오류, 버그, 질문 - 페이지 679 1...672673674675676677678679680681682683684685686...3184 새 코멘트 Renat Fatkhullin 2012.03.24 13:42 #6781 아무도 무시하지 않습니다. 빌드 및 주말 출시와 함께 금요일 다운로드 할인을 받으세요. 확실히 확인해보겠습니다. x572intraday 2012.03.24 13:48 #6782 다시 스물 다섯. 포럼에서 다른 지점에서 오류 4802 에 대한 많은 질문과 답변을 찾았습니다. 나는 모든 것(디스크의 경로와 iCustom 의 내 코드)을 확인하고 사용자 지정 표시기, 주요 표시기를 컴파일했습니다. 결과적으로 터미널에 오류가 발생했습니다. " 2012.03.24 16:44:31 11 (NZDUSD,H4 ) 사용자 지정 표시기 'C :\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Indicators\Examples\iCFractals.mq5' [4802] "를 로드할 수 없습니다 . handle= iCustom ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , // TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH)+"\\MQL5\\Indicators\\Examples"+"\\iCFractals.mq5" "C:\\Program Files\\MetaTrader 5\\MQL5\\Indicators\\Examples\\iCFractals.mq5" ); iCFractals.mq5 - 표준 Fractals .mq5 의 복사본, 주요 표시기 - 교체에 대한 도움말의 iFractals 복사본: handle= iFractals ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ); 위의 코드에. 빌드 619 x32 . Errors, bugs, questions Metatrader 5로 시작하는 방법 PriceChannel 포물선 시스템 Rashid Umarov 2012.03.24 13:53 #6783 설명서에 나온대로 다 하셨나요? https://www.mql5.com/ru/docs/indicators/icustom 아래에 예도 있습니다. Документация по MQL5: Технические индикаторы / iCustom www.mql5.com Технические индикаторы / iCustom - Документация по MQL5 x572intraday 2012.03.24 14:13 #6784 Rosh : 설명서에 나온대로 다 하셨나요? https://www.mql5.com/ru/docs/indicators/icustom 아래에 예도 있습니다. 모든 것을 했다. 그는 만일의 경우를 대비하여 자신을 꼬집기까지 했습니다. 아무 소용이 없습니다. 그런 다음 지난 번에는 도움이 되지 않았기 때문에 별로 희망하지 않은 일을 다시 했습니다. 표시기 이름에서 확장자를 제거했습니다. 이제 모든 것이 작동했습니다. 고맙습니다! x572intraday 2012.03.24 15:00 #6785 높고 낮은 극단의 정확한( M1 ) 시간과 같은 추가 매개변수의 각 막대( M1 시간대 제외)에 대한 도입에서 터미널에 어떤 자연 재해가 발생합니까? 지금까지 더 높은 기간의 막대에 대한 모든 정확한 시간 값은 MQL 도구를 사용하여 리소스 집약적으로 계산해야 했습니다. 개인적으로 저는 기성품의 정확한 값에 대한 접근이 정말 부족합니다. 결국, 기록이 몇 분 안에 다운로드되고 다른 시간 프레임이 M1 에서 로컬로 형성되면 예비 조정 중에 터미널은 동시에 정확한 값을 계산하고 데이터베이스에 추가할 수 있습니다. 조금. 나에게 일반적으로 막대에 대한 정확한 시간의 준비가 되지 않은 것은 많은 문제를 수반합니다. 