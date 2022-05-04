오류, 버그, 질문 - 페이지 732 1...725726727728729730731732733734735736737738739...3184 새 코멘트 Виктор 2012.04.30 09:56 #7311 여기 질문이 있습니다. MQL4의 코드는 다음과 같습니다. for (i= 0 ;i<limit;i++) { t=Time[i]; } MQL5에서 올바른가요? datetime Time[]; ArraySetAsSeries (Time, true ); for (i= 0 ;i<limit;i++) { CopyTime ( _Symbol , _Period , 0 , i+ 1 , Time); t=Time[i]; } --- 2012.04.30 10:04 #7312 Vitya : 여기 질문이 있습니다. MQL4의 코드는 다음과 같습니다. MQL5에서 올바른가요? 완전히 정확하지 않습니다. 루프 전에 CopyTime을 한 번 호출하는 것이 바람직합니다 . Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTime www.mql5.com Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTime - Документация по MQL5 Виктор 2012.04.30 10:30 #7313 sergeev : 완전히 정확하지 않습니다. 루프 전에 CopyTime을 한 번 호출하는 것이 바람직합니다 . 그래서? datetime Time[]; ArraySetAsSeries (Time, true ); CopyTime ( _Symbol , _Period , 0 , limit, Time); for (i= 0 ;i<limit;i++) { t=Time[i]; } [삭제] 2012.04.30 13:26 #7314 데이터 창 에 볼륨 변수가 있습니다. 제가 알기로는 거래소(실제) 거래량을 의미합니다. 오늘 EUR/USD M1(Alpari) 쌍에서 막대 위로 마우스를 가져가면 거래량 값을 볼 수 있다는 것을 알았습니다. 그래서 이 값이 어떻게 계산되는지 아는 사람이 있는지 궁금합니다. 이것은 한 쌍의 Alpari 클라이언트만을 위한 거래량입니까, 아니면 그냥 임의의 숫자입니까, 아니면 이와 유사한 것입니까... 아래 스크린샷은 거래량 = 6억 2천만을 보여줍니다. Mykola Demko 2012.04.30 15:57 #7315 Alex5757000 : 데이터 창 에 볼륨 변수가 있습니다. 제가 알기로는 거래소(실제) 거래량을 의미합니다. 오늘 EUR/USD M1(Alpari) 쌍에서 막대 위로 마우스를 가져가면 거래량 값을 볼 수 있다는 것을 알았습니다. 그래서 이 값이 어떻게 계산되는지 아는 사람이 있는지 궁금합니다. 이것은 한 쌍의 Alpari 클라이언트만을 위한 거래량입니까, 아니면 그냥 임의의 숫자입니까, 아니면 이와 유사한 것입니까... 아래 스크린샷은 거래량 = 6억 2천만을 보여줍니다. Alpari 클라이언트 전용. 그러나 대규모 사무실의 내부 볼륨은 매우 강한 상관 관계가 있습니다. gal 2012.04.30 17:37 #7316 프로그램을 실행하는 동안 이상한 결함 int TimeToCycleIndex(datetime lTime, ENUM_TIMEFRAMES lTimeFrame, int lDays) { 정수 Resx; MqlDateTimeStruc ; TimeToStruct(lTime,Struc); Resx=(MarketDayCycle(lTime,lDays)*60*24+Struc.hour*60+Struc.min)/(PeriodSeconds(lTimeFrame)/60); Print("Resx = ",Resx," ResCalc = ",(MarketDayCycle(lTime,lDays)*60*24+Struc.hour*60+Struc.min)/(PeriodSeconds(lTimeFrame)/60)); 반환(resx); } 우리는 비교를 위해 같은 것을 여러 번 고려합니다. 로그의 일부가 아래에 나와 있습니다. 오류는 빨간색으로 강조 표시되며 음수는 사용할 수 없습니다. 변수를 망치는 그런 인상. 이 문제는 무엇이며 해결 방법은 무엇입니까? 미리 감사드립니다. 