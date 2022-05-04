오류, 버그, 질문 - 페이지 683 1...676677678679680681682683684685686687688689690...3184 새 코멘트 Renat Fatkhullin 2012.03.25 16:16 #6821 x100intraday : 예를 들어 시장이 어떤 뉴스에 떨어지면 너무 갑작스럽고 갑작스러운 것이므로 여기 앉아서 M1 과 M5 를 그물로 잡아야 합니다. 여기에서 의식의 확장이 시작됩니다. 가장 작은 부정확성이 무엇을 의미하는지 이해하면 ... 충분한 자기기만. 이제 컴퓨터 성능이 너무 높아 사전 준비된 조건에서 실시간 트리거가 부족하다는 데 의문의 여지가 없습니다. 좋은 소프트웨어는 많은 캐시를 포함하고 이마에서 작동하지 않습니다. 우리는 MQL5 개발자의 기술 지원 수준을 자체 작성 또는 경쟁 소프트웨어를 사용하는 것은 꿈도 꿀 수 없는 수준으로 끌어올렸습니다. 그러므로 당신의 요구와 주장에서 너무 지나치지 마십시오. x572intraday 2012.03.25 18:18 #6822 Renat : 첫째, 오만입니다. 둘째, 당신은 질문에서 벗어나 완전히 다른 영역에서 비난을 받았습니다. 셋째, 당신은 극단점의 바인딩에 대해 이야기하고 있습니다. 우리는 M1 세부 정보를 사용하여 더 높은 시간대에 포인트를 고정할 때 극값을 자동으로 검색하는 MT5에서 훌륭한 작업을 수행했습니다. H1과 같은 정상적인 조건에서 바인딩이 실패한 명확한 예를 제시하십시오. 또한, M1 기록이 그 순간에 있었고 창의 Max Bars 매개변수에 의해 의도적으로 교살되지 않았음을 증명하십시오. 이것은 "최소한의 막대를 설정하고 더 깊게 바람을 피운 다음 M1에서 실제 극한값에 대한 검색이 Daily에서 작동하지 않았다고 불평하기 시작할 것입니다" 모드에서 부정 행위가 없도록 하기 위한 것입니다. 또한 높은 기간에 앵커를 구축한 다음 낮은 기간에 포지셔닝 정확도를 확인하지 않는 경우 거래자 자신에게 책임이 있습니다. 이는 기간이 높을수록 한 사람만이 해결할 수 있는 다중 극단의 상황을 포착할 가능성이 높다는 사실은 말할 것도 없다. 자화가 올바르게 작동합니다 - 가격에 가깝고 잘 알고 있습니다. 넷째, 간단한 함수 CopyRates ( string symbol_name , ENUM_TIMEFRAMES 시간대 , 날짜 시간 시작 시간 , 날짜 시간 stop_time , MqlRates 요금_배열[] ) M1 기간에. 1. 당신은 뻔뻔한 뻔뻔함을 혼동합니다 - "내가 원하고 그게 다야!" - 자신만을 위한 것이 아니라 모든 사용자를 위해 개선 제안을 하고 제품을 개선하고자 하는 근거 있는 과감함과 이기적인 이익. 이것은 더 이상 뻔뻔함의 문제가 아니라 특정 적용에 대한 오래되고 지겨운 질문입니다. 오만함과 사생활 보호에 대한 선동에 휘둘린다면 서비스 데스크가 전혀 작동하지 않았을 것입니다. 왜냐하면 그러한 "오만한" 모든 사람들은 개인적인 필요로 거기에 오르려고 노력하기 때문입니다. 그리고 거기에는 투표소도 없고, 다른 사람의 표를 모을 장소도 없는 것 같습니다. 아이디어가 개발자인 개인적으로 불편해 보인다면 의견 수집을 기다리지 않을 것입니다. 아무 작업도 수행하지 않은 경우에도 응용 프로그램을 닫으면 됩니다. 빛이 쐐기 모양으로 나에게, 더 나아가 공개적으로 수렴되는 것이 이상합니다. ServiceDesk에서 모든 사람이 비슷한 어조로 대답했다면 사용자와 상호 작용할 수 없었을 것이고 자신의 주스에 스튜를 끓이고 큰 고민으로 경쟁 제품의 리버스 엔지니어링으로 고생했을 것입니다. 특수성에 대한 주제를 한 번에 끝내기 위해 다음과 같이 말할 것입니다. 예, 저는 개인 개발자입니다. 아무도 저를 도와주지 않습니다(돈이 있어도). 처음에는 저 자신을 위해 씁니다. 하지만 ... 릴리스를 무료 액세스로 설정하면 Renat가 알려져 있습니다(일부 형식 조건 포함). 하지만 같은 이유로 출시일이 계속 무기한 연기되고... 제품의 특정 용도는 예를 들어 다운로드 횟수에 의해 결정됩니다. 따라서 이것이 사적인 필요인지 공적인 필요인지를 보여줍니다. 그리고 미리 판단하고 판단하는 것은 근시안적입니다. 캐시, 사전 계산, 최적화가 있는 이유 (처음 며칠 동안 펠트 부츠로 찔릴 자전거를 발명하지 않는 한) . 2. 주제: 극한값에서 그래픽 개체의 정확한 위치 지정. 