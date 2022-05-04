오류, 버그, 질문 - 페이지 731 1...724725726727728729730731732733734735736737738...3184 새 코멘트 x572intraday 2012.04.28 14:20 #7301 뭔가 미리 슬펐는데 희망이 있다면? 다중 시간 프레임 표시기에서 설정 창을 통해 입력을 사용하여 시간 프레임 수를 설정한 다음 이전에 선택한 숫자에 따라 사용자가 계산 및 표시를 수신할 시간 프레임 자체를 설정할 수 있습니까? 실제로 표시기 코드의 시작 부분에는 다음 줄이 있습니다. #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 10 #property indicator_plots 10 코드 자체에서 미리 결정된 것은 유연한 코드의 개념과 전혀 일치하지 않습니다 ... 또는 오히려 결국 표시기 자체의 설정입니다. 어떻게 든 나는 아이디어를 가지고있었습니다. 코드에서 최대 indicator_buffers 및 indicator_plots 를 예약하고 최대 시간 프레임을 설정하고 동일한 수의 bool 입력을 쌓아 창의 사용자가 true/false를 통해 사용할 시간 프레임과 사용하지 않을 시간 프레임을 선택하도록 합니다. . 그러나 이것은 추가 코드, 추가 리소스, 창의 설정 볼륨 증가(3개의 화면에 대한 설정 루프를 연구하기보다 표시기를 던지는 최종 사용자에게는 지루함)이며, 가장 중요한 것은 프로그래머, 나는 그래픽 아티팩트를 제거하는 데 소란을 피울 것으로 예상합니다. 사용되지 않을 잘못된 시간 프레임이지만 유연한 설정이 없는 경우 불가피하게 버퍼가 할당됩니다. 나는 또한 이러한 시간 프레임 입력 매개변수를 수량으로 조정하여 계층적으로 더 높은 상위: 양적 매개변수에 종속되도록 하는 것이 좋을 것이라고 생각했지만 이것은 MQL에서 제공되지 않습니까? 더 나쁜 것은 OnInit() , OnCalculate() 등의 함수 외부에서 전혀 작동하지 않는다면 젠장! 일반적으로 오래된 쓰라린 일반적인 진실은 최종 사용자 트레이더가 자신에게 적합한 지표 선택에 참여해야 하고 참여해야 하며 소스 코드를 열지 않고 지표 설정 창을 통해 사용할 수 없는 일부 매개변수를 변경한다는 것입니다. 그는 프로그래머가 아니라면 후자를 해서는 안 됩니다. 글쎄, 컴파일 된 코드 만 그의 손에 들어갔다면 어떤 소스에 대해 이야기 할 수 있습니까? 도형 MT5에 대한 소원 코딩 스타일 정보 Mykola Demko 2012.04.28 16:09 #7302 프로필\메시지에서 [삭제] 버튼을 클릭할 수 없습니다 춤을 추고 누르면 화두가 입력됩니다. html 코드에는 모든 것이 있고 기능적입니다. FF12 브라우저 --- 2012.04.29 13:45 #7303 Urain : 프로필\메시지에서 [삭제] 버튼을 클릭할 수 없습니다 춤을 추고 누르려고 하면 화제에 들어간다. html 코드에는 모든 것이 있고 기능적입니다. FF12 브라우저 1. 확인 그녀는 깜박입니다. 마우스가 레이어를 떠나는 것처럼. 게시물의 하이라이트와 함께 "삭제" 버튼이 사라집니다. 2. 어제 벽에 글이 있었어요. 내가 만들지 않은 변경하거나 삭제할 수 없습니다. 이것은 누구의 것입니까? Olegs Kucerenko 2012.04.29 14:01 #7304 포럼 내 스팸? --- 2012.04.29 15:04 #7305 sergeev : 2. 어제 벽에 글이 있었어요. 내가 만들지 않은 변경하거나 삭제할 수 없습니다. 이것은 누구의 것입니까? 와우 :) 이미 제거되었습니다. 누가 합니까? :) Vladimir Gomonov 2012.04.29 15:07 #7306 sergeev : 와우 :) 이미 제거되었습니다. 누가 합니까? :) 포럼의 드럼. 평범한 것. 자신을 넘어 모든 것이 지나갈 것입니다. ;) Rustamzhan Salidzhanov 2012.04.29 17:30 #7307 프로필 헤더에 사진 하나라도 넣고 싶은데 추가를 누르고 파일을 선택 하면 진행률 표시기 가 끝없이 회전하기 시작합니다. 이미지가 로드되지 않습니다. 모든 종류의 그래픽 파일과 알려진 모든 브라우저를 시도했습니다. 결과는 null입니다. "내 정보"에서 - HTML 형식 ??? 아니요 ??? 작동하지 않습니다 ??? Валерий 2012.04.29 23:27 #7308 papaklass : 비슷하게. 모두에게 보낸 것 같습니다. 그러나 왜 MQL5 포럼이나 MQL4에서 같은 것이 있습니까? Konstantin Gruzdev 2012.04.30 03:55 #7309 FAQ : 프로필 헤더에 사진 하나라도 넣고 싶은데 추가를 누르고 파일을 선택하면 진행률 표시기가 끝없이 회전하기 시작합니다. 이미지가 로드되지 않습니다. 모든 종류의 그래픽 파일과 알려진 모든 브라우저를 시도했습니다. 결과는 null입니다. 그런 것이 있습니다. Mozilla Firefox를 통해 붙여넣었습니다. Konstantin Gruzdev 2012.04.30 03:59 #7310 sergeev : 와우 :) 이미 제거되었습니다. 누가 합니까? :) 정확히. 담벼락에 댓글을 달았는데 오늘은 댓글이 없습니다. 누가 거기에 삽니까? :) 1...724725726727728729730731732733734735736737738...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
뭔가 미리 슬펐는데 희망이 있다면?
