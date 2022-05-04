오류, 버그, 질문 - 페이지 682 1...675676677678679680681682683684685686687688689...3184 새 코멘트 Renat Fatkhullin 2012.03.25 15:01 #6811 x100intraday : 물론 캐시는 RAM이 아닌 디스크에 있어야 합니다. 메모리에 저장하고 애플리케이션 시작 시 빌드합니다. 5초 동안 상태를 재구축한 다음 작업합니다. 어려움에 대해 울지 마십시오. 이것은 귀하의 프로그램이며 시장을 분석하는 문제입니다. 우리 쪽에서 모든 정보가 제공됩니다. 당신 의 사적인 일을 다른 사람들에게 강요 하기 위해서는 매우 오만하고 이해할 수 없어야 하며, 또한 당신이 "자리에 오르기"를 꺼리는 것에 대해 낙인을 찍을 수 있어야 합니다. Andrey Vasiliev 2012.03.25 15:25 #6812 Renat : 내 경험에 따르면 공허함을 채우는 것은 말도 안되는 자기기만이며, 이 채워진 역사를 얻는 즉시 즉시 드러날 것입니다. 이 질문은 지난 10년 동안 여러 번 제기되었습니다. 10년 동안 이루어진 요청은 여전히 특정 범용 솔루션으로 변환되어야 합니다. 터미널이 역사의 구멍을 채우지 않는다는 사실의 주된 결과는 수동 거래 중에 특정 거래 패턴을 시각적으로 인식하는 것이 불가능하다는 것입니다. 막대를 건너 뛰면 모양이 시간이 지남에 따라 크게 왜곡 될 수 있기 때문입니다. x572intraday 2012.03.25 15:35 #6813 Renat : 메모리에 저장하고 애플리케이션 시작 시 빌드합니다. 5초 동안 상태를 재구축한 다음 작업합니다. 어려움에 대해 울지 마십시오. 이것은 귀하의 프로그램이며 시장을 분석하는 문제입니다. 우리 쪽에서 모든 정보가 제공됩니다. 당신 의 사적인 일을 다른 사람들에게 강요 하기 위해서는 매우 오만하고 이해할 수 없어야 하며, 또한 당신이 "자리에 오르기"를 꺼리는 것에 대해 낙인을 찍을 수 있어야 합니다. 그리고 오만, 사생활 및 오해는 어떻습니까? 당신은 당신의 잼을 알고 있습니까? 우리는 몇 달, 심지어 몇 년 동안 눈을 감습니다. 글쎄, 부드러움을 제외하고 논리 만 남겨두면 자기 점이있는 그래픽 TA 개체를 어떻게 극한까지 자화합니까? 그것은 동화가 아닙니다! .. 터미널 설정 에서 스냅 반경을 픽셀 단위로 조정했지만 여기서는 눈의 먼지보다 더 나아가지 않았습니다. 개체가 반경 내에서 스냅되지 않았지만 어떻게 든 떨어집니다. 막대를 통과하는 세로축의 점 위에 마우스로 훅이 드래그한 상태에서만 극한까지! 즉, 우리는 반경에 대해 전혀 이야기하지 않고 막대 위의 점 높이 에 대해서만 이야기하고 있습니다. 따라서 최소한 스페이드를 스페이드라고 부르고 속기 쉬운 대중을 오도하지 마십시오. 게다가 바인딩은 솔직히 해키하지만 인내심이 더 많은 것으로 판명되었습니다. 수동으로 무언가를 완료하고 싶을 때 여전히 사용합니다. 그리고 좋아, 그것은 정확한 자동 바인딩의 모든 경우에 원시일 것입니다. 그러면 적어도 눈을 사로잡을 것입니다. 그러나 아니요, 5%에서 버그가 있어 항상 확인할 수는 없습니다. MT4 사용자는 최소한 MT5 에서는 모든 TF에서 정확한 자동 바인딩을 꿈꿔 M1 으로 가지 않고 극단에 정확히 도달하는 지루한 작업에 참여하지 않았습니다(예: 완료 및 잊어버림). 그러나 결국 그는 "완료 - 믿음, 확인하지 않음 - 잊음 - 가장 예상치 못한 위치에서 왜곡됨 - TP 이익을 취하지 않았습니다. 이동된 개체 때문에 너무 높게 설정했기 때문입니다." 다시 말하지만, 속기 쉬운 최종 사용자가 책임이 있습니까? 여가 시간에 펜으로 차트에 물건을 던지고, 예, 더 많이, 더 많이, 그리고 앵커 포인트를 따라 M1 을 스크롤하고 슬퍼하십시오. 작은 교대? 시장에 비참한 것은 전혀 없으며 소음도 없습니다! 이제 이해해야 할 때입니다. 근데 이게 뭐야! 가장 놀라운 점은 모든 애국자들이 물체를 여러 개의 동일한 인접 극값의 가장 오른쪽, 즉 프랙탈에 따라 나사로 고정하고 어떤 이유로 인해 실제 애국자와 이념적으로 외계인인 ZigZag 또는 다른 알고리즘에 따라 묶는다는 것입니다. . 예, 시장에서 정확하게 해석된 것은 없지만 통계적으로 시장은 "기타 스트링"(Fibo 시간대와 유사)의 밀집된 축적에서 마지막 올바른 것을 해결한 다음 방향을 바꾸는 경향이 있음을 알았습니다. . 그리고 가장 오른쪽의 "문자열"을 보려면 무엇이 필요합니까? 맞습니다 : 왼쪽이 아닌 Fibozone의 극단적 인 오른쪽 구성을 선호하는 것 ... "자신을 위해"당신은 비밀 골격을 생각해 냈습니다. 최소한 차트에 개체를 배치하고 유사한 작업을 수행하려면 사용자가 보드를 치고 생각해 내야합니다. 그들 자신의 무엇인가, 게다가 그들이 제한된 도구나 지능을 가지고 있다고 불평하지 않습니다. 그것은 무엇입니까? MT4보다 MT5가 좋은 이유는??

