sergeev :

네, 레나트, 이것은 제 코드입니다.

이전 빌드에서 작동했습니다. 그러나 현재 630/64에서 작동을 멈췄습니다.

내가 찾은 버그는 매우 이상하고 솔직히 무섭습니다.

죄송합니다. 이제 이해합니다.

예, 630 빌드는 버그가 있었지만 이미 수정하여 새 빌드를 출시하고 있습니다.

실수에 대해 미안하고 그들에게 매우 실망 스럽습니다.

 

변수의 서명은 무엇을 의미합니까(문자열 배열의 요소)

표현식을 평가할 수 없습니까?

클래스의 배열입니다. 배열은 동적입니다.

 
sergeev :

클래스의 배열. 배열은 동적입니다.

표현식을 구문 분석할 수 없습니다.

코드 조각을 제공하십시오.

 
Renat :

 #define CHART_LPROP     43
#define CHART_DPROP     6
#define CHART_SPROP     1

//------------------------------------------------------------------ class CTmpChart
class CTmpChart
{
public :
        // свойства
         long lprm[CHART_LPROP+ 3 ];
         double dprm[CHART_DPROP];
         string sprm[CHART_SPROP+ 1 ];

......
}

//------------------------------------------------------------------ Reset
void CTmpChart::Reset() // сброс всех значений
{
	// сбрасываем свойства
	string nul=NULL; 
	for (int i=0; i<CHART_LPROP+3; i++) lprm[i]=-1;
	for (int i=0; i<CHART_DPROP; i++) dprm[i]=-1;
	for (int i=0; i<CHART_SPROP+1; i++) sprm[i]=nul; // пришлось сделать так, иначе код слетает на присвоении sprm[i]=NULL 
}

//------------------------------------------------------------------ Copy
void CTmpChart::Copy(CTmpChart &a)
{
         for ( int i= 0 ; i<CHART_LPROP+ 3 ; i++) lprm[i]=a.lprm[i];
         for ( int i= 0 ; i<CHART_DPROP; i++)   // на этом цикле через раз (поймать стабильный глюк не получилось) терминал закрывается как процесс
          dprm[i]=a.dprm[i];
         for ( int i= 0 ; i<CHART_SPROP+ 1 ; i++) // на этом цикле бывает два варианта, 1) при подходе на эту строку цикла будет креш, 
          sprm[i]=a.sprm[i]; // 2) если цикл доживает к этой строке , то на ячейке sprm[i] (не из а.) - будет "Expression cannot be evaluated" и тоже креш
}

모든 어레이는 사전 재설정됩니다.

동적, 동일한 결과로 시도

이 버그는 630/64에만 있습니다.

 

MQL5: Добавлен асинхронный метод посылки торговых запросов OrderSendAsync.

새 기능이 이전 OrderSend를 보완합니까, 아니면 완전히 대체합니까?
 
Yedelkin :
완성을 위해. 현재 다음과 같이 정의됩니다.


 
Rosh :

괜찮은. 현재 디렉토리에 정보가 없습니다.
 
Rosh :

설명은 즉시 수정되어야 합니다. " OrderSend() 함수는 ...을 위한 것입니다." 대신 "OrderSend Async () 함수는 ...을 위한 것입니다." 그리고 코드 설명에서 추가로.

 
새로운 기능은 대회 규칙에 영향을 미치지 않습니다.
 
Rosh :

완성을 위해. 현재 그것은 다음과 같이 정의됩니다 ...

나는 Renat가 거절했지만 내 질문을 더 진지하게 받아들인 것을 기억합니다.

앞으로 어떤 주문이 OnTrade를 촉발했는지 결정하는 체계가 간소화될 예정입니까?

이 질문은 새로운 OrderSendAsync() 함수 에 비동기가 도입되었다는 점에서 특히 관련이 있습니다.