다중 시간 프레임 표시기에서 설정 창을 통해 입력을 사용하여 시간 프레임 수를 설정한 다음 이전에 선택한 숫자에 따라 사용자가 계산 및 표시를 수신할 시간 프레임 자체를 설정할 수 있습니까? 실제로 표시기 코드의 시작 부분에는 다음 줄이 있습니다.
코드 자체에서 미리 결정된 것은 유연한 코드의 개념과 전혀 일치하지 않습니다 ... 또는 오히려 결국 표시기 자체의 설정입니다.
어떻게 든 나는 아이디어를 가지고있었습니다. 코드에서 최대 indicator_buffers 및 indicator_plots 를 예약하고 최대 시간 프레임을 설정하고 동일한 수의 bool 입력을 쌓아 창의 사용자가 true/false를 통해 사용할 시간 프레임과 사용하지 않을 시간 프레임을 선택하도록 합니다. . 그러나 이것은 추가 코드, 추가 리소스, 창의 설정 볼륨 증가(3개의 화면에 대한 설정 루프를 연구하기보다 표시기를 던지는 최종 사용자에게는 지루함)이며, 가장 중요한 것은 프로그래머, 나는 그래픽 아티팩트를 제거하는 데 소란을 피울 것으로 예상합니다. 사용되지 않을 잘못된 시간 프레임이지만 유연한 설정이 없는 경우 불가피하게 버퍼가 할당됩니다.
나는 또한 이러한 시간 프레임 입력 매개변수를 수량으로 조정하여 계층적으로 더 높은 상위: 양적 매개변수에 종속되도록 하는 것이 좋을 것이라고 생각했지만 이것은 MQL에서 제공되지 않습니까? 더 나쁜 것은 OnInit() , OnCalculate() 등의 함수 외부에서 전혀 작동하지 않는다면 젠장!
일반적으로 오래된 쓰라린 일반적인 진실은 최종 사용자 트레이더가 자신에게 적합한 지표 선택에 참여해야 하고 참여해야 하며 소스 코드를 열지 않고 지표 설정 창을 통해 사용할 수 없는 일부 매개변수를 변경한다는 것입니다. 그는 프로그래머가 아니라면 후자를 해서는 안 됩니다. 글쎄, 컴파일 된 코드 만 그의 손에 들어갔다면 어떤 소스에 대해 이야기 할 수 있습니까?
프로필\메시지에서 [삭제] 버튼을 클릭할 수 없습니다
춤을 추고 누르면 화두가 입력됩니다.
html 코드에는 모든 것이 있고 기능적입니다.
FF12 브라우저
1. 확인
그녀는 깜박입니다. 마우스가 레이어를 떠나는 것처럼. 게시물의 하이라이트와 함께 "삭제" 버튼이 사라집니다.
2. 어제 벽에 글이 있었어요. 내가 만들지 않은
변경하거나 삭제할 수 없습니다.
이것은 누구의 것입니까?
포럼 내 스팸?
포럼의 드럼. 평범한 것. 자신을 넘어 모든 것이 지나갈 것입니다.
;)
프로필 헤더에 사진 하나라도 넣고 싶은데 추가를 누르고 파일을 선택 하면 진행률 표시기 가 끝없이 회전하기 시작합니다. 이미지가 로드되지 않습니다. 모든 종류의 그래픽 파일과 알려진 모든 브라우저를 시도했습니다. 결과는 null입니다.
"내 정보"에서 - HTML 형식 ??? 아니요 ??? 작동하지 않습니다 ???
비슷하게.