그러나 이것이 단지 특정한 특이성일 뿐이라는 것을 나는 완벽하게 이해하고 있기 때문에 모든 사람에게 흥미롭지 않을 것입니다. 따라서 이 협소함을 완벽하게 이해하고 하이앤로우 바의 정확한 시간을 제공하는 문제인 이 문제에 공감하는 많은 사람들이 관심을 갖는 문제... 그리고 다른 작업까지도 개체 위치 지정 작업 외에 이것에 설정할 수 있습니다. ... 3. 바인딩에 대해 - 돌로 된 틀에 박힌 상처가 없었습니다. 나는 분명히해야합니다 ... 이제이 5 %는 재현 할 수 없습니다. 그리고 나는 즉시 말할 것입니다. 아마도 더 논리적인 오른쪽 바인딩 대신 왼쪽 바인딩을 제외하고는 직접 현재 위치 지점에 문제가 없을 것입니다. (갑자기 알아차리면 여기에서 즉시 구독을 취소하겠습니다.) 그러나 다른 한편으로, 동일한 객체의 이미 부착된 점 중 일부가 아직 부착되지 않은 점의 위치를 지정하는 동안 어떻게 점프하는지 쉽게 보여줄 수 있습니다. NZDUSD , D1 , 일일 등거리 채널 : 이것이 지금 손에 있는 것입니다. 그러나 H1 에 점프가 없다고 생각하지 마십시오. 거의 모든 중간 및 높은 TF에서 사용할 수 있습니다. 문제의 본질은 다음과 같습니다. 두 지점에서 베이스를 정확히 늘린 후 세 번째 상단 지점의 위치 지정을 진행합니다. 하이에 올리자마자 왼쪽 하단 포인트가 튀어나와 다시 위치를 지정해야 합니다. 이것은 모든 경우에 발생하는 것은 아니지만 일부 경우에 발생합니다. M1 역사의 깊이로 인해 질문이 발생해서는 안되며 모든 것이 이것으로 정상이며 스스로 확인하고 문제의 본질을 확인하십시오. (그림은 모든 수동 조정 후 채널의 정확한 최종 위치를 보여줍니다.) 터미널의 막대 수는 Unlimited 입니다. 4. a.) "또한 거래자는 높은 기간에 앵커를 구축한 다음 낮은 기간에 포지셔닝 정확도를 확인하지 않을 때 책임이 있습니다." 불행한 사용자가 죄를 지을 수 있는 유일한 것은 실제 분 막대와 가짜 분 막대의 영역을 구분하는 경계의 존재를 추측하지 않거나 단순히 그것이 어디에 있는지 알지 못하는 것입니다. 그리고, 글쎄요, 터미널의 바 제한에 관해서도 마찬가지입니다. 그러나 이 경우 실험은 이전 단락의 초기 조건을 만족합니다. MT5 빌드의 "연대기"에 있는 포럼에서 극한값에 의한 개체의 정확한 자동 위치 지정 기능이 명확하게 명시되어 있습니다. 일단 언급되면 머리 속에 완전히 다른 작업과 지식을 가진 상인에게 책임을 전가하지 않고 이루어져야합니다. 4. b.) "...기간이 높을수록 한 사람만이 해결할 수 있는 다극적인 상황을 잡을 확률이 높아집니다." - 레나트, 하지만 나는 당신에게서 이런 말을 들을 줄 몰랐습니다. 플랫폼 개발자 ... "오직 사람만이 해결할 수 있는" 모든 것이 조만간 자동화로 밝혀지며, 사실 우리 모두는 수년 동안 해왔습니다. 옛날 옛적에 사람은 수동이 아닌 다른 거래에 대해 생각조차하지 않았습니다 ... 당신이 겸손하게 포기한 것이 어느 정도 기본적으로 해결되어 내 지표에서 구현되었습니다. 학교 차원의 과제인 여기에서 해결될 것은 아무것도 없습니다. 표시기에 의해 생성된 개체로 패턴을 파헤치고 싶으십니까? - 제공할 준비가 되어 있습니다. 모든 것이 의도한 대로 정확히 오른쪽에 있습니다. 그러나 왼쪽 쌍 극단의 경우 다시 선명하게 하는 데 비용이 들지 않습니다. 5. CopyRates 정보 - 팁을 주셔서 감사합니다. 한 번 살펴보겠습니다. 이것이 성능 향상에 도움이 된다는 사실은 아니지만. 나는 또한 아주 잘 이해합니다. 그들의 네이티브 보트가 어떻게 흔들리는지를 보는 것은 흥미진진하지만 오랫동안 비공개되지 않았으며 가라 앉거나 멈추고 싶지 않은 사람들로 가득합니다. 아니면 그들이 흔들리지 않을 것이라고 예상했습니까? 그리고 반경에 대해 ... - 그들은 학교에서 그것에 대해 말했습니다. 그리움은 아직도 나를 눈물짓게 한다. 선체 이동 평균 엘리엇 파동 이론에 기반한 전문 고문 - 기타 Andrew Petras 2012.03.25 18:55 #6823 Renat : ... 또한 높은 기간에 앵커를 구축한 다음 낮은 기간에 포지셔닝 정확도를 확인하지 않는 경우 거래자 자신에게 책임이 있습니다. ... 설명 감사합니다. 차트에 "날짜/시간으로 이동" 명령을 추가하는 것이 합리적일 수 있습니까? 그런 다음 어떻게 든 천천히 스크롤합니다. Renat Fatkhullin 2012.03.25 19:03 #6824 Silent : 차트에 "날짜/시간으로 이동" 명령을 추가하는 것이 합리적일 수 있습니까? 