정렬 ~의 범위 '-FreqTime03.mq5' 결과= -2 계산= 286 결과= 287 계산= 287 결과= 0 계산= 0 결과= 하나 계산= 하나 결과= 2 계산= 2 결과= 삼 계산= 삼 결과= 4 계산= 4 결과= 5 계산= 5 결과= 6 계산= 6 결과= 7 계산= 7 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура даты www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура даты - Документация по MQL5 Errors, bugs, questions 포럼을 어지럽히 지 않도록 OpenCl 및 도구. 리뷰 Dmitriy Skub 2012.04.30 18:39 #7317 Urain : Alpari 클라이언트 전용. 그러나 대규모 사무실의 내부 볼륨은 매우 강한 상관 관계가 있습니다. 정보는 어디에서 왔습니까? Al-Pari Dukas에 공급업체가 있는 것 같습니다. 아마도 그들의 고객이 더 가능성이 높습니까? Vladimir Gomonov 2012.05.01 22:01 #7318 그래픽 인터페이스를 조합하기 위한 클래스 가 표준 라이브러리 에 등장했습니다. 이것은 저를 행복하게 합니다. 실망스러운 - podglyuchivat 대화. 테스트 예제에서 관찰할 수 있습니다. 두 번 클릭하고 두 번째 클릭으로 "이동 가능한" 요소(예: 스크롤 막대 또는 창 제목)를 잡으면 화면의 임의 위치로 끌 수 있습니다. 이는 잘못된 것으로 보이며 근절하는 것이 바람직합니다. 두 번째 실망스러운 속성은 대화 상자를 가로로 이동할 때 차트의 차트가 함께 스크롤된다는 것입니다. 치명적이지는 않지만 성가신 것은 특히 전송의 목적이 대화 아래의 그래프를 보는 것인 경우가 많습니다. 세 번째 - 컨트롤의 불안정한 작동(예: 체크박스) 및 일반적으로 약간의 느림(현재 터미널 구현에서는 제거할 수 없음). 또한 아키텍처상의 불편함(예: 대화 상자의 정적 어셈블리(요소의 초기 바인딩)을 위한 아키텍처의 선명도)이 있지만 이것은 미식가를 위한 것입니다. 기본적으로 견딜 수 있습니다. 구현에는 장점과 아름다움이 있지만 이것은 이 kagbe 스레드의 주제가 아닙니다. 일반적으로 표준 창과 컨트롤 덕분에 좋은 일입니다. 그리고 버그는 고칠 수 있고 모든 것이 해결될 것입니다. -- 또한 다중 페이지 대화 상자(CTabBox 또는 이와 유사한 것)를 구현하기 위한 표준 세트 도구를 갖고 싶습니다. Документация по MQL5: Стандартная библиотека www.mql5.com Стандартная библиотека - Документация по MQL5 내 접근 방식. 코어 묻다! 프로젝트 열기 - DIY Test Account 2012.05.02 08:20 #7319 gal : 프로그램을 실행하는 동안 이상한 결함 int TimeToCycleIndex(datetime lTime, ENUM_TIMEFRAMES lTimeFrame, int lDays) { 정수 Resx; MqlDateTimeStruc ; TimeToStruct(lTime,Struc); Resx=(MarketDayCycle(lTime,lDays)*60*24+Struc.hour*60+Struc.min)/(PeriodSeconds(lTimeFrame)/60); Print("Resx = ",Resx," ResCalc = ",(MarketDayCycle(lTime,lDays)*60*24+Struc.hour*60+Struc.min)/(PeriodSeconds(lTimeFrame)/60)); 반환(resx); } 우리는 비교를 위해 같은 것을 여러 번 고려합니다. 로그의 일부가 아래에 나와 있습니다. 오류는 빨간색으로 강조 표시되며 음수는 사용할 수 없습니다. 변수가 손상되는 그런 인상. 이 문제의 원인과 해결 방법은 무엇입니까? 미리 감사드립니다. 1. 코드를 정확하게 붙여넣으세요. 2. 전체 소스 코드, 잘린 예제 또는 MarketDayCycle 기능 코드를 제공할 수 있습니다. 주어진 조각에는 배열이 없으며 실제로 작업할 뿐만 아니라 Alex-4 2012.05.02 10:02 #7320 새 빌드 642 설치 시 EA 테스트 완료 후 테스트 완료음(사운드)이 작동하지 않는 현상, 이것은 버그입니까, 아니면... 버그가 아닙니까? 1...725726727728729730731732733734735736737738739...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
완전히 정확하지 않습니다.