파이어버드 EA

Andrey F. Zelinsky 2012.03.25 15:42 #6814

x100intraday : 즉, 물체를 High H4-bar에 배치할 때 물체를 배치하는 터미널 기능이 해당 M1 범위에서 "시간" 좌표를 자체적으로 계산해야 한다고 말하고 싶습니까?

x572intraday 2012.03.25 15:51 #6815

abolk : 즉, 물체를 High H4-bar에 배치할 때 물체를 배치하는 터미널 기능이 해당 M1 범위에서 "시간" 좌표를 자체적으로 계산해야 한다고 말하고 싶습니까?

MT5 의 그래픽 TA 개체로 수동 소란에 대해 이야기하고 있다면 이것은 이미 존재하고 오랫동안 존재하지만 불쾌한 결함이 있습니다. 객체의 정확한 위치 지정을 위한 MQL 프로그래밍에 대해 이야기하고 있다면 Renat이 MQL에 이러한 기능을 도입하는 데 대한 가설적인 논의가 다소 느려지긴 했지만… 안녕 마야!

Andrey F. Zelinsky 2012.03.25 15:54 #6816

x100intraday : MT5 의 그래픽 TA 개체로 수동 소란에 대해 이야기하고 있다면 이것은 이미 존재하고 오랫동안 있지만 불쾌한 결함이 있습니다. 객체의 정확한 위치 지정을 위한 MQL 프로그래밍에 대해 이야기하고 있다면 Renat이 MQL에 이러한 기능을 도입하는 데 대한 가설적인 논의가 다소 느려지긴 했지만…

따라서 이 좌표를 수정하는 간단한 스크립트를 작성하십시오. 예를 들어, 나는 H4와 D1에서 작업하고 M1에서 물체의 위치 불일치는 나에게 완전히 무관심합니다.

단말기가 모든 것을 할 수 있고 모든 것을 할 수 있는 일종의 "괴물"이 되어야 한다고 생각하지 않습니다. 나는 그 무게와 브레이크가 다소 약한 컴퓨터에 있다고 상상합니다.