그런 다음 어떻게 든 천천히 스크롤합니다. 이전의 빠른 탐색 기능을 살펴보십시오. 날짜와 기간을 지정할 수 있습니다. 내 생각에 그녀는 이미 8살입니다. Andrew Petras 2012.03.25 19:14 #6825 Renat : 이전의 빠른 탐색 기능을 살펴보십시오. 날짜와 기간을 지정할 수 있습니다. 내 생각에 그녀는 이미 8살입니다. 고맙습니다. Vladimir Gomonov 2012.03.25 21:24 #6826 Renat : 내 경험에 따르면 공허함을 채우는 것은 말도 안되는 자기기만이며, 이 채워진 역사를 얻는 즉시 즉시 드러날 것입니다. 이 질문은 지난 10년 동안 여러 번 제기되었습니다. Renat, 다시 25세 .... 알겠습니다. 반복합니다. 연설이 같은 10 년 동안 사라지지 않은 문제. 나는 우리 중 하나가 자기기만에 빠지지 않도록 (내가 기억하는) 그것들을 나열 할 것입니다. 1) 표시기 판독값의 왜곡. 대부분의 지표의 경우 계산 기간 내에 결측값을 삽입하면 다른 출력 값이 생성됩니다. 또한 버퍼가 가득 차고 절대 구멍이 없을 때 올바른 값을 얻습니다. 예를 들어야 합니까, 아니면 명백한가요? 지그재그와 같은 예외도 있습니다. 극한값에서는 원칙적 으로 거래가 부활하고 동결되지 않기 때문에 시간이 지나도 극한점이 변경되지 않을 것입니다. (이 예외에도 예외가 있지만!). 이제 간단한 방법으로 자체 채워진 버퍼의 표시기 계산을 가져와 차트에 적용할 때 이 차트와 동기화되도록 하는 방법을 알려주세요. 답변 - 안돼 !! 기록에 대한 액세스 권한을 부여하지 않으므로 한 번 수정한 다음 "누수되는" 위치에 채워서 표시할 수 있습니다. 한 가지 비정상적으로 비뚤어진 선택이 남아 있습니다. 올바른 값을 계산한 후 추가된 막대를 다시 삭제하여 ( 계산 된 표시기에서 이제 버퍼에서!) 동일한 차트의 인용 및 기타 표시 판독값과 시각적으로 동기화하기 위해 추가 막대를 삭제합니다. . 놀라운 기술이죠? 더 나은 제안을 할 수 있습니까???? 2) 이전 단락에서 모든 지표에 대해 연속으로 썼다면이 단락이 강조됩니다. 그래서 다중 통화. 베어 인덱스의 계산조차도 입력 따옴표의 풀 타임 기반 동기화의 경우에만 정확합니다. 즉, 일반 단일 통화 스토캐스틱에 대해 놓친 막대를 포착하면 이 스토캐스틱 기간 동안 판독값이 왜곡됩니다. 이후(및 이전) 막대에서는 올바르게 계산됩니다. 다중 통화에서는 그렇지 않습니다. 입력 따옴표의 기록이 비동기적으로 구멍으로 가득 차 있으면(이는 99.9999%의 의학적 사실임) 지표는 일반적으로 가치 있는 것을 표시할 수 없습니다. 즉, 단일 통화 거래에 대한 새는 견적을 참을 수 있는 경우(지표 판독값의 차이의 "무의미함"에 호소) 다중 통화의 경우 지표를 구축 하려면 반드시 진입 막대의 시간을 동기화해야 합니다. 모든 항목 도구 . 그렇지 않으면 결함이 치명적입니다. 표시기가 "부정확"할 뿐만 아니라 본질적으로 작동하지 않게 됩니다. 그들은 무엇에 왔어요. 차트에 단일 다중 통화 표시기 를 표시하려면 다음을 수행해야 합니다. (1) mql5에서 기록을 동기화합니다(검출하기 어려운 결함을 포착하기 쉽기 때문에 불쾌하고 느린 절차). (2) 지표를 계산합니다. (3) 버퍼에서 판독값 중 일부를 제거합니다(일반적인 경우와 다름). 어떤 새는 차트에 표시할지에 따라 다릅니다............. 가장 멋진 다중 통화에서 수행되는 방법입니다. MT5라는 터미널로, (아이러니 없이) 뛰어난 개발자 그룹이 11년 동안 작업했습니다(다른 버전이 동일한 터미널로 간주되는 경우). 브라보, 네, 레나트? 맞습니다, 브라비시모. 따라서 바로 이 곳에서 터미널( 테스터 제외 - 나는 이것을 부정하지 않음)에 다중 통화 거래를 용이하게 하는 서비스가 없음을 인정하는 것이 적절할 것입니다. 게다가 엄청난 걸림돌이 있다. 그건 그렇고, 결코 지표의 주제에 국한되지 않습니다. 3. 차트에 결함이 있는 그래픽 구성. 설명이 필요하십니까? 버려진 "빈" 막대가 복원되면 추세선의 기울기도 변경됩니다. 이는 분명합니다. 개인적으로 나는 터미널의 그래픽 도구를 사용하여 시세의 시각적 분석에 관여하지 않지만 그러한 접근 방식이 거래에 성공적으로 적용될 수 있음을 부정하지 않습니다. 내 경우 추세 기울기는 표시기 버퍼에서 계산되므로 이 긴 게시물의 첫 번째 지점으로 줄일 수 있습니다. -- 그리고 이제 나에게 설명하십시오, 친애하는 (진심으로!) Renat 위에 나열된 세 가지 점 중 (지금은 충분합니다) 내가 엉망이고 정신을 잃고 속였습니다. 