오류, 버그, 질문 - 페이지 718 1...711712713714715716717718719720721722723724725...3184 새 코멘트 ALEXEY NIKOLAEV 2012.04.16 19:18 #7171 papaklass : 64비트 버전의 터미널을 설치했습니다. 32비트와 비교하면 새 플랫폼처럼 보입니다. 패널에 있는 아이콘의 절반이 누락되었습니다(시장 개요, 내비게이터, 테스터, 도구 등). 나는 전문가를 MQL5\Experts\ 디렉토리에 복사하고 테스터도 터미널도 편집자도 볼 수 없습니다. 지표도 마찬가지입니다. 문제가 무엇입니까? 동일한 플랫폼의 다른 버전이 이와 같이 동작하는 이유는 무엇입니까? 64비트에서. 무엇보다 소스코드와 EX 파일을 단말기 자체에 업로드하는 것이 가장 좋습니다. 파일 - 데이터 디렉토리를 엽니다. 또한 프로그램에서와 같이. 파일. 그렇지 않으면 나쁜. x572intraday 2012.04.16 19:27 #7172 값 배열, 배열 배열을 정의하는 구조를 사용합니다. 그런 다음 루프에서 다음과 같이 합니다. Buffer_Array[tf/ 2 ].bars_calculated=Buffer_Array[tf/ 2 ].calculated; 터미널의 전역 변수를 사용할 필요가 있었습니다. 이 변수도 순환적으로 값 배열에 할당되지만 전역 변수의 문자열 이름 배열을 만들고 액세스하는 데 문제가 발생했습니다. 이와 같이: GlobalVariableSet ( "bc" ,Buffer_Array[tf/ 2 ].calculated); 여기서 매번 다른 값은 동일한 전역 변수 bc에 재할당되지만 여러 다른 변수에 필요합니다. 이 모든 것을 코드의 첫 번째 줄과 유추하여 다시 만드는 방법은 무엇입니까? "bc" + [tf / 2] 추가를 통해 어떻게 든 가능합니까? Vladimir Gomonov 2012.04.16 20:20 #7173 x100intraday : 루프에서 값 배열에도 할당되는 터미널의 전역 변수를 사용할 필요가 있었지만 .............. 리소스에 어레이를 쓰고, 정기적으로(터미널이 충돌하는 경우) 리소스를 디스크에 저장합니다. 빠르고 안정적입니다. 여기 또 다른 옵션이 있습니다: https://www.mql5.com/en/code/845 CFastFile - класс для работы с байтовым массивом как с файлом 투표: 142012.02.29o_Owww.mql5.com Класс CFastFile избавляет от необходимости промежуточной записи данных в физический файл на диске. Это позволяет получить значительное ускорение при работе с данными. x572intraday 2012.04.16 21:07 #7174 MetaDriver : 리소스에 어레이를 쓰고, 정기적으로(터미널이 충돌하는 경우) 리소스를 디스크에 저장합니다. 빠르고 안정적입니다. 여기 또 다른 옵션이 있습니다: https://www.mql5.com/ru/code/845 이 클래스의 예로는 단말 세션이 지속되는 동안 편의를 제공한다는 점을 이해하고 재부팅 후에도 다음 세션에서는 이전 세션의 값을 복원해야 합니다. 이 클래스는 디스크로 플러시한 다음 파일에서 읽는 기능이 있지만 첫 번째 권장 사항보다 낫지 않습니다. 전역 터미널 변수를 사용할 때의 이점을 알지만 정수 인덱스와 문자열 변수 이름을 합할 때 접두사(문자열)를 추가하여 '숫자'에서 '문자열'로의 암시적 변환 경고를 제거하면 됩니다. Anatoli Kazharski 2012.04.16 21:46 #7175 나는 마침내 프로젝트의 마지막 단계에 도달했다고 생각했습니다. 예, 여기에 없었습니다! :) 여기에 ( https://www.mql5.com/en/forum/23/page14#comment_170601 ) 다음과 같이 작성되었습니다. ... 14. MetaTester: 주문 위치의 총량에 대한 제한을 확인하는 알고리즘이 서버와 정확히 일치하도록 가져왔습니다. ... 그러나 지금도 그 양은 초과될 수 있습니다. 대회 계정에서 확인했습니다. //--- 다시 말하지만, 서비스 데스크에서 이 주제를 쓸 수 있습니까? 이 문제에 대한 이전 응용 프로그램은 더 이상 표시되지 않습니다. Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal www.mql5.com Автоматическое обновление доступно через систему LiveUpdate:. Vladimir Gomonov 2012.04.16 22:40 #7176 x100intraday : .. 터미널 전역 변수 를 사용하는 이점을 보면서 .............. 분명히 당신이 더 잘 알고 있습니다. Valerii Mazurenko 2012.04.17 00:32 #7177 tol64 : 나는 마침내 프로젝트의 마지막 단계에 도달했다고 생각했습니다. 예, 여기에 없었습니다! :) 여기에 ( https://www.mql5.com/en/forum/23/page14#comment_170601 ) 다음과 같이 작성되었습니다. 그러나 지금도 그 양은 초과될 수 있습니다. 대회 계정에서 확인했습니다. //--- 다시 말하지만, 서비스 데스크에서 이 주제를 쓸 수 있습니까? 이 문제에 대한 이전 응용 프로그램은 더 이상 표시되지 않습니다. 이것은 MT4를 포함하여 항상 그랬습니다. 발동 시 돈이 없으면 "삭제됨[돈 없음]"과 같이 됩니다. 그건 그렇고 DOM의 지정가 주문의 경우는 그렇지 않아야하지만 어떻게되는지 확인하지 않았습니다. fellow 2012.04.17 08:09 #7178 서비스 데스크는 어디에 있습니까? 쓸 필요 Alexander 2012.04.17 08:18 #7179 fellow : 서비스 데스크는 어디에 있습니까? 쓸 필요 프로필로 이동하여 서비스 데스크를 선택하십시오. Anatoli Kazharski 2012.04.17 08:24 #7180 notused : 이것은 MT4를 포함하여 항상 그랬습니다. 발동 시 돈이 없으면 "삭제됨[돈 없음]"과 같이 됩니다. 그건 그렇고 DOM의 지정가 주문의 경우는 그렇지 않아야하지만 어떻게되는지 확인하지 않았습니다. 그러나 도움말 (내가 의존하는)의 설명에 따르면 다음과 같습니다. SYMBOL_VOLUME_LIMIT 주어진 기호에 대해 한 방향(매수 또는 매도)으로 열린 포지션 및 보류 중인 주문의 최대 허용 총량. 예를 들어 한도가 5로트인 경우 거래량이 5로트인 공개 매수 포지션을 가질 수 있고 거래량이 5로트인 보류 중인 매도 지정가 주문을 할 수 있습니다. 그러나 동시에 보류 중인 구매 제한 주문(한 방향의 총 수량은 제한을 초과하므로) 을 배치하거나 5랏 이상의 수량으로 판매 제한 을 설정할 수 없습니다. 더블 따라서 3랏 의 오픈 포지션과 4개의 3랏 (15랏 제한)의 4번째 바이 스톱 주문을 보류 중인 5번째 바이 스탑 주문은 작동하지 않아야 합니다. 아마도 개발자는 수정할 때 어딘가에서 약간의 실수를 저질렀을 것입니다. 다음 Buy Stop 주문(6번째 주문)은 더 이상 할 수 없으며 로그에 메시지가 표시됩니다. 일반적으로 가능한 모든 경우에 초과 볼륨의 징후를 철저히 테스트하고 식별해야 합니다. 하루를 마무리하며 포스팅하겠습니다. 그 동안 개발자의 의견을 듣는 것으로 충분할 것입니다. 그렇지 않으면 갑자기이 모든 것이 떠올랐습니다. 이것은 나에게도 일어난다. :) //--- 그리고 나는 또한 유리에 몇 가지 문제가있었습니다 (지금은 연기했습니다. 마지막으로 해결할 것입니다). 실수로 고통받는 거래가 없습니다. 무료로 어드바이저를 작성해 드립니다 묻다! 1...711712713714715716717718719720721722723724725...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
64비트 버전의 터미널을 설치했습니다. 32비트와 비교하면 새 플랫폼처럼 보입니다. 패널에 있는 아이콘의 절반이 누락되었습니다(시장 개요, 내비게이터, 테스터, 도구 등). 나는 전문가를 MQL5\Experts\ 디렉토리에 복사하고 테스터도 터미널도 편집자도 볼 수 없습니다. 지표도 마찬가지입니다. 문제가 무엇입니까? 동일한 플랫폼의 다른 버전이 이와 같이 동작하는 이유는 무엇입니까?
값 배열, 배열 배열을 정의하는 구조를 사용합니다. 그런 다음 루프에서 다음과 같이 합니다.
터미널의 전역 변수를 사용할 필요가 있었습니다. 이 변수도 순환적으로 값 배열에 할당되지만 전역 변수의 문자열 이름 배열을 만들고 액세스하는 데 문제가 발생했습니다. 이와 같이:여기서 매번 다른 값은 동일한 전역 변수 bc에 재할당되지만 여러 다른 변수에 필요합니다. 이 모든 것을 코드의 첫 번째 줄과 유추하여 다시 만드는 방법은 무엇입니까? "bc" + [tf / 2] 추가를 통해 어떻게 든 가능합니까?