예를 들어, 스스로 고민해야 할 필요성, 터미널 창에서 막대 수를 제한하는 근본적인 불가능, 계산을 명확히 하는 것은 제한될 수 없는 히스토리에 깊숙이 부딪혀 결과적으로 계산 기간은 말할 것도 없이 메모리 오버런이 발생하기 때문입니다. 2차 문제는 어떤 식으로든 당기지 않습니다. 선체 이동 평균 인공 지표 버퍼 "가속기" 및 "fibo"에 대한 Mykola Demko 2012.03.24 15:50 #6786 x100intraday : 높고 낮은 극단의 정확한( M1 ) 시간과 같은 추가 매개변수의 각 막대( M1 시간대 제외)에 대한 도입에서 터미널에 어떤 자연 재해가 발생합니까? 지금까지 더 높은 기간의 막대에 대한 모든 정확한 시간 값은 MQL 도구를 사용하여 리소스 집약적으로 계산해야 했습니다. 개인적으로 저는 기성품의 정확한 값에 대한 접근이 정말 부족합니다. 결국, 기록이 몇 분 안에 다운로드되고 다른 시간 프레임이 M1 에서 로컬로 형성되면 예비 조정 중에 터미널은 동시에 정확한 값을 계산하고 데이터베이스에 추가할 수 있습니다. 조금. 나에게 일반적으로 막대에 대한 정확한 시간의 준비가 되지 않은 것은 많은 문제를 수반합니다. 예를 들어, 스스로 고민해야 할 필요성, 터미널 창에서 막대 수를 제한하는 근본적인 불가능, 계산을 명확히 하는 것은 제한될 수 없는 히스토리에 깊숙이 부딪혀 결과적으로 계산 기간은 말할 것도 없이 메모리 오버런이 발생하기 때문입니다. 2차 문제는 어떤 식으로든 당기지 않습니다. 원칙적으로 메모리 비용은 크게 증가하지 않습니다. 날짜/시간을 high & low로 저장할 필요가 없고 막대를 여는 것과 차이가 있을 뿐입니다. 하지만 관심을 갖고 계신 많은 분들에게는 높고 낮음의 정확한 시간이 아니라 그 중 어느 것이 이전에 있었는가가 더 중요하다고 생각합니다. 결국, 강세 양초가 항상 먼저 낮은 것은 아니며, 물론 덜 자주 발생하지만 반대 방향으로 발생합니다. 그러나 모델링이 정확하다고 주장하기 때문에 전에 누가 거기에 있었는지 인코딩하는 것이 나쁠 것이라고 생각합니다. 그리고 이것은 빈약한 양의 메모리입니다(1 추가 비트). AutoGraf 시리즈 4 - 동일한 동작을 유발하는 조건에서 후행 정지 EA Renat Fatkhullin 2012.03.24 16:20 #6787 Urain : 그러나 모델링이 정확하다고 주장하기 때문에 전에 누가 거기에 있었는지 인코딩하는 것이 나쁠 것이라고 생각합니다. 시뮬레이션은 정확하고 몇 분의 정보를 기반으로 합니다. Daily의 누군가가 이전 기사의 단편적인 데이터를 찾고 싶다면 이 기사(분)를 가져와 분석해야 합니다. "extremum hi-low 등"에 대한 옵션을 제시할 필요가 없습니다. 이는 특수한 경우일 뿐입니다. x572intraday 2012.03.24 16:44 #6788 Renat : 시뮬레이션은 정확하고 몇 분의 정보를 기반으로 합니다. Daily의 누군가가 이전 기사의 단편적인 데이터를 찾고 싶다면 이 기사(분)를 가져와 분석해야 합니다. "extremum hi-low 등"에 대한 옵션을 제시할 필요가 없습니다. 이는 특수한 경우일 뿐입니다. 문제가 터미널 수준에서 해결되지 않으면 케이스는 비공개로 유지되고 매우 느리며 누구도 청구하지 않습니다. 나는 나 자신과 컴퓨터 캐비닛을 가지고 있는 사람들뿐만 아니라 모든 잠재적인 사용자들을 위해 글을 쓰고 싶습니다. 결국, 비 M1-tamframe 막대의 형성을 MQL 프로그래머의 어깨로 옮기지 않습니다. 즉, 미리 만들어진 정확한 막대 시간에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 글쎄요, MQL 프로그래머는 그런 루틴을 몰라야 합니다. 그는 이런 소란이 아니라 거래 전략과 알고리즘에 대해 생각해야 합니다. Vladimir Gomonov 2012.03.24 18:06 #6789 Renat : 시뮬레이션은 정확하고 몇 분의 정보를 기반으로 합니다. Daily의 누군가가 이전 기사의 단편적인 데이터를 찾고 싶다면 이 기사(분)를 가져와 분석해야 합니다. "extremum hi-low 등"에 대한 옵션을 제시할 필요가 없습니다. 