내가 놓친 바에 대해 영원히 치유 될 수 있도록. 가격이 안전하게 유지되고, 가격 변동을 수반하는 시장 거래만 있는 것은 아니므로 단순히 기록에서 삭제해도 되는 충분한 이유가 되었습니다. 훌륭한 모토: "틱 없음 - 막대 없음"은 정기적으로 사용하여 거래 세션 내 매 순간에 상품의 시세를 표시(및 계산) 할 기회를 박탈당하는 경우 매우 의심스러워 보입니다. 수단. 나는 묻지 않고 있습니다(이 글 전체에서 나는 아무 것도 요구하지 않습니다!) 그리고 당신에게 그것들을 디스크에 보관하라고 요구하지도 않습니다. 그럴 필요가 없습니다. 그리고 인터넷을 통해 전송할 필요가 없습니다. 귀하의 고대 모토인 "틱 없음 - 막대 없음"은 디스크에 따옴표를 경제적으로 저장하는 기술을 완벽하게 설명합니다. 그리고 저는 그러한 저축을 강력히 지지합니다. 그러나 계산 을 위해 "경제적"인 것이 아니라 전체 가격 기록에 액세스해야합니다. 무작위의 생각 포럼을 어지럽히 지 않도록 그렇다면 시장의 제품은 무엇에 Renat Fatkhullin 2012.03.25 21:37 #6827 MetaDriver : 그리고 이제 나에게 설명하십시오, 친애하는 (진심으로!) Renat, 위에 나열된 세 가지 사항 중 (지금은 충분함) 내가 엉망이고 정신을 잃고 속였습니다. 그래서 나는 놓친 바에 대해 영원히 치유됩니다. 당신은 마치 누군가가 그들을 모르는 것처럼 그런 진부함을 말합니다. 물어보면 설명해줄게. 당신은 단순히 Forex 유동성에 의해 버릇이 되었고 바 건설의 일반적인 원칙을 보지 않습니다. 저액체 악기의 찢어지고 희귀한 인용문을 보십시오. 시장과 다른 사람들은 올바른 막대 시간 척도 와 연속성에 대한 귀하의 아이디어에 개인적으로 관심이 없습니다. 모든 (대략) 분석 구성의 일반적인 작업 계획은 "가격 없음 - 막대 없음"입니다. 몇 분의 막대를 건너 뛰는 문제를 해결하려면 더 높은 시간 프레임으로 이동하는 것이 좋습니다. 기술 분석을 구축하기 때문에 최소한 M5 이상. M1에 앉아서 트렌드를 구축하고 나머지 사람들에게 "글쎄, 내가 나를 속이는 것이 어디 있니?"라고 묻는 것은 어리석은 일입니다. "가속기" 및 "fibo"에 대한 실수 번호 6 시장 패턴 찾기 hrenfx 2012.03.25 21:43 #6828 이 목발은 오래전부터 알려졌기 때문에 MT4에서도 중개(중고)를 위한 기술적 솔루션이 있습니다. 즉, 거래의 개시/마감 간격에 분 만큼의 분 막대가 있는 것입니다. 다중통화 분석 전 막대 동기화는 한 번만 철저하게 풀면 문제가 되지 않는다. 그러나 맹목적인 완고함을 우회하지 않고 컴퓨팅 리소스를 사용하는 것이 좋습니다. 목발은 구멍이 아니라 다양한 FI의 동기화에 있습니다. 새로운 막대는 틱이 아닌 시간 모델에 따라 형성되어야 합니다. 추신: 많은 사람들이 나와 동의한다고 생각합니다. Renat의 대답은 술에 취해 문맹입니다. 거래 전략 작성 및 사용의 모든 단계에 대한 가장 원시적인 아이디어. 그것은 창피해야합니다. OOP 전문가를 위한 질문입니다. 다중 기간 표시기 누군가 나에게 *AT LEAST Renat Fatkhullin 2012.03.25 21:57 #6829 hrenfx : 추신: 많은 사람들이 나와 동의한다고 생각합니다. Renat의 대답은 술에 취해 문맹입니다. 거래 전략 작성 및 사용의 모든 단계에 대한 가장 원시적인 아이디어. 그것은 창피해야합니다. 어드바이저들이 한 번의 움직임 이상으로 생각하기를 원하지 않는다는 사실에 이미 익숙해져 있습니다. "변경을 꺼린다"는 것은 "문제에 대한 무지"가 아니라 "표준 모델을 변경하면 몇 배나 더 많은 문제가 발생하기 때문에 반복적으로 생각하여 표준 모델을 떠나는 결정"입니다. 추신: 이 젊은 정치인은 제도를 아름답게 낙인찍고 한 마디 슬로건을 내걸고 집권하자마자 자신이 어떤 사람(정치인은 국민들에게 정직한 사람이라고 생각합니다), 순진하고 어리석은 사람인지 이해합니다. 그 후, 나머지에 대한 모든 동일한 타협과 이해할 수없는 결정이 계속됩니다. 그것이 인생입니다. Andrey F. Zelinsky 2012.03.25 21:58 #6830 hrenfx : ... 새 막대는 틱이 아닌 시간 모델에 따라 형성되어야 합니다. 추신: 많은 사람들이 나와 동의한다고 생각합니다. 예를 들어 시장이 어떤 뉴스에 떨어지면 너무 갑작스럽고 갑작스러운 것이므로 여기 앉아서 M1 과 M5 를 그물로 잡아야 합니다. 여기에서 의식의 확장이 시작됩니다. 가장 작은 부정확성이 무엇을 의미하는지 이해하면 ...
