스 위반이 있었습니다. 이 애플리케이션은 서비스 데스크에서 중단되지만 "반복하지 않습니다"라는 질문에 어떻게 대답해야 할지 모르겠습니다. :) - 그리고 wininet.dll의 요청 시(단말은 Microsoft에 충돌을 보내겠다는 제안으로 충돌합니다! 이 문제는 전달된 매개변수의 유형을 string에서 int [] 배열로 변경하여 일시적으로 해결되었습니다. - 그리고 CFastFile::ReadInteger(SHORT_VALUE) 클래스의 함수에 대해 (일반적으로 이해할 수 없는 값을 제공합니다. 처음에는 배열을 읽은 결과를 중간 변수에 재할당하는 데 도움이 되었지만 실패했습니다. 그리고 가장 중요한 것은, 디버그 모드 에서는 반복되지 않습니다 . :) - 그리고 전문가의 로딩 속도는 32배에 비해 64배 느림( 디버그 모드에서 조금 더 빠르게 작동) 요컨대, 내가 본 모든 것 중 가장 lazhёvaya 64비트 버전입니다. 그리고 모든 실수는 한 장의 열매에서 느껴집니다. 함수 및 문자열에서 데이터를 반환/전송할 때 정확하게 작업할 때 일종의 문제. 이제 이러한 모든 버그가 액세스 및 수많은 코드와 연결된 여러 응용 프로그램에 흩어져 있는 경우 서비스 데스크에서 이 모든 부를 그리는 방법을 설명합니다. + 이 모든 것을 서비스 데스크에 작성하는 동안 문서화 및 추적을 위해 며칠이 소요됩니다. 그냥 비현실적입니다. 그리고 32비트 버전에서는 모든 것이 완벽합니다. 문자열을 전달할 때 첫 번째 문제가 하나만 반복됩니다. 다중 기간 표시기 클라우드 동기화 오류 개발자! 당신은 당신이 만드는 Vladimir Gomonov 2012.04.23 00:13 #7229 sergeev : 그리고 모든 실수는 한 장의 열매에서 느껴집니다. 함수 및 문자열에서 데이터를 반환/전송할 때 정확하게 작업할 때 일종의 문제. 네, 맞습니다. 나에게도 버그가있는 라인 처리가 있습니다. 함수는 다른 함수(OpenCL 프로그램 생성)에서 반환된 조각에서 긴 문자열을 수집했습니다 . 디버거에서 모든 것은 시계 장치와 같습니다. 빌드가 충돌하고 "Acces Violation"을 씁니다... ;) 이미 서비스 데스크에 글을 쓰고 싶었지만 여기에서 아무 이유 없이 받아쓰기 시작했습니다. :) 더 이상 재생산이 안되는데(솔직히 노력했지만) 서비스데스크에 무엇을 보내야 하나요? 투덜거리며 잡담을 하는 것이 여기 남아 있습니다. Valerii Mazurenko 2012.04.23 01:29 #7230 "Disabled" 또는 "Disabled" 또는 "Disabled"여야 합니다. 1...716717718719720721722723724725726727728729730...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이 변수를 다시 삭제하면 오류가 발생합니까?
네. 32비트와 64비트 모두 동일합니다. 게다가 이유를 찾다가 최근에 추가된 기능 등 모든 방법을 댓글에 넣었습니다. - 문제를 해결하지 못했다
가장 큰 불편은 서비스 데스크로 보내기 위해 더 작은 코드에서 동일한 오류를 반복하는 것입니다.
그건 그렇고, 다른 컴퓨터에서 테스트하십시오.
나는 한 대의 노트북을 가지고 있으며 그런 오류가 발생하고 바로 생각할 수조차 없을 정도로 평평한 곳에서 발생합니다.
그는 노련한 베타 테스터처럼 숨겨진 버그를 찾습니다. 그리고 내가 사용할 수 있는 다른 컴퓨터에서는 코드가 오류 없이 작동합니다.
개체 설명의 색상은 스타일에 의존하지 않습니다. 버그 또는 기능?
사이트의 모바일 버전이 있습니까?
가장 큰 불편은 서비스 데스크로 보내기 위해 더 작은 코드에서 동일한 오류를 반복하는 것입니다.