이는 특수한 경우일 뿐입니다. Renat, 당신의 분 기록을 분석하는 것은 매우 시간이 많이 걸립니다. 그러한 분석은 많은 "아름다운 결함"[(с) MetaQuotes Software Corp. ]. 그리고 당신은 이유를 알고 있습니다 - 놓친 바 때문입니다. -- 고급 단말기를 만들려면 단말기에 고급 기능 을 체계적으로 도입해야 합니다. 다른 경쟁자가 하지 못한 일을 하십시오. 저것들. 더 많은 정보 콘텐츠, 발사 속도, 일관성(상호 연결), 경제성 및 기타 유용성을 위해 전통에서 벗어납니다. 이러한 특정 기능/서비스가 대부분 청구되지 않는 경우에도 마찬가지입니다. 당신은 정기적으로 동일한 전략적 실수를 범합니다. 결정을 내릴 때 특정 서비스 소비자 그룹의 통계적 규모 에 따라 결정됩니다. 통계적 대다수의 사용자에게 제품을 편리하게(= kagbe 매력적?) 만들고 이 대다수 가 자동으로 제품을 대량으로 소비하기 시작할 것이라고 가정하는 것은 유토피아적 정책입니다. 무리는 계층 구조를 가지며 항상 하위 그룹의 지도자를 따릅니다. 이것이 사용성 전략의 공리가 될 때까지 서비스의 잠재적 매력을 평가할 때 계속해서 큰 오산을 할 것입니다. 위의 맥락에서 대중을 위한 터미널의 매력을 높일 수 있는 엄청난 리소스가 있습니다. 예를 들어 "구멍 없는" 분 이력, 제3자 견적 테스트 기능, OCO 주문, 그리고 당신 자신의 포럼의 지적 지도자들에게 실질적인 (손가락에서 빠뜨리지 않은) 관심을 갖는 다른 많은 "통계적으로 청구되지 않은" 서비스. Торговая платформа MetaTrader 5 для организации брокерского обслуживания / MetaQuotes Software Corp. www.metaquotes.net Торговая платформа MetaTrader 5 предназначена для проведения торговых операций на различных финансовый рынках. Терминал обладает большой базой аналитических возможностей и поддерживает более 70 различных инструментов для выполнения технического анализа OOP(객체 지향 프로그래밍)에 대한 OOP에 대한 간접비 MT5에 대한 고주파 거래 Renat Fatkhullin 2012.03.24 19:12 #6790 MetaDriver : Renat, 귀하의 분 기록은 분석하는 데 매우 시간이 많이 걸립니다. 그러한 분석은 많은 "아름다운 결함"[(с) MetaQuotes Software Corp. ]. 그리고 당신은 이유를 알고 있습니다 - 놓친 바 때문입니다. 데이터를 분석하는 것은 프로그래머에게 달려 있습니다. 위의 요청은 순전히 비공개 였으며 당사 또는 터미널과 아무 관련이 없습니다. 시장 상황에 대한 무지로 인해 놓친 막대에 대한 질문. 시야를 넓히기 위해 주식 또는 선물 차트를 살펴보십시오. 그러면 "구멍이 있어서는 안 된다"는 질문이 즉시 사라질 것입니다. 고급 단말기를 만들려면 단말기에 고급 기능 을 체계적으로 도입해야 합니다. 다른 경쟁자가 하지 못한 일을 하십시오. 저것들. 더 많은 정보 콘텐츠, 발사 속도, 일관성(상호 연결), 경제성 및 기타 유용성을 위해 전통에서 벗어납니다. 이러한 특정 기능/서비스가 대부분 청구되지 않는 경우에도 마찬가지입니다. 당신은 정기적으로 동일한 전략적 실수를 범합니다. 결정을 내릴 때 특정 서비스 소비자 그룹의 통계적 규모 에 따라 결정됩니다. 흔한 단어들입니다. 특히 전략에 대해. 1...672673674675676677678679680681682683684685686...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
다시 스물 다섯.