충분한 자기기만.
이제 컴퓨터 성능이 너무 높아 사전 준비된 조건에서 실시간 트리거가 부족하다는 데 의문의 여지가 없습니다. 좋은 소프트웨어는 많은 캐시를 포함하고 이마에서 작동하지 않습니다.
우리는 MQL5 개발자의 기술 지원 수준을 자체 작성 또는 경쟁 소프트웨어를 사용하는 것은 꿈도 꿀 수 없는 수준으로 끌어올렸습니다. 그러므로 당신의 요구와 주장에서 너무 지나치지 마십시오.
첫째, 오만입니다.
둘째, 당신은 질문에서 벗어나 완전히 다른 영역에서 비난을 받았습니다.
셋째, 당신은 극단점의 바인딩에 대해 이야기하고 있습니다.
우리는 M1 세부 정보를 사용하여 더 높은 시간대에 포인트를 고정할 때 극값을 자동으로 검색하는 MT5에서 훌륭한 작업을 수행했습니다.
H1과 같은 정상적인 조건에서 바인딩이 실패한 명확한 예를 제시하십시오. 또한, M1 기록이 그 순간에 있었고 창의 Max Bars 매개변수에 의해 의도적으로 교살되지 않았음을 증명하십시오. 이것은 "최소한의 막대를 설정하고 더 깊게 바람을 피운 다음 M1에서 실제 극한값에 대한 검색이 Daily에서 작동하지 않았다고 불평하기 시작할 것입니다" 모드에서 부정 행위가 없도록 하기 위한 것입니다.
또한 높은 기간에 앵커를 구축한 다음 낮은 기간에 포지셔닝 정확도를 확인하지 않는 경우 거래자 자신에게 책임이 있습니다. 이는 기간이 높을수록 한 사람만이 해결할 수 있는 다중 극단의 상황을 포착할 가능성이 높다는 사실은 말할 것도 없다.
자화가 올바르게 작동합니다 - 가격에 가깝고 잘 알고 있습니다.
넷째, 간단한 함수 CopyRates ( string symbol_name , ENUM_TIMEFRAMES 시간대 , 날짜 시간 시작 시간 , 날짜 시간 stop_time , MqlRates 요금_배열[] ) M1 기간에.
1. 당신은 뻔뻔한 뻔뻔함을 혼동합니다 - "내가 원하고 그게 다야!" - 자신만을 위한 것이 아니라 모든 사용자를 위해 개선 제안을 하고 제품을 개선하고자 하는 근거 있는 과감함과 이기적인 이익. 이것은 더 이상 뻔뻔함의 문제가 아니라 특정 적용에 대한 오래되고 지겨운 질문입니다. 오만함과 사생활 보호에 대한 선동에 휘둘린다면 서비스 데스크가 전혀 작동하지 않았을 것입니다. 왜냐하면 그러한 "오만한" 모든 사람들은 개인적인 필요로 거기에 오르려고 노력하기 때문입니다. 그리고 거기에는 투표소도 없고, 다른 사람의 표를 모을 장소도 없는 것 같습니다. 아이디어가 개발자인 개인적으로 불편해 보인다면 의견 수집을 기다리지 않을 것입니다. 아무 작업도 수행하지 않은 경우에도 응용 프로그램을 닫으면 됩니다. 빛이 쐐기 모양으로 나에게, 더 나아가 공개적으로 수렴되는 것이 이상합니다. ServiceDesk에서 모든 사람이 비슷한 어조로 대답했다면 사용자와 상호 작용할 수 없었을 것이고 자신의 주스에 스튜를 끓이고 큰 고민으로 경쟁 제품의 리버스 엔지니어링으로 고생했을 것입니다.