루프 전에 CopyTime을 한 번 호출하는 것이 바람직합니다 .
그래서?
데이터 창 에 볼륨 변수가 있습니다. 제가 알기로는 거래소(실제) 거래량을 의미합니다. 오늘 EUR/USD M1(Alpari) 쌍에서 막대 위로 마우스를 가져가면 거래량 값을 볼 수 있다는 것을 알았습니다. 그래서 이 값이 어떻게 계산되는지 아는 사람이 있는지 궁금합니다. 이것은 한 쌍의 Alpari 클라이언트만을 위한 거래량입니까, 아니면 그냥 임의의 숫자입니까, 아니면 이와 유사한 것입니까... 아래 스크린샷은 거래량 = 6억 2천만을 보여줍니다.
프로그램을 실행하는 동안 이상한 결함
int TimeToCycleIndex(datetime lTime, ENUM_TIMEFRAMES lTimeFrame, int lDays)
{
정수 Resx;
MqlDateTimeStruc ;
TimeToStruct(lTime,Struc);
Resx=(MarketDayCycle(lTime,lDays)*60*24+Struc.hour*60+Struc.min)/(PeriodSeconds(lTimeFrame)/60);
Print("Resx = ",Resx," ResCalc = ",(MarketDayCycle(lTime,lDays)*60*24+Struc.hour*60+Struc.min)/(PeriodSeconds(lTimeFrame)/60));
반환(resx);
}
우리는 비교를 위해 같은 것을 여러 번 고려합니다. 로그의 일부가 아래에 나와 있습니다. 오류는 빨간색으로 강조 표시되며 음수는 사용할 수 없습니다. 변수를 망치는 그런 인상. 이 문제는 무엇이며 해결 방법은 무엇입니까? 미리 감사드립니다.
Alpari 클라이언트 전용. 그러나 대규모 사무실의 내부 볼륨은 매우 강한 상관 관계가 있습니다.
그래픽 인터페이스를 조합하기 위한 클래스 가 표준 라이브러리 에 등장했습니다. 이것은 저를 행복하게 합니다.
실망스러운 - podglyuchivat 대화. 테스트 예제에서 관찰할 수 있습니다. 두 번 클릭하고 두 번째 클릭으로 "이동 가능한" 요소(예: 스크롤 막대 또는 창 제목)를 잡으면 화면의 임의 위치로 끌 수 있습니다. 이는 잘못된 것으로 보이며 근절하는 것이 바람직합니다. 두 번째 실망스러운 속성은 대화 상자를 가로로 이동할 때 차트의 차트가 함께 스크롤된다는 것입니다. 치명적이지는 않지만 성가신 것은 특히 전송의 목적이 대화 아래의 그래프를 보는 것인 경우가 많습니다. 세 번째 - 컨트롤의 불안정한 작동(예: 체크박스) 및 일반적으로 약간의 느림(현재 터미널 구현에서는 제거할 수 없음).
또한 아키텍처상의 불편함(예: 대화 상자의 정적 어셈블리(요소의 초기 바인딩)을 위한 아키텍처의 선명도)이 있지만 이것은 미식가를 위한 것입니다. 기본적으로 견딜 수 있습니다.
구현에는 장점과 아름다움이 있지만 이것은 이 kagbe 스레드의 주제가 아닙니다.
일반적으로 표준 창과 컨트롤 덕분에 좋은 일입니다. 그리고 버그는 고칠 수 있고 모든 것이 해결될 것입니다.
--
또한 다중 페이지 대화 상자(CTabBox 또는 이와 유사한 것)를 구현하기 위한 표준 세트 도구를 갖고 싶습니다.
1. 코드를 정확하게 붙여넣으세요.
2. 전체 소스 코드, 잘린 예제 또는 MarketDayCycle 기능 코드를 제공할 수 있습니다.
주어진 조각에는 배열이 없으며 실제로 작업할 뿐만 아니라
새 빌드 642 설치 시 EA 테스트 완료 후 테스트 완료음(사운드)이 작동하지 않는 현상,
이것은 버그입니까, 아니면... 버그가 아닙니까?