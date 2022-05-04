오류, 버그, 질문 - 페이지 722 1...715716717718719720721722723724725726727728729...3184 새 코멘트 Rashid Umarov 2012.04.19 06:49 #7211 첫째: 문구가 이미 수정되었습니다. Формат точности. Если значение digits лежит в диапазоне от 0 до 16, то будет получено строковое представление числа с указанным количество знаков после запятой. Если значение digits лежит в диапазоне от -1 до -16, то будет получено строковое представление числа в научном формате с указанным количеством знаков после запятой. Во всех остальных случаях число строковое значение представление числа будет содержать 8 знаков после запятой. 두 번째: 다음은 무슨 일이 일어나고 있는지 추측할 필요가 없도록 제공해야 하는 도움말의 예제 테스트입니다. 마지막 문장 만 관찰되지 않는 것을 볼 수 있습니다. " 다른 모든 경우에 숫자의 문자열 값은 소수점 이하 8 자리 를 포함합니다. " 이것은 일종의 끔찍한 실수가 아니며 실제로 그렇게 표현되지 않을 가능성이 큽니다. 셋째: 원하는 숫자 표현을 얻기 위해 PrintFormat 및 StringFormat 함수를 사용하는 것을 금지하는 사람은 아무도 없습니다. 이동 평균(및 기타 지표) 이론부터 실습까지. 2 부 [아카이브] 순수수학, 물리학, 화학

Anatoli Kazharski 2012.04.19 14:58 #7212 고맙습니다.

Valery, 아마도 요즘 중 어느 날, 내가 어느 정도 짐을 내리면 가격 유리 에 대한 오래된 질문을 제기 할 것입니다. 제 생각에는 이것은 한 번에 정리해야 할 뜨거운 주제입니다. :)

Andrew Petras 2012.04.20 12:27 #7213 Alexey Klenov 2012.04.20 15:01 #7214

들어봐, 난 이것으로 충분했어. 서버는 말 그대로 나를 무시하고 있습니다.

계정의 현재 상태는 다음과 같습니다.

친애하는 개발자 여러분, 이 상황에 대해 최소한 몇 가지 의견을 주십시오. 그(서버)가 내 주문을 실행하기를 원하지 않는다면 MT5의 관리 하에 실제 돈을 신뢰하는 것이 두렵습니다.

거래 계좌: 3119321(USD, AlpariNZ-MT5, 데모)
브로커: 알파리 N.Z 리미티드
날짜: 2012.04.20 17:55

거래 포지션
상징	시간	유형	용량	가격	S/L	T/P	시장 가격	수수료	교환	이익	논평
오제피	2012.04.17 13:00	구입	0.10	83.488	84.533	0.00	-3.20	128.00	특급
호주 달러	2012.04.17 13:00	구입	0.10	1.03603	1.03548	0.00	-2.70	-5.50	특급
CADJPY	2012.04.17 13:00	구입	0.10	80.780	82.291	0.00	0.74	185.08	특급
CHFJPY	2012.04.17 13:00	구입	0.10	88.141	89.615	0.00	0.30	180.55	특급
EURCHF	2012.04.17 13:00	구입	0.10	1.20169	1.20159	0.00	0.60	-1.10	특급
EURGBP	2012.04.17 13:00	구입	0.10	0.82421	0.81907	0.00	0.96	-82.78	특급
EURJPY	2012.04.17 13:00	구입	0.10	105.922	107.686	0.00	0.36	216.07	특급
EURUSD	2012.04.17 13:00	구입	0.10	1.31443	1.31911	0.00	0.95	46.80	특급
GBPCHF	2012.04.17 13:00	구입	0.10	1.45807	1.46677	0.00	0.11	95.50	특급
GBPJPY	2012.04.17 13:00	구입	0.10	128.514	131.462	0.00	-0.36	361.09	특급
GBPUSD	2012.04.17 13:00	구입	0.10	1.59477	1.61036	0.00	0.55	155.90	특급
USDCAD	2012.04.17 13:00	팔다	0.10	0.99758	0.99196	0.00	-0.30	56.66	특급
USDCHF	2012.04.17 13:00	팔다	0.10	0.91411	0.91095	0.00	-0.99	34.69	특급
USD/JPY	2012.04.17 13:00	구입	0.10	80.586	81.633	0.00	-0.55	128.26	특급
0.00	-3.53	1499.22