특수성에 대한 주제를 한 번에 끝내기 위해 다음과 같이 말할 것입니다. 예, 저는 개인 개발자입니다. 아무도 저를 도와주지 않습니다(돈이 있어도). 처음에는 저 자신을 위해 씁니다. 하지만 ... 릴리스를 무료 액세스로 설정하면 Renat가 알려져 있습니다(일부 형식 조건 포함). 하지만 같은 이유로 출시일이 계속 무기한 연기되고... 제품의 특정 용도는 예를 들어 다운로드 횟수에 의해 결정됩니다. 따라서 이것이 사적인 필요인지 공적인 필요인지를 보여줍니다. 그리고 미리 판단하고 판단하는 것은 근시안적입니다. 캐시, 사전 계산, 최적화가 있는 이유 (처음 며칠 동안 펠트 부츠로 찔릴 자전거를 발명하지 않는 한) .
2. 주제: 극한값에서 그래픽 개체의 정확한 위치 지정. 그러나 이것이 단지 특정한 특이성일 뿐이라는 것을 나는 완벽하게 이해하고 있기 때문에 모든 사람에게 흥미롭지 않을 것입니다. 따라서 이 협소함을 완벽하게 이해하고 하이앤로우 바의 정확한 시간을 제공하는 문제인 이 문제에 공감하는 많은 사람들이 관심을 갖는 문제... 그리고 다른 작업까지도 개체 위치 지정 작업 외에 이것에 설정할 수 있습니다. ...
3. 바인딩에 대해 - 돌로 된 틀에 박힌 상처가 없었습니다. 나는 분명히해야합니다 ... 이제이 5 %는 재현 할 수 없습니다. 그리고 나는 즉시 말할 것입니다. 아마도 더 논리적인 오른쪽 바인딩 대신 왼쪽 바인딩을 제외하고는 직접 현재 위치 지점에 문제가 없을 것입니다. (갑자기 알아차리면 여기에서 즉시 구독을 취소하겠습니다.) 그러나 다른 한편으로, 동일한 객체의 이미 부착된 점 중 일부가 아직 부착되지 않은 점의 위치를 지정하는 동안 어떻게 점프하는지 쉽게 보여줄 수 있습니다.
NZDUSD , D1 , 일일 등거리 채널 :
이것이 지금 손에 있는 것입니다. 그러나 H1 에 점프가 없다고 생각하지 마십시오. 거의 모든 중간 및 높은 TF에서 사용할 수 있습니다. 문제의 본질은 다음과 같습니다. 두 지점에서 베이스를 정확히 늘린 후 세 번째 상단 지점의 위치 지정을 진행합니다. 하이에 올리자마자 왼쪽 하단 포인트가 튀어나와 다시 위치를 지정해야 합니다. 이것은 모든 경우에 발생하는 것은 아니지만 일부 경우에 발생합니다. M1 역사의 깊이로 인해 질문이 발생해서는 안되며 모든 것이 이것으로 정상이며 스스로 확인하고 문제의 본질을 확인하십시오. (그림은 모든 수동 조정 후 채널의 정확한 최종 위치를 보여줍니다.) 터미널의 막대 수는 Unlimited 입니다.
4. a.) "또한 거래자는 높은 기간에 앵커를 구축한 다음 낮은 기간에 포지셔닝 정확도를 확인하지 않을 때 책임이 있습니다." 불행한 사용자가 죄를 지을 수 있는 유일한 것은 실제 분 막대와 가짜 분 막대의 영역을 구분하는 경계의 존재를 추측하지 않거나 단순히 그것이 어디에 있는지 알지 못하는 것입니다. 그리고, 글쎄요, 터미널의 바 제한에 관해서도 마찬가지입니다. 그러나 이 경우 실험은 이전 단락의 초기 조건을 만족합니다. MT5 빌드의 "연대기"에 있는 포럼에서 극한값에 의한 개체의 정확한 자동 위치 지정 기능이 명확하게 명시되어 있습니다. 일단 언급되면 머리 속에 완전히 다른 작업과 지식을 가진 상인에게 책임을 전가하지 않고 이루어져야합니다.
4. b.) "...기간이 높을수록 한 사람만이 해결할 수 있는 다극적인 상황을 잡을 확률이 높아집니다." - 레나트, 하지만 나는 당신에게서 이런 말을 들을 줄 몰랐습니다. 플랫폼 개발자 ... "오직 사람만이 해결할 수 있는" 모든 것이 조만간 자동화로 밝혀지며, 사실 우리 모두는 수년 동안 해왔습니다. 옛날 옛적에 사람은 수동이 아닌 다른 거래에 대해 생각조차하지 않았습니다 ... 당신이 겸손하게 포기한 것이 어느 정도 기본적으로 해결되어 내 지표에서 구현되었습니다. 학교 차원의 과제인 여기에서 해결될 것은 아무것도 없습니다. 표시기에 의해 생성된 개체로 패턴을 파헤치고 싶으십니까? - 제공할 준비가 되어 있습니다. 모든 것이 의도한 대로 정확히 오른쪽에 있습니다. 그러나 왼쪽 쌍 극단의 경우 다시 선명하게 하는 데 비용이 들지 않습니다.
