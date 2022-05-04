오류, 버그, 질문 - 페이지 726 1...719720721722723724725726727728729730731732733...3184 새 코멘트 Renat Fatkhullin 2012.04.23 20:51 #7251 sergeev : 네, 레나트, 이것은 제 코드입니다. 이전 빌드에서 작동했습니다. 그러나 현재 630/64에서 작동을 멈췄습니다. 내가 찾은 버그는 매우 이상하고 솔직히 무섭습니다. 죄송합니다. 이제 이해합니다. 예, 630 빌드는 버그가 있었지만 이미 수정하여 새 빌드를 출시하고 있습니다. 실수에 대해 미안하고 그들에게 매우 실망 스럽습니다. --- 2012.04.23 22:46 #7252 변수의 서명은 무엇을 의미합니까(문자열 배열의 요소) 표현식을 평가할 수 없습니까? 클래스의 배열입니다. 배열은 동적입니다. Renat Fatkhullin 2012.04.23 22:57 #7253 sergeev : 변수의 서명은 무엇을 의미합니까(문자열 배열의 요소) 표현식을 평가할 수 없습니까? 클래스의 배열. 배열은 동적입니다. 표현식을 구문 분석할 수 없습니다. 코드 조각을 제공하십시오. --- 2012.04.23 23:58 #7254 Renat : 표현식을 구문 분석할 수 없습니다. 코드를 제공하십시오. #define CHART_LPROP 43 #define CHART_DPROP 6 #define CHART_SPROP 1 //------------------------------------------------------------------ class CTmpChart class CTmpChart { public : // свойства long lprm[CHART_LPROP+ 3 ]; double dprm[CHART_DPROP]; string sprm[CHART_SPROP+ 1 ]; ...... } //------------------------------------------------------------------ Reset void CTmpChart::Reset() // сброс всех значений { // сбрасываем свойства string nul=NULL; for (int i=0; i<CHART_LPROP+3; i++) lprm[i]=-1; for (int i=0; i<CHART_DPROP; i++) dprm[i]=-1; for (int i=0; i<CHART_SPROP+1; i++) sprm[i]=nul; // пришлось сделать так, иначе код слетает на присвоении sprm[i]=NULL } //------------------------------------------------------------------ Copy void CTmpChart::Copy(CTmpChart &a) { for ( int i= 0 ; i<CHART_LPROP+ 3 ; i++) lprm[i]=a.lprm[i]; for ( int i= 0 ; i<CHART_DPROP; i++) // на этом цикле через раз (поймать стабильный глюк не получилось) терминал закрывается как процесс dprm[i]=a.dprm[i]; for ( int i= 0 ; i<CHART_SPROP+ 1 ; i++) // на этом цикле бывает два варианта, 1) при подходе на эту строку цикла будет креш, sprm[i]=a.sprm[i]; // 2) если цикл доживает к этой строке , то на ячейке sprm[i] (не из а.) - будет "Expression cannot be evaluated" и тоже креш } 모든 어레이는 사전 재설정됩니다. 동적, 동일한 결과로 시도 이 버그는 630/64에만 있습니다. Yedelkin 2012.04.24 07:41 #7255 MQL5: Добавлен асинхронный метод посылки торговых запросов OrderSendAsync. 새 기능이 이전 OrderSend를 보완합니까, 아니면 완전히 대체합니까? Rashid Umarov 2012.04.24 08:24 #7256 Yedelkin : 새 기능이 이전 OrderSend를 보완합니까, 아니면 완전히 대체합니까? 완성을 위해. 현재 다음과 같이 정의됩니다. Yedelkin 2012.04.24 08:43 #7257 Rosh : 완성을 위해. 괜찮은. 현재 디렉토리에 정보가 없습니다. Yedelkin 2012.04.24 08:46 #7258 Rosh : 현재 다음과 같이 정의됩니다. 설명은 즉시 수정되어야 합니다. " OrderSend() 함수는 ...을 위한 것입니다." 대신 "OrderSend Async () 함수는 ...을 위한 것입니다." 그리고 코드 설명에서 추가로. Renat Fatkhullin 2012.04.24 08:51 #7259 새로운 기능은 대회 규칙에 영향을 미치지 않습니다. Mykola Demko 2012.04.24 08:53 #7260 Rosh : 완성을 위해. 현재 그것은 다음과 같이 정의됩니다 ... 나는 Renat가 거절했지만 내 질문을 더 진지하게 받아들인 것을 기억합니다. 앞으로 어떤 주문이 OnTrade를 촉발했는지 결정하는 체계가 간소화될 예정입니까? 이 질문은 새로운 OrderSendAsync() 함수 에 비동기가 도입되었다는 점에서 특히 관련이 있습니다. 1...719720721722723724725726727728729730731732733...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
네, 레나트, 이것은 제 코드입니다.
이전 빌드에서 작동했습니다. 그러나 현재 630/64에서 작동을 멈췄습니다.
내가 찾은 버그는 매우 이상하고 솔직히 무섭습니다.
죄송합니다. 이제 이해합니다.
예, 630 빌드는 버그가 있었지만 이미 수정하여 새 빌드를 출시하고 있습니다.
실수에 대해 미안하고 그들에게 매우 실망 스럽습니다.
변수의 서명은 무엇을 의미합니까(문자열 배열의 요소)
표현식을 평가할 수 없습니까?
클래스의 배열입니다. 배열은 동적입니다.
클래스의 배열. 배열은 동적입니다.
표현식을 구문 분석할 수 없습니다.
코드 조각을 제공하십시오.
모든 어레이는 사전 재설정됩니다.
동적, 동일한 결과로 시도
이 버그는 630/64에만 있습니다.
MQL5: Добавлен асинхронный метод посылки торговых запросов OrderSendAsync.
새 기능이 이전 OrderSend를 보완합니까, 아니면 완전히 대체합니까?
완성을 위해. 현재 다음과 같이 정의됩니다.
설명은 즉시 수정되어야 합니다. " OrderSend() 함수는 ...을 위한 것입니다." 대신 "OrderSend Async () 함수는 ...을 위한 것입니다." 그리고 코드 설명에서 추가로.
나는 Renat가 거절했지만 내 질문을 더 진지하게 받아들인 것을 기억합니다.
앞으로 어떤 주문이 OnTrade를 촉발했는지 결정하는 체계가 간소화될 예정입니까?
이 질문은 새로운 OrderSendAsync() 함수 에 비동기가 도입되었다는 점에서 특히 관련이 있습니다.