명령
상징	주문하다	영업시간	유형	용량	가격	S/L	T/P	시장 가격	상태	논평
GBPUSD	5757123	2012.04.06 23:59	팔다	0.10 / 0.00	시장	1.61042	배치	
GBPUSD	7230645	2012.04.18 22:48	팔다	0.10 / 0.00	시장	0.00000	시작했다	
USDCHF	7230646	2012.04.18 22:48	구입	0.10 / 0.00	시장	0.00000	시작했다	
EURCHF	7230647	2012.04.18 22:48	팔다	0.10 / 0.00	시장	0.00000	시작했다	
EURUSD	7230648	2012.04.18 22:48	팔다	0.10 / 0.00	시장	0.00000	시작했다	
USD/JPY	7230649	2012.04.18 22:48	팔다	0.10 / 0.00	시장	0.000	시작했다	
호주 달러	7230650	2012.04.18 22:48	팔다	0.10 / 0.00	시장	0.00000	시작했다	
CADJPY	7230651	2012.04.18 22:48	팔다	0.10 / 0.00	시장	0.000	시작했다	
GBPJPY	7230652	2012.04.18 22:48	팔다	0.10 / 0.00	시장	0.000	시작했다	
EURJPY	7230653	2012.04.18 22:48	팔다	0.10 / 0.00	시장	0.000	시작했다	
오제피	7230655	2012.04.18 22:48	팔다	0.10 / 0.00	시장	0.000	시작했다	
CHFJPY	7230656	2012.04.18 22:48	팔다	0.10 / 0.00	시장	0.000	시작했다	
GBPCHF	7230657	2012.04.18 22:48	팔다	0.10 / 0.00	시장	0.00000	시작했다	
EURGBP	7230658	2012.04.18 22:48	팔다	0.10 / 0.00	시장	0.00000	시작했다	
USDCAD	7230659	2012.04.18 22:48	구입	0.10 / 0.00	시장	0.00000	시작했다	
GBPUSD	7230660	2012.04.18 22:48	구입	0.10 / 0.00	시장	0.00000	시작했다	특급
EURGBP	7230661	2012.04.18 22:48	구입	0.10 / 0.00	시장	0.00000	시작했다	특급
GBPCHF	7230662	2012.04.18 22:48	구입	0.10 / 0.00	시장	0.00000	시작했다	특급
CHFJPY	7230663	2012.04.18 22:48	구입	0.10 / 0.00	시장	0.000	시작했다	특급
오제피	7230664	2012.04.18 22:48	구입	0.10 / 0.00	시장	0.000	시작했다	특급
EURJPY	7230665	2012.04.18 22:48	구입	0.10 / 0.00	시장	0.000	시작했다	특급
GBPJPY	7230666	2012.04.18 22:48	구입	0.10 / 0.00	시장	0.000	시작했다	특급
CADJPY	7230667	2012.04.18 22:48	구입	0.10 / 0.00	시장	0.000	시작했다	특급
호주 달러	7230668	2012.04.18 22:48	구입	0.10 / 0.00	시장	0.00000	시작했다	특급
USD/JPY	7230669	2012.04.18 22:48	구입	0.10 / 0.00	시장	0.000	시작했다	특급
EURUSD	7230670	2012.04.18 22:48	구입	0.10 / 0.00	시장	0.00000	시작했다	특급
EURCHF	7230671	2012.04.18 22:48	구입	0.10 / 0.00	시장	0.00000	시작했다	특급
USDCHF	7230672	2012.04.18 22:48	팔다	0.10 / 0.00	시장	0.00000	시작했다	특급
USDCAD	7230673	2012.04.18 22:48	팔다	0.10 / 0.00	시장	0.00000	시작했다	특급

균형: 9335.83	무료 마진: 7388.19
신용 자금: 0.00	여유: 3443.33
변동 손익: 1499.22	마진 수준: 314.57%
시설: 10831.52

Errors, bugs, questions

누가 헤로스트라투스를 기억합니까? 그리고 흥미로운 거래 아이디어가 있습니다. Andrew Petras 2012.04.20 16:40 #7215

시장 실행 ? 주문은 어떻게 하고 브로커의 기술 지원은 무엇을 말합니까?

에 의해 판단

Исполнение по рынку (Market Execution)

В этом режиме исполнения рыночного ордера решение о цене исполнения принимает брокер без дополнительного согласования с трейдером. Отправка рыночного ордера в таком режиме подразумевает досрочное согласие с ценой, по которой он будет выполнен.