5. CopyRates 정보 - 팁을 주셔서 감사합니다. 한 번 살펴보겠습니다. 이것이 성능 향상에 도움이 된다는 사실은 아니지만.
나는 또한 아주 잘 이해합니다. 그들의 네이티브 보트가 어떻게 흔들리는지를 보는 것은 흥미진진하지만 오랫동안 비공개되지 않았으며 가라 앉거나 멈추고 싶지 않은 사람들로 가득합니다. 아니면 그들이 흔들리지 않을 것이라고 예상했습니까?
그리고 반경에 대해 ... - 그들은 학교에서 그것에 대해 말했습니다. 그리움은 아직도 나를 눈물짓게 한다.
또한 높은 기간에 앵커를 구축한 다음 낮은 기간에 포지셔닝 정확도를 확인하지 않는 경우 거래자 자신에게 책임이 있습니다.
설명 감사합니다.
차트에 "날짜/시간으로 이동" 명령을 추가하는 것이 합리적일 수 있습니까? 그런 다음 어떻게 든 천천히 스크롤합니다.
이전의 빠른 탐색 기능을 살펴보십시오. 날짜와 기간을 지정할 수 있습니다.
내 생각에 그녀는 이미 8살입니다.
내 경험에 따르면 공허함을 채우는 것은 말도 안되는 자기기만이며, 이 채워진 역사를 얻는 즉시 즉시 드러날 것입니다.
이 질문은 지난 10년 동안 여러 번 제기되었습니다.
Renat, 다시 25세 .... 알겠습니다. 반복합니다. 연설이 같은 10 년 동안 사라지지 않은 문제. 나는 우리 중 하나가 자기기만에 빠지지 않도록 (내가 기억하는) 그것들을 나열 할 것입니다.
1) 표시기 판독값의 왜곡. 대부분의 지표의 경우 계산 기간 내에 결측값을 삽입하면 다른 출력 값이 생성됩니다. 또한 버퍼가 가득 차고 절대 구멍이 없을 때 올바른 값을 얻습니다. 예를 들어야 합니까, 아니면 명백한가요? 지그재그와 같은 예외도 있습니다. 극한값에서는 원칙적 으로 거래가 부활하고 동결되지 않기 때문에 시간이 지나도 극한점이 변경되지 않을 것입니다. (이 예외에도 예외가 있지만!). 이제 간단한 방법으로 자체 채워진 버퍼의 표시기 계산을 가져와 차트에 적용할 때 이 차트와 동기화되도록 하는 방법을 알려주세요. 답변 - 안돼 !! 기록에 대한 액세스 권한을 부여하지 않으므로 한 번 수정한 다음 "누수되는" 위치에 채워서 표시할 수 있습니다. 한 가지 비정상적으로 비뚤어진 선택이 남아 있습니다. 올바른 값을 계산한 후 추가된 막대를 다시 삭제하여 ( 계산 된 표시기에서 이제 버퍼에서!) 동일한 차트의 인용 및 기타 표시 판독값과 시각적으로 동기화하기 위해 추가 막대를 삭제합니다. . 놀라운 기술이죠? 더 나은 제안을 할 수 있습니까????
2) 이전 단락에서 모든 지표에 대해 연속으로 썼다면이 단락이 강조됩니다. 그래서 다중 통화. 베어 인덱스의 계산조차도 입력 따옴표의 풀 타임 기반 동기화의 경우에만 정확합니다. 즉, 일반 단일 통화 스토캐스틱에 대해 놓친 막대를 포착하면 이 스토캐스틱 기간 동안 판독값이 왜곡됩니다. 이후(및 이전) 막대에서는 올바르게 계산됩니다. 다중 통화에서는 그렇지 않습니다. 입력 따옴표의 기록이 비동기적으로 구멍으로 가득 차 있으면(이는 99.9999%의 의학적 사실임) 지표는 일반적으로 가치 있는 것을 표시할 수 없습니다. 즉, 단일 통화 거래에 대한 새는 견적을 참을 수 있는 경우(지표 판독값의 차이의 "무의미함"에 호소) 다중 통화의 경우 지표를 구축 하려면 반드시 진입 막대의 시간을 동기화해야 합니다. 모든 항목 도구 . 그렇지 않으면 결함이 치명적입니다. 표시기가 "부정확"할 뿐만 아니라 본질적으로 작동하지 않게 됩니다. 그들은 무엇에 왔어요. 차트에 단일 다중 통화 표시기 를 표시하려면 다음을 수행해야 합니다. (1) mql5에서 기록을 동기화합니다(검출하기 어려운 결함을 포착하기 쉽기 때문에 불쾌하고 느린 절차). (2) 지표를 계산합니다. (3) 버퍼에서 판독값 중 일부를 제거합니다(일반적인 경우와 다름). 어떤 새는 차트에 표시할지에 따라 다릅니다............. 가장 멋진 다중 통화에서 수행되는 방법입니다. MT5라는 터미널로, (아이러니 없이) 뛰어난 개발자 그룹이 11년 동안 작업했습니다(다른 버전이 동일한 터미널로 간주되는 경우). 브라보, 네, 레나트? 맞습니다, 브라비시모. 따라서 바로 이 곳에서 터미널( 테스터 제외 - 나는 이것을 부정하지 않음)에 다중 통화 거래를 용이하게 하는 서비스가 없음을 인정하는 것이 적절할 것입니다. 게다가 엄청난 걸림돌이 있다. 그건 그렇고, 결코 지표의 주제에 국한되지 않습니다.
