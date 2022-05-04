오류, 버그, 질문 - 페이지 724 1...717718719720721722723724725726727728729730731...3184 새 코멘트 Andrey Sharov 2012.04.23 07:27 #7231 지난 주에 다음 2번(w7sp1, x64, 630)이 발생했습니다. Test Account 2012.04.23 07:57 #7232 Vigor : 메시지는 무엇을 의미합니까? 터미널의 전문가는 그런 헛소리를 던집니다. 디버그에 도달하지 않고 차트에서 즉시 제거됩니다. 1시간의 실험 끝에 ! 응용 프로그램 클래스 계층 구조의 =defined= 분기에 있는 클래스의 모든 범위에 대한 임의의 불필요한 변수입니다. 소스를 서비스 데스크로 보내주십시오. [삭제] 2012.04.23 08:27 #7233 notused : "Disabled" 또는 "Disabled" 또는 "Disabled"여야 합니다. 번역 오류를 신고해 주셔서 감사합니다. "Vimknuto"로 수정되었습니다. 업데이트된 번역은 다음 빌드에서 사용할 수 있습니다. Igor Maslov 2012.04.23 09:58 #7234 몇 가지 흥미로운 점: MQ는 "공개 가격만" 모드에서 빠른 최적화를 수행했습니다. 저를 믿으세요! 그렇다면 왜 이 모드에서 십자형의 최적화 속도가 달러 쌍보다 약 10배 느린가? 고문과 기간은 동일합니다. 원격 에이전트 목록 내보내기가 작동하지 않습니다. 나는 어떤 빌드에서 일했었다 - 나는 기억하지 못한다. " 최적화 결과 "에 자금 부족이 실제로 있습니다! 헛되이 그들은 4ki로 옮겨지지 않았습니다. 예, 내보내기-엑셀-수식-정렬...을 할 수 있습니다. 논의 백테스트에서 훌륭한 EA! 무역 시스템 리그. 우리는 Alexander 2012.04.23 10:05 #7235 muallch : 원격 에이전트 목록 내보내기가 작동하지 않습니다. 나는 어떤 빌드에서 일했었다 - 나는 기억하지 못한다. 서비스 데스크에 세부 정보를 보냅니다. 빌드 번호 , OS, 비트 깊이, UAC 활성화 여부 및 터미널(/portable)을 실행하는 모드를 알려주십시오. Test Account 2012.04.23 10:31 #7236 muallch : 그렇다면 왜 이 모드에서 십자형의 최적화 속도가 달러 쌍보다 약 10배 느린가? 고문과 기간은 동일합니다. 전문가, 서버, 설정, 최적화 로그를 첨부할 수 있습니까? 최적화에 어떤 에이전트가 사용됩니까? Igor Maslov 2012.04.23 10:45 #7237 감사합니다. 나중에 살펴보겠습니다. Igor Maslov 2012.04.23 12:29 #7238 따라서 630, 32비트, XP를 빌드하십시오. 하나의 코어에서 3개월 동안 최적화. 클라우드, 원격 및 기타 로컬 에이전트와 코어는 비활성화됩니다. 200런. 쌍 - EURUSD 및 EURGBP. 서버 - MQ. 로그를 첨부하고 있습니다. 시간 차이는 거의 14 배입니다. 13 초와 193 초는 십자가에 유리하지 않습니다. 나는 Expert Advisor를 게시하지 않으며 매우 간단합니다. maqd를 단순하게 생각하십시오). 네! EA의 다른 쌍에서는 데이터가 요청되지 않습니다. 테스트한 커플만. 파일: EURGBP.zip 6 kb EURUSD.zip 2 kb Errors, bugs, questions 논의 기아 Snaf 2012.04.23 14:49 #7239 " 오버로딩 작동 " 에서 스크립트 예제를 확인하십시오. 그들은 컴파일하지 않습니다. 첫 번째 스크립트에서는 스스로 오류를 발견했지만 두 번째 스크립트에서는 두뇌가 충분하지 않습니다. 빌드 630 Rashid Umarov 2012.04.23 15:10 #7240 Snaf : 그들은 컴파일하지 않습니다. 첫 번째 스크립트에서 스스로 오류를 발견했습니다. 감사합니다. 누락된 복잡한 선언을 추가했습니다. void OnStart () { //--- объявим и инициализируем переменные комплексного типа complex a( 2 , 4 ),b(- 4 ,- 2 ); PrintFormat ( "a=%.2f+i*%.2f, b=%.2f+i*%.2f" ,a.re,a.im,b.re,b.im); //a.re=5; //a.im=1; //b.re=-1; //b.im=-5; //--- сложим два числа complex z=a+b; PrintFormat ( "a+b=%.2f+i*%.2f" ,z.re,z.im); //--- умножим два числа z=a*b; PrintFormat ( "a*b=%.2f+i*%.2f" ,z.re,z.im); //--- разделим два числа z=a/b; PrintFormat ( "a/b=%.2f+i*%.2f" ,z.re,z.im); //--- } 1...717718719720721722723724725726727728729730731...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
지난 주에 다음 2번(w7sp1, x64, 630)이 발생했습니다.
메시지는 무엇을 의미합니까?
터미널의 전문가는 그런 헛소리를 던집니다.
디버그에 도달하지 않고 차트에서 즉시 제거됩니다. 1시간의 실험 끝에 ! 응용 프로그램 클래스 계층 구조의 =defined= 분기에 있는 클래스의 모든 범위에 대한 임의의 불필요한 변수입니다.
"Disabled" 또는 "Disabled" 또는 "Disabled"여야 합니다.
몇 가지 흥미로운 점:
MQ는 "공개 가격만" 모드에서 빠른 최적화를 수행했습니다. 저를 믿으세요! 그렇다면 왜 이 모드에서 십자형의 최적화 속도가 달러 쌍보다 약 10배 느린가? 고문과 기간은 동일합니다.
원격 에이전트 목록 내보내기가 작동하지 않습니다. 나는 어떤 빌드에서 일했었다 - 나는 기억하지 못한다.
" 최적화 결과 "에 자금 부족이 실제로 있습니다! 헛되이 그들은 4ki로 옮겨지지 않았습니다. 예, 내보내기-엑셀-수식-정렬...을 할 수 있습니다.
서비스 데스크에 세부 정보를 보냅니다. 빌드 번호 , OS, 비트 깊이, UAC 활성화 여부 및 터미널(/portable)을 실행하는 모드를 알려주십시오.
따라서 630, 32비트, XP를 빌드하십시오.
하나의 코어에서 3개월 동안 최적화. 클라우드, 원격 및 기타 로컬 에이전트와 코어는 비활성화됩니다. 200런. 쌍 - EURUSD 및 EURGBP. 서버 - MQ. 로그를 첨부하고 있습니다. 시간 차이는 거의 14 배입니다. 13 초와 193 초는 십자가에 유리하지 않습니다. 나는 Expert Advisor를 게시하지 않으며 매우 간단합니다. maqd를 단순하게 생각하십시오). 네! EA의 다른 쌍에서는 데이터가 요청되지 않습니다. 테스트한 커플만.
" 오버로딩 작동 " 에서 스크립트 예제를 확인하십시오.
그들은 컴파일하지 않습니다. 첫 번째 스크립트에서는 스스로 오류를 발견했지만 두 번째 스크립트에서는 두뇌가 충분하지 않습니다.
빌드 630
감사합니다. 누락된 복잡한 선언을 추가했습니다.