터미널 기능의 부족을 제거하려면 적절한 내부 프로그래밍 언어로 충분합니다. Renat Fatkhullin 2012.03.25 16:01 #6817

x100intraday : 그리고 오만, 사생활 및 오해는 어떻습니까? 당신은 당신의 잼을 알고 있습니까? 우리는 몇 달, 심지어 몇 년 동안 눈을 감습니다. 글쎄, 부드러움을 제외하고 논리 만 남겨두면 자기 점이있는 그래픽 TA 개체를 어떻게 극한까지 자화합니까? 그것은 동화가 아닙니다! .. 터미널 설정 에서 스냅 반경을 픽셀 단위로 조정했지만 여기서는 눈의 먼지보다 더 나아가지 않았습니다. 개체가 반경 내에서 스냅되지 않았지만 어떻게 든 떨어집니다. 막대를 지나는 세로축 위의 점 위로 후크가 개체를 마우스로 드래그한 상태에서만 극한까지! 즉, 우리는 반경에 대해 전혀 이야기하지 않고 막대 위의 점 높이 에 대해서만 이야기하고 있습니다. 따라서 최소한 스페이드를 스페이드라고 부르고 속기 쉬운 대중을 오도하지 마십시오.

첫째, 오만입니다.

둘째, 당신은 질문에서 벗어나 완전히 다른 영역에서 비난을 받았습니다.

셋째, 당신은 극단을 연결하는 것에 대해 이야기하고 있습니다.

우리는 M1 세부 정보를 사용하여 더 높은 시간대에 포인트를 고정할 때 극값을 자동으로 검색하는 MT5에서 훌륭한 작업을 수행했습니다. H1과 같은 정상적인 조건에서 바인딩이 실패한 명확한 예를 제시하십시오. 또한, M1 기록이 그 순간에 있었고 창의 Max Bars 매개변수에 의해 의도적으로 교살되지 않았음을 증명하십시오. 이것은 "최소한의 막대를 설정하고 더 깊게 바람을 피운 다음 M1에서 실제 극한값에 대한 검색이 Daily에서 작동하지 않았다고 불평하기 시작할 것입니다" 모드에서 부정 행위가 없도록 하기 위한 것입니다.

또한 높은 기간에 앵커를 구축한 다음 낮은 기간에 포지셔닝 정확도를 확인하지 않는 경우 거래자 자신에게 책임이 있습니다. 이는 기간이 높을수록 한 사람만이 해결할 수 있는 다중 극단의 상황을 포착할 가능성이 높다는 사실은 말할 것도 없다.

자화가 올바르게 작동합니다 - 가격에 가깝고 잘 알고 있습니다.

넷째, 간단한 함수 CopyRates ( string symbol_name , ENUM_TIMEFRAMES 시간대 , 날짜 시간 시작 시간 , 날짜 시간 stop_time , MqlRates 요금_배열[] ) M1 기간에.

도움이 필요하다! 숙제가 풀리지 다중 기간 표시기 선체 이동 평균

Renat Fatkhullin 2012.03.25 16:03 #6818

abolk : 즉, 물체를 High H4-bar에 배치할 때 물체를 배치하는 터미널 기능이 해당 M1 범위에서 "시간" 좌표를 자체적으로 계산해야 한다고 말하고 싶습니까?

예, M1에 액세스할 수 있는 경우 MT5에서 자동으로 수행됩니다(이는 설정의 최대 막대의 영향을 받습니다). Daily에 배치된 후 개체의 기준점 시간을 확인합니다.

그리고 자화가 자동으로 작동했고 날짜는 분에 정확하게 연결되었습니다.