그건 그렇고, 다른 컴퓨터에서 테스트하십시오.
더 작은 코드에서는 작동하지 않습니다. 다른 컴퓨터의 32비트 및 64비트 터미널. 그러나 문제는 어쨌든 해결됩니다. 그건 그렇고, 나는이 계층에 또 다른 중간 클래스를 추가하고 가짜 변수를 제거했습니다. 모든 것이 작동합니다. 아마도 어딘가에서 EX5 보호가 어떻게 든 작동합니다. 또는 바이러스 백신에서 서명 냄새를 맡았습니다. 모든 시스템에 대한 Avast 비용. 여기에 ex5를 첨부하겠습니다. 아마도 정말 항바이러스일 것입니다.
글쎄, 그럼 나는 며칠 만에 발견된 버그에 대해 돼지 저금통에 있어요.
64비트 버전은 630 빌드에서 쓰레기로 가득 차 있었습니다. 쓰레기통으로 날아갑니다.
- 그리고 함수에 문자열을 전달할 때 (문자열의 내용은 끝에서 이전 쓰레기로 대체되거나 연결이 두 배가되므로 지금까지는 스스로 결정했습니다. 전달하기 전에 수신 된 문자열을 할당합니다. 함수에서 중간 문자열 변수로)
- 그리고 더 이상 NULL이 아닌 문자열에 NULL을 할당하는 작업을 할 때(액세스 위반이 있었습니다. 이 애플리케이션은 서비스 데스크에서 중단되지만 "반복하지 않습니다"라는 질문에 어떻게 대답해야 할지 모르겠습니다. :)
- 그리고 wininet.dll의 요청 시(단말은 Microsoft에 충돌을 보내겠다는 제안으로 충돌합니다! 이 문제는 전달된 매개변수의 유형을 string에서 int [] 배열로 변경하여 일시적으로 해결되었습니다.
- 그리고 CFastFile::ReadInteger(SHORT_VALUE) 클래스의 함수에 대해 (일반적으로 이해할 수 없는 값을 제공합니다. 처음에는 배열을 읽은 결과를 중간 변수에 재할당하는 데 도움이 되었지만 실패했습니다. 그리고 가장 중요한 것은, 디버그 모드 에서는 반복되지 않습니다 . :)
- 그리고 전문가의 로딩 속도는 32배에 비해 64배 느림( 디버그 모드에서 조금 더 빠르게 작동)
요컨대, 내가 본 모든 것 중 가장 lazhёvaya 64비트 버전입니다.
그리고 모든 실수는 한 장의 열매에서 느껴집니다. 함수 및 문자열에서 데이터를 반환/전송할 때 정확하게 작업할 때 일종의 문제.
이제 이러한 모든 버그가 액세스 및 수많은 코드와 연결된 여러 응용 프로그램에 흩어져 있는 경우 서비스 데스크에서 이 모든 부를 그리는 방법을 설명합니다. + 이 모든 것을 서비스 데스크에 작성하는 동안 문서화 및 추적을 위해 며칠이 소요됩니다. 그냥 비현실적입니다.
그리고 32비트 버전에서는 모든 것이 완벽합니다. 문자열을 전달할 때 첫 번째 문제가 하나만 반복됩니다.
그리고 모든 실수는 한 장의 열매에서 느껴집니다. 함수 및 문자열에서 데이터를 반환/전송할 때 정확하게 작업할 때 일종의 문제.
네, 맞습니다. 나에게도 버그가있는 라인 처리가 있습니다. 함수는 다른 함수(OpenCL 프로그램 생성)에서 반환된 조각에서 긴 문자열을 수집했습니다 . 디버거에서 모든 것은 시계 장치와 같습니다. 빌드가 충돌하고 "Acces Violation"을 씁니다... ;)
이미 서비스 데스크에 글을 쓰고 싶었지만 여기에서 아무 이유 없이 받아쓰기 시작했습니다. :) 더 이상 재생산이 안되는데(솔직히 노력했지만) 서비스데스크에 무엇을 보내야 하나요? 투덜거리며 잡담을 하는 것이 여기 남아 있습니다.
"Disabled" 또는 "Disabled" 또는 "Disabled"여야 합니다.