루프에서 값 배열에도 할당되는 터미널의 전역 변수를 사용할 필요가 있었지만 ..............
리소스에 어레이를 쓰고, 정기적으로(터미널이 충돌하는 경우) 리소스를 디스크에 저장합니다. 빠르고 안정적입니다.
여기 또 다른 옵션이 있습니다: https://www.mql5.com/en/code/845
리소스에 어레이를 쓰고, 정기적으로(터미널이 충돌하는 경우) 리소스를 디스크에 저장합니다. 빠르고 안정적입니다.
여기 또 다른 옵션이 있습니다: https://www.mql5.com/ru/code/845
나는 마침내 프로젝트의 마지막 단계에 도달했다고 생각했습니다. 예, 여기에 없었습니다! :)
여기에 ( https://www.mql5.com/en/forum/23/page14#comment_170601 ) 다음과 같이 작성되었습니다.
...
14. MetaTester: 주문 위치의 총량에 대한 제한을 확인하는 알고리즘이 서버와 정확히 일치하도록 가져왔습니다.
...
그러나 지금도 그 양은 초과될 수 있습니다. 대회 계정에서 확인했습니다.
//---
다시 말하지만, 서비스 데스크에서 이 주제를 쓸 수 있습니까? 이 문제에 대한 이전 응용 프로그램은 더 이상 표시되지 않습니다.
.. 터미널 전역 변수 를 사용하는 이점을 보면서 ..............
나는 마침내 프로젝트의 마지막 단계에 도달했다고 생각했습니다. 예, 여기에 없었습니다! :)
여기에 ( https://www.mql5.com/en/forum/23/page14#comment_170601 ) 다음과 같이 작성되었습니다.
그러나 지금도 그 양은 초과될 수 있습니다. 대회 계정에서 확인했습니다.
//---
다시 말하지만, 서비스 데스크에서 이 주제를 쓸 수 있습니까? 이 문제에 대한 이전 응용 프로그램은 더 이상 표시되지 않습니다.
이것은 MT4를 포함하여 항상 그랬습니다. 발동 시 돈이 없으면 "삭제됨[돈 없음]"과 같이 됩니다.
그건 그렇고 DOM의 지정가 주문의 경우는 그렇지 않아야하지만 어떻게되는지 확인하지 않았습니다.
서비스 데스크는 어디에 있습니까? 쓸 필요
프로필로 이동하여 서비스 데스크를 선택하십시오.
이것은 MT4를 포함하여 항상 그랬습니다. 발동 시 돈이 없으면 "삭제됨[돈 없음]"과 같이 됩니다.
그건 그렇고 DOM의 지정가 주문의 경우는 그렇지 않아야하지만 어떻게되는지 확인하지 않았습니다.
그러나 도움말 (내가 의존하는)의 설명에 따르면 다음과 같습니다.
SYMBOL_VOLUME_LIMIT
주어진 기호에 대해 한 방향(매수 또는 매도)으로 열린 포지션 및 보류 중인 주문의 최대 허용 총량. 예를 들어 한도가 5로트인 경우 거래량이 5로트인 공개 매수 포지션을 가질 수 있고 거래량이 5로트인 보류 중인 매도 지정가 주문을 할 수 있습니다. 그러나 동시에 보류 중인 구매 제한 주문(한 방향의 총 수량은 제한을 초과하므로) 을 배치하거나 5랏 이상의 수량으로 판매 제한 을 설정할 수 없습니다.
더블
따라서 3랏 의 오픈 포지션과 4개의 3랏 (15랏 제한)의 4번째 바이 스톱 주문을 보류 중인 5번째 바이 스탑 주문은 작동하지 않아야 합니다.
아마도 개발자는 수정할 때 어딘가에서 약간의 실수를 저질렀을 것입니다. 다음 Buy Stop 주문(6번째 주문)은 더 이상 할 수 없으며 로그에 메시지가 표시됩니다.
일반적으로 가능한 모든 경우에 초과 볼륨의 징후를 철저히 테스트하고 식별해야 합니다. 하루를 마무리하며 포스팅하겠습니다. 그 동안 개발자의 의견을 듣는 것으로 충분할 것입니다. 그렇지 않으면 갑자기이 모든 것이 떠올랐습니다. 이것은 나에게도 일어난다. :)
//---
그리고 나는 또한 유리에 몇 가지 문제가있었습니다 (지금은 연기했습니다. 마지막으로 해결할 것입니다).