Alex-4 2012.05.02 10:12 #7321 이제 확인해보니 다른 사운드 이벤트가 작동하지 않습니다. Robypuzo 2012.05.02 10:54 #7322 나는 CTrade 클래스(PositionOpen,Buy,Sell)에서 포지션을 여는 메소드 작업에서 이상한 그림을 관찰합니다. 어드바이저는 실제로 포지션을 열고(터미널에서 볼 수 있음) 이 메소드는 false를 반환합니다. _LastError=4756 (거래 요청을 보내지 못했습니다). 이 경우 CTrade.ResultRetcode()=10008(주문이 완료됨)입니다. 요즘 Alpari 서버에서 누락된 것이 있습니까? 아니면 버그입니까? Test Account 2012.05.02 11:35 #7323 blef : 이제 확인해보니 다른 사운드 이벤트가 작동하지 않습니다. 단말기의 소리가 켜져 있습니까? Alex-4 2012.05.02 12:15 #7324 yes-enabled, ROBOFOREX 서버에서도 동일한 일이 발생합니다. Alex-4 2012.05.02 14:26 #7325 이제 모든 사운드 이벤트가 MQ 및 ROBOFOREX 터미널에서 ==> 작동합니다. Mykola Demko 2012.05.02 15:32 #7326 무슨 일이 일어나고 있는지 누가 이해하는지 설명하십시오. 조언자 생성: void OnTrade () { //--- if ( OrdersTotal ()!= 0 ) { OrderSelect ( OrderGetTicket ( 0 )); Print ( "Есть ордера OrdersTotal()=" , OrdersTotal (), " " , EnumToString (( ENUM_ORDER_STATE ) OrderGetInteger ( ORDER_STATE )) ); } else { OrderSelect ( OrderGetTicket ( 0 )); Print ( "Нет ордеров OrdersTotal()=" , OrdersTotal (), " " , EnumToString (( ENUM_ORDER_STATE ) OrderGetInteger ( ORDER_STATE )) ); } } 차트에서 고문을 시작하고 수동으로 위치를 열고 인쇄물을 얻습니다. 2012.05 . 02 16 : 27 : 10 Template Trades (EURUSD,M15) Нет ордеров OrdersTotal ()= 0 ORDER_STATE_STARTED 2012.05 . 02 16 : 27 : 10 Template Trades (EURUSD,M15) Нет ордеров OrdersTotal ()= 0 ORDER_STATE_STARTED 2012.05 . 02 16 : 27 : 10 Template Trades (EURUSD,M15) Нет ордеров OrdersTotal ()= 0 ORDER_STATE_STARTED 거래 이벤트가 발생하고 주문이 없는데 어떻게 이러한 "주문이 없는" 유형이 시작되고 항상 있을 수 있습니까? 이 모든 쓰레기가 작동하지 않는다고 생각합니다. Rashid Umarov 2012.05.02 15:40 #7327 그리고 당신은 결과를 확인합니다 OrderSelect ( OrderGetTicket ( 0 )); 존재하지 않는 주문의 상태를 요청하는 의미는 무엇입니까? 이 경우 두 번째 형식은 무엇을 반환합니까? bool OrderGetInteger ( ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER property_id, // идентификатор свойства long & long_var // сюда примем значение свойства ); Mykola Demko 2012.05.02 15:46 #7328 Rosh : 그리고 당신은 결과를 확인합니다 존재하지 않는 주문의 상태를 요청하는 의미는 무엇입니까? 이 경우 두 번째 형식은 무엇을 반환합니까? 나는 당신이 코드를 파싱하는 이 길을 갈 것이라는 것을 알고 있었습니다. 그리고 주문이 있다는 질문에 신경 쓰지 않는 이유는 거래 이벤트가 트리거되었고(그러면 그 중 적어도 하나는 주문을 위한 것이어야 함) OrdersTotal() 에 주문이 없다고 나와 있기 때문입니다. Виктор 2012.05.02 15:56 #7329 Urain : 나는 당신이 코드를 파싱하는 이 길을 갈 것이라는 것을 알고 있었습니다. 그리고 주문이 있다는 질문에 신경 쓰지 않는 이유는 거래 이벤트가 트리거되었고(그러면 그 중 적어도 하나는 주문을 위한 것이어야 함) OrdersTotal()에 주문이 없다고 나와 있기 때문입니다. PositionTotal()이 필요할 수 있습니까? Виктор 2012.05.02 15:59 #7330 이것은 클래스를 추가할 때 발생한 오류입니다. 은은 정상적으로 닫혔지만 금은 닫지 않았습니다. Если проблема в проскальзывании, то не подскажите как его задавать? if (myposition.Select( _Symbol )) { // закрыть открытую позицию по этому символу // величина проскальзывания была установлена ранее mytrade.PositionClose( _Symbol ); }
나는 CTrade 클래스(PositionOpen,Buy,Sell)에서 포지션을 여는 메소드 작업에서 이상한 그림을 관찰합니다. 어드바이저는 실제로 포지션을 열고(터미널에서 볼 수 있음) 이 메소드는 false를 반환합니다. _LastError=4756 (거래 요청을 보내지 못했습니다). 이 경우 CTrade.ResultRetcode()=10008(주문이 완료됨)입니다.
요즘 Alpari 서버에서 누락된 것이 있습니까? 아니면 버그입니까?
이제 확인해보니 다른 사운드 이벤트가 작동하지 않습니다.
단말기의 소리가 켜져 있습니까?
무슨 일이 일어나고 있는지 누가 이해하는지 설명하십시오. 조언자 생성:
차트에서 고문을 시작하고 수동으로 위치를 열고 인쇄물을 얻습니다.
거래 이벤트가 발생하고 주문이 없는데 어떻게 이러한 "주문이 없는" 유형이 시작되고 항상 있을 수 있습니까?
이 모든 쓰레기가 작동하지 않는다고 생각합니다.
존재하지 않는 주문의 상태를 요청하는 의미는 무엇입니까? 이 경우 두 번째 형식은 무엇을 반환합니까?
나는 당신이 코드를 파싱하는 이 길을 갈 것이라는 것을 알고 있었습니다.
그리고 주문이 있다는 질문에 신경 쓰지 않는 이유는 거래 이벤트가 트리거되었고(그러면 그 중 적어도 하나는 주문을 위한 것이어야 함) OrdersTotal() 에 주문이 없다고 나와 있기 때문입니다.
이것은 클래스를 추가할 때 발생한 오류입니다.
은은 정상적으로 닫혔지만 금은 닫지 않았습니다.