3. 차트에 결함이 있는 그래픽 구성. 설명이 필요하십니까? 버려진 "빈" 막대가 복원되면 추세선의 기울기도 변경됩니다. 이는 분명합니다. 개인적으로 나는 터미널의 그래픽 도구를 사용하여 시세의 시각적 분석에 관여하지 않지만 그러한 접근 방식이 거래에 성공적으로 적용될 수 있음을 부정하지 않습니다. 내 경우 추세 기울기는 표시기 버퍼에서 계산되므로 이 긴 게시물의 첫 번째 지점으로 줄일 수 있습니다.
그리고 이제 나에게 설명하십시오, 친애하는 (진심으로!) Renat 위에 나열된 세 가지 점 중 (지금은 충분합니다) 내가 엉망이고 정신을 잃고 속였습니다.
내가 놓친 바에 대해 영원히 치유 될 수 있도록.
가격이 안전하게 유지되고, 가격 변동을 수반하는 시장 거래만 있는 것은 아니므로 단순히 기록에서 삭제해도 되는 충분한 이유가 되었습니다. 훌륭한 모토: "틱 없음 - 막대 없음"은 정기적으로 사용하여 거래 세션 내 매 순간에 상품의 시세를 표시(및 계산) 할 기회를 박탈당하는 경우 매우 의심스러워 보입니다. 수단. 나는 묻지 않고 있습니다(이 글 전체에서 나는 아무 것도 요구하지 않습니다!) 그리고 당신에게 그것들을 디스크에 보관하라고 요구하지도 않습니다. 그럴 필요가 없습니다. 그리고 인터넷을 통해 전송할 필요가 없습니다. 귀하의 고대 모토인 "틱 없음 - 막대 없음"은 디스크에 따옴표를 경제적으로 저장하는 기술을 완벽하게 설명합니다. 그리고 저는 그러한 저축을 강력히 지지합니다. 그러나 계산 을 위해 "경제적"인 것이 아니라 전체 가격 기록에 액세스해야합니다.
당신은 마치 누군가가 그들을 모르는 것처럼 그런 진부함을 말합니다.
물어보면 설명해줄게.
당신은 단순히 Forex 유동성에 의해 버릇이 되었고 바 건설의 일반적인 원칙을 보지 않습니다. 저액체 악기의 찢어지고 희귀한 인용문을 보십시오. 시장과 다른 사람들은 올바른 막대 시간 척도 와 연속성에 대한 귀하의 아이디어에 개인적으로 관심이 없습니다. 모든 (대략) 분석 구성의 일반적인 작업 계획은 "가격 없음 - 막대 없음"입니다.
몇 분의 막대를 건너 뛰는 문제를 해결하려면 더 높은 시간 프레임으로 이동하는 것이 좋습니다. 기술 분석을 구축하기 때문에 최소한 M5 이상.
M1에 앉아서 트렌드를 구축하고 나머지 사람들에게 "글쎄, 내가 나를 속이는 것이 어디 있니?"라고 묻는 것은 어리석은 일입니다.
이 목발은 오래전부터 알려졌기 때문에 MT4에서도 중개(중고)를 위한 기술적 솔루션이 있습니다. 즉, 거래의 개시/마감 간격에 분 만큼의 분 막대가 있는 것입니다.
다중통화 분석 전 막대 동기화는 한 번만 철저하게 풀면 문제가 되지 않는다. 그러나 맹목적인 완고함을 우회하지 않고 컴퓨팅 리소스를 사용하는 것이 좋습니다.
목발은 구멍이 아니라 다양한 FI의 동기화에 있습니다. 새로운 막대는 틱이 아닌 시간 모델에 따라 형성되어야 합니다.
추신: 많은 사람들이 나와 동의한다고 생각합니다. Renat의 대답은 술에 취해 문맹입니다. 거래 전략 작성 및 사용의 모든 단계에 대한 가장 원시적인 아이디어. 그것은 창피해야합니다.
어드바이저들이 한 번의 움직임 이상으로 생각하기를 원하지 않는다는 사실에 이미 익숙해져 있습니다.
"변경을 꺼린다"는 것은 "문제에 대한 무지"가 아니라 "표준 모델을 변경하면 몇 배나 더 많은 문제가 발생하기 때문에 반복적으로 생각하여 표준 모델을 떠나는 결정"입니다.
추신: 이 젊은 정치인은 제도를 아름답게 낙인찍고 한 마디 슬로건을 내걸고 집권하자마자 자신이 어떤 사람(정치인은 국민들에게 정직한 사람이라고 생각합니다), 순진하고 어리석은 사람인지 이해합니다. 그 후, 나머지에 대한 모든 동일한 타협과 이해할 수없는 결정이 계속됩니다. 그것이 인생입니다.
... 새 막대는 틱이 아닌 시간 모델에 따라 형성되어야 합니다.