다음은 M1의 정확한 앵커입니다(Daily에서 거래를 생성할 때 모두 자동으로 수행됨):

더 높은 주기에서 극한값으로 물체를 위치시키는 문제를 근본적으로 해결할 수 있게 한 것은 이 방법이었습니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов - Документация по MQL5

x572intraday 2012.03.25 16:05 #6819

abolk : 따라서 이 물론 캐시는 RAM이 아닌 디스크에 있어야 합니다.
내 경험에 따르면 공허함을 채우는 것은 말도 안되는 자기기만이며, 이 채워진 역사를 얻는 즉시 즉시 드러날 것입니다.
이 질문은 지난 10년 동안 여러 번 제기되었습니다.
10년 동안 이루어진 요청은 여전히 특정 범용 솔루션으로 변환되어야 합니다.
터미널이 역사의 구멍을 채우지 않는다는 사실의 주된 결과는 수동 거래 중에 특정 거래 패턴을 시각적으로 인식하는 것이 불가능하다는 것입니다.
막대를 건너 뛰면 모양이 시간이 지남에 따라 크게 왜곡 될 수 있기 때문입니다.
그리고 오만, 사생활 및 오해는 어떻습니까? 당신은 당신의 잼을 알고 있습니까? 우리는 몇 달, 심지어 몇 년 동안 눈을 감습니다. 글쎄, 부드러움을 제외하고 논리 만 남겨두면 자기 점이있는 그래픽 TA 개체를 어떻게 극한까지 자화합니까? 그것은 동화가 아닙니다! .. 터미널 설정 에서 스냅 반경을 픽셀 단위로 조정했지만 여기서는 눈의 먼지보다 더 나아가지 않았습니다. 개체가 반경 내에서 스냅되지 않았지만 어떻게 든 떨어집니다. 막대를 통과하는 세로축의 점 위에 마우스로 훅이 드래그한 상태에서만 극한까지! 즉, 우리는 반경에 대해 전혀 이야기하지 않고 막대 위의 점 높이 에 대해서만 이야기하고 있습니다. 따라서 최소한 스페이드를 스페이드라고 부르고 속기 쉬운 대중을 오도하지 마십시오.
게다가 바인딩은 솔직히 해키하지만 인내심이 더 많은 것으로 판명되었습니다. 수동으로 무언가를 완료하고 싶을 때 여전히 사용합니다. 그리고 좋아, 그것은 정확한 자동 바인딩의 모든 경우에 원시일 것입니다. 그러면 적어도 눈을 사로잡을 것입니다. 그러나 아니요, 5%에서 버그가 있어 항상 확인할 수는 없습니다. MT4 사용자는 최소한 MT5 에서는 모든 TF에서 정확한 자동 바인딩을 꿈꿔 M1 으로 가지 않고 극단에 정확히 도달하는 지루한 작업에 참여하지 않았습니다(예: 완료 및 잊어버림). 그러나 결국 그는 "완료 - 믿음, 확인하지 않음 - 잊음 - 가장 예상치 못한 위치에서 왜곡됨 - TP 이익을 취하지 않았습니다. 이동된 개체 때문에 너무 높게 설정했기 때문입니다." 다시 말하지만, 속기 쉬운 최종 사용자가 책임이 있습니까? 여가 시간에 펜으로 차트에 물건을 던지고, 예, 더 많이, 더 많이, 그리고 앵커 포인트를 따라 M1 을 스크롤하고 슬퍼하십시오. 작은 교대? 시장에 비참한 것은 전혀 없으며 소음도 없습니다! 이제 이해해야 할 때입니다.
근데 이게 뭐야! 가장 놀라운 점은 모든 애국자들이 물체를 여러 개의 동일한 인접 극값의 가장 오른쪽, 즉 프랙탈에 따라 나사로 고정하고 어떤 이유로 인해 실제 애국자와 이념적으로 외계인인 ZigZag 또는 다른 알고리즘에 따라 묶는다는 것입니다. . 예, 시장에서 정확하게 해석된 것은 없지만 통계적으로 시장은 "기타 스트링"(Fibo 시간대와 유사)의 밀집된 축적에서 마지막 올바른 것을 해결한 다음 방향을 바꾸는 경향이 있음을 알았습니다. . 그리고 가장 오른쪽의 "문자열"을 보려면 무엇이 필요합니까? 맞습니다 : 왼쪽이 아닌 Fibozone의 극단적 인 오른쪽 구성을 선호하는 것 ...