서버에는 평소와 같이 아무도 뒤틀리지 않는 설정이 있어야 합니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5 Alexey Klenov 2012.04.20 18:02 #7216 Silent : 시장 실행 ? 주문은 어떻게 하고 브로커의 기술 지원은 무엇을 말합니까? 에 의해 판단 서버에는 평소와 같이 아무도 뒤틀리지 않는 설정이 있어야 합니다. 1 댓글이 없는 주문 목록은 이전에 열린 주문의 마감입니다. #include <Trade\Trade.mqh> CTrade trade; // Используем класс CTrade void Close() { bool ok; string name_val[ 14 ]={ "USDCAD" , "EURGBP" , "GBPCHF" , "CHFJPY" , "AUDJPY" , "EURJPY" , "GBPJPY" , "CADJPY" , "AUDUSD" , "USDJPY" , "EURUSD" , "EURCHF" , "USDCHF" , "GBPUSD" }; int i; for (i= 14 - 1 ;i>= 0 ;i--) { ok=trade.PositionClose(name_val[i],- 1 ); } return ; } 그리고 "exp"라는 주석이 있는 사람들은 새로운 직책을 여는 것입니다. void Open_trade( int type, double inlot) { bool ok; string name_val[ 14 ]={ "GBPUSD" , "EURGBP" , "GBPCHF" , "CHFJPY" , "AUDJPY" , "EURJPY" , "GBPJPY" , "CADJPY" , "AUDUSD" , "USDJPY" , "EURUSD" , "EURCHF" , "USDCHF" , "USDCAD" }; int i; int a,b,c,d; if (type== 0 ){a= 12 ;b= 14 ;c= 0 ;d= 12 ;} if (type== 1 ){a= 0 ;b= 12 ;c= 12 ;d= 14 ;} for (i=a;i<b;i++) { if ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_FREEMARGIN )> 1000 ) // покупаем если достаточно средств на счете { ok=trade.PositionOpen(name_val[i], ORDER_TYPE_BUY , // ордер на покупку inlot, // количество лотов для торговли SymbolInfoDouble (name_val[i], SYMBOL_ASK ), // последняя цена ask 0.0 , // Stop Loss 0.0 , // Take Profit "exp" ); if (!ok && trade.ResultRetcode()!= 10008 ){i--;} } else { return ;} } for (i=c;i<d;i++) { if ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_FREEMARGIN )> 1000 ) // покупаем если достаточно средств на счете { ok=trade.PositionOpen(name_val[i], ORDER_TYPE_SELL , // ордер на покупку inlot, // количество лотов для торговли SymbolInfoDouble (name_val[i], SYMBOL_BID ), // последняя цена ,bid 0.0 , // Stop Loss 0.0 , // Take Profit "exp" ); if (!ok && trade.ResultRetcode()!= 10008 ){i--;} } else { return ;} } } 부자연스러운 것은 없습니다. 저는 그냥 표준 라이브러리를 사용하고 있습니다. Alexey 2012.04.21 14:47 #7218

테스터의 버그처럼 보입니다.

다중 통화 EURUSD GBPUSD는 모든 틱 모드의 EURUSD 기호 또는 m1에서 테스트 중입니다.

우리는 유로에 새 양초 가 나타나기를 기다리고 있습니다. 이제 우리는 여전히 파운드에 새 양초가 나타날 때를 기다리고 있습니다. 이 순간에 우리는 유로와 파운드를 거래하고 있습니다. 유로 거래가 양초 몸체 내부에서 체결 된 것으로 나타났습니다.이 경우 테스터는 그것을 열린 양초에 묶을 수 없으며 고려하지 않습니다. 따라서 최적화 보고서에서 모든 세트는 0이고 단일 트랜잭션이 없습니다. 이제 이러한 0 결과가 수동으로 실행되거나 시각화 도우미에서 실행되면 모든 거래가 대차대조표(자본) 대신 표시됩니다.

그래픽 모드에서 MQL용 GUI FAQ 작성에 대한 Subbotnik(자주 아이디어 교환 Igor Volodin 2012.04.21 19:40 #7219

메시지는 무엇을 의미합니까?