"자신을 위해"당신은 비밀 골격을 생각해 냈습니다. 최소한 차트에 개체를 배치하고 유사한 작업을 수행하려면 사용자가 보드를 치고 생각해 내야합니다. 그들 자신의 무엇인가, 게다가 그들이 제한된 도구나 지능을 가지고 있다고 불평하지 않습니다.
즉, 물체를 High H4-bar에 배치할 때 물체를 배치하는 터미널 기능이 해당 M1 범위에서 "시간" 좌표를 자체적으로 계산해야 한다고 말하고 싶습니까?
MT5 의 그래픽 TA 개체로 수동 소란에 대해 이야기하고 있다면 이것은 이미 존재하고 오랫동안 존재하지만 불쾌한 결함이 있습니다. 객체의 정확한 위치 지정을 위한 MQL 프로그래밍에 대해 이야기하고 있다면 Renat이 MQL에 이러한 기능을 도입하는 데 대한 가설적인 논의가 다소 느려지긴 했지만…
첫째, 오만입니다.
둘째, 당신은 질문에서 벗어나 완전히 다른 영역에서 비난을 받았습니다.
셋째, 당신은 극단을 연결하는 것에 대해 이야기하고 있습니다.
우리는 M1 세부 정보를 사용하여 더 높은 시간대에 포인트를 고정할 때 극값을 자동으로 검색하는 MT5에서 훌륭한 작업을 수행했습니다.
H1과 같은 정상적인 조건에서 바인딩이 실패한 명확한 예를 제시하십시오. 또한, M1 기록이 그 순간에 있었고 창의 Max Bars 매개변수에 의해 의도적으로 교살되지 않았음을 증명하십시오. 이것은 "최소한의 막대를 설정하고 더 깊게 바람을 피운 다음 M1에서 실제 극한값에 대한 검색이 Daily에서 작동하지 않았다고 불평하기 시작할 것입니다" 모드에서 부정 행위가 없도록 하기 위한 것입니다.
또한 높은 기간에 앵커를 구축한 다음 낮은 기간에 포지셔닝 정확도를 확인하지 않는 경우 거래자 자신에게 책임이 있습니다. 이는 기간이 높을수록 한 사람만이 해결할 수 있는 다중 극단의 상황을 포착할 가능성이 높다는 사실은 말할 것도 없다.
자화가 올바르게 작동합니다 - 가격에 가깝고 잘 알고 있습니다.
넷째, 간단한 함수 CopyRates ( string symbol_name , ENUM_TIMEFRAMES 시간대 , 날짜 시간 시작 시간 , 날짜 시간 stop_time , MqlRates 요금_배열[] ) M1 기간에.
예, M1에 액세스할 수 있는 경우 MT5에서 자동으로 수행됩니다(이는 설정의 최대 막대의 영향을 받습니다). Daily에 배치된 후 개체의 기준점 시간을 확인합니다.
그리고 자화가 자동으로 작동했고 날짜는 분에 정확하게 연결되었습니다.
다음은 M1의 정확한 앵커입니다(Daily에서 거래를 생성할 때 모두 자동으로 수행됨):
더 높은 주기에서 극한값으로 물체를 위치시키는 문제를 근본적으로 해결할 수 있게 한 것은 이 방법이었습니다.
차트에 많은 수의 개체(내 지표에 의해 생성됨)가 있는 경우 모든 개체에 대해 여러 리소스 집약적 조정이 필요합니다. 결과적으로 우리는 자원 부족과 동일한 문제를 겪습니다.
누구에게나 충분하다는 점에 관해서는... 거래자에는 여러 범주가 있습니다: 삐삐, 인트라데이 트레이더, 중기 트레이더, 투자자... 예를 들어 삐삐의 경우 말 그대로 1분 또는 1초가 소중합니다. 예를 들어 시장이 어떤 뉴스에 떨어지면 너무 갑작스럽고 갑작스러운 것이므로 여기 앉아서 M1 과 M5 를 그물로 잡아야 합니다. 여기에서 의식의 확장이 시작됩니다. 가장 작은 부정확성이 무엇을 의미하는지 이해하면 ...