EX5 loading failed

터미널의 전문가는 그런 헛소리를 던집니다. 첫째: 문구가 이미 수정되었습니다.
Формат точности. Если значение digits лежит в диапазоне от 0 до 16, то будет получено строковое представление числа с указанным количество знаков после запятой. Если значение digits лежит в диапазоне от -1 до -16, то будет получено строковое представление числа в научном формате с указанным количеством знаков после запятой. Во всех остальных случаях число строковое значение представление числа будет содержать 8 знаков после запятой.
두 번째: 다음은 무슨 일이 일어나고 있는지 추측할 필요가 없도록 제공해야 하는 도움말의 예제 테스트입니다. 마지막 문장 만 관찰되지 않는 것을 볼 수 있습니다. " 다른 모든 경우에 숫자의 문자열 값은 소수점 이하 8 자리 를 포함합니다. " 이것은 일종의 끔찍한 실수가 아니며 실제로 그렇게 표현되지 않을 가능성이 큽니다.
셋째: 원하는 숫자 표현을 얻기 위해 PrintFormat 및 StringFormat 함수를 사용하는 것을 금지하는 사람은 아무도 없습니다. DoubleToString () 함수는 그 일을 100% 수행 합니다. 미식가를 위한 다른 것들이 있습니다.
음, 마지막 요청 - 어떤 종류의 진술을 제공한 다음 제자리에 있는 예를 사용하여 강화하면 이 경우 "이러한 의견 참조"와 같이 이를 참조할 필요가 없습니다. 이러한 링크가 많을수록 읽을 확률이 낮아집니다.
나는 아직 흥미로운 안경을 보지 못했기 때문에 유리하게 플레이하지 않았습니다(주식 중개인이 MT5를 제공하기 시작할 때 나타날 것입니다). 그리고 테스터는 안경을 지원하지 않습니다. 정확히 작동하지 않는 것은 무엇입니까?
내가 발견한 바에 따르면 SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE를 사용하면 SL/TP를 별도로 설정해야 합니다.
liteforex 터미널(SIG)에는 후행 중지가 없습니다. 이것은 그렇게 생각하고 브로커가 그것을 끌 수 있습니까?
기본적으로 이 기능은 서버에서 비활성화되어 있고 클라이언트의 요청에 따라 연결되며(1시간 이내로 약속) 셧다운이 규정에 명시되어 있지 않고 사용하지 않기로 약속한 것 같습니다.
들어봐, 난 이것으로 충분했어. 서버는 말 그대로 나를 무시하고 있습니다.
계정의 현재 상태는 다음과 같습니다.
친애하는 개발자 여러분, 이 상황에 대해 최소한 몇 가지 의견을 주십시오. 그(서버)가 내 주문을 실행하기를 원하지 않는다면 MT5의 관리 하에 실제 돈을 신뢰하는 것이 두렵습니다.
시장 실행 ? 주문은 어떻게 하고 브로커의 기술 지원은 무엇을 말합니까?
에 의해 판단서버에는 평소와 같이 아무도 뒤틀리지 않는 설정이 있어야 합니다.
1 댓글이 없는 주문 목록은 이전에 열린 주문의 마감입니다.
그리고 "exp"라는 주석이 있는 사람들은 새로운 직책을 여는 것입니다.
부자연스러운 것은 없습니다. 저는 그냥 표준 라이브러리를 사용하고 있습니다.
아니오, 아니오, 코드를 로드하지 마십시오. 이 포럼은 링크를 대체합니다. 내가 의미하는 것은 유형 이었습니다.
거기에 위의 그림에서 당신은 시장의 가격을 가지고 있습니다. 즉, 가격에 대한 결정은 중개인이 내리는 것입니다. 스레드가 구성되어 있지 않으면 이것이 문제가 될 수 있습니까? 일반적으로 F9를 사용하여 수동으로 이러한 유형이 있습니까? 인스턴트를 시도합니다.
테스터의 버그처럼 보입니다.
다중 통화 EURUSD GBPUSD는 모든 틱 모드의 EURUSD 기호 또는 m1에서 테스트 중입니다.
우리는 유로에 새 양초 가 나타나기를 기다리고 있습니다. 이제 우리는 여전히 파운드에 새 양초가 나타날 때를 기다리고 있습니다. 이 순간에 우리는 유로와 파운드를 거래하고 있습니다. 유로 거래가 양초 몸체 내부에서 체결 된 것으로 나타났습니다.이 경우 테스터는 그것을 열린 양초에 묶을 수 없으며 고려하지 않습니다. 따라서 최적화 보고서에서 모든 세트는 0이고 단일 트랜잭션이 없습니다. 이제 이러한 0 결과가 수동으로 실행되거나 시각화 도우미에서 실행되면 모든 거래가 대차대조표(자본) 대신 표시됩니다.
터미널의 전문가는 그런 헛소리를 던집니다.
디버그에 도달하지 않고 차트에서 즉시 제거됩니다. 1시간의 실험 끝에 ! 응용 프로그램 클래스 계층 구조의 =defined= 분기에 있는 클래스의 모든 범위에 대한 임의의 불필요한 변수입니다.