포럼에서 다른 지점에서 오류 4802 에 대한 많은 질문과 답변을 찾았습니다. 나는 모든 것(디스크의 경로와 iCustom 의 내 코드)을 확인하고 사용자 지정 표시기, 주요 표시기를 컴파일했습니다. 결과적으로 터미널에 오류가 발생했습니다. " 2012.03.24 16:44:31 11 (NZDUSD,H4 ) 사용자 지정 표시기 'C :\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Indicators\Examples\iCFractals.mq5' [4802] "를 로드할 수 없습니다 .
iCFractals.mq5 - 표준 Fractals .mq5 의 복사본, 주요 표시기 - 교체에 대한 도움말의 iFractals 복사본:
위의 코드에.
빌드 619 x32 .
설명서에 나온대로 다 하셨나요? https://www.mql5.com/ru/docs/indicators/icustom 아래에 예도 있습니다.
설명서에 나온대로 다 하셨나요? https://www.mql5.com/ru/docs/indicators/icustom 아래에 예도 있습니다.
모든 것을 했다. 그는 만일의 경우를 대비하여 자신을 꼬집기까지 했습니다. 아무 소용이 없습니다.
그런 다음 지난 번에는 도움이 되지 않았기 때문에 별로 희망하지 않은 일을 다시 했습니다. 표시기 이름에서 확장자를 제거했습니다. 이제 모든 것이 작동했습니다.
고맙습니다!
높고 낮은 극단의 정확한( M1 ) 시간과 같은 추가 매개변수의 각 막대( M1 시간대 제외)에 대한 도입에서 터미널에 어떤 자연 재해가 발생합니까? 지금까지 더 높은 기간의 막대에 대한 모든 정확한 시간 값은 MQL 도구를 사용하여 리소스 집약적으로 계산해야 했습니다. 개인적으로 저는 기성품의 정확한 값에 대한 접근이 정말 부족합니다. 결국, 기록이 몇 분 안에 다운로드되고 다른 시간 프레임이 M1 에서 로컬로 형성되면 예비 조정 중에 터미널은 동시에 정확한 값을 계산하고 데이터베이스에 추가할 수 있습니다. 조금. 나에게 일반적으로 막대에 대한 정확한 시간의 준비가 되지 않은 것은 많은 문제를 수반합니다. 예를 들어, 스스로 고민해야 할 필요성, 터미널 창에서 막대 수를 제한하는 근본적인 불가능, 계산을 명확히 하는 것은 제한될 수 없는 히스토리에 깊숙이 부딪혀 결과적으로 계산 기간은 말할 것도 없이 메모리 오버런이 발생하기 때문입니다. 2차 문제는 어떤 식으로든 당기지 않습니다.
원칙적으로 메모리 비용은 크게 증가하지 않습니다. 날짜/시간을 high & low로 저장할 필요가 없고 막대를 여는 것과 차이가 있을 뿐입니다.
하지만 관심을 갖고 계신 많은 분들에게는 높고 낮음의 정확한 시간이 아니라 그 중 어느 것이 이전에 있었는가가 더 중요하다고 생각합니다. 결국, 강세 양초가 항상 먼저 낮은 것은 아니며, 물론 덜 자주 발생하지만 반대 방향으로 발생합니다. 그러나 모델링이 정확하다고 주장하기 때문에 전에 누가 거기에 있었는지 인코딩하는 것이 나쁠 것이라고 생각합니다.
그리고 이것은 빈약한 양의 메모리입니다(1 추가 비트).
Urain :
그러나 모델링이 정확하다고 주장하기 때문에 전에 누가 거기에 있었는지 인코딩하는 것이 나쁠 것이라고 생각합니다.
시뮬레이션은 정확하고 몇 분의 정보를 기반으로 합니다.
Daily의 누군가가 이전 기사의 단편적인 데이터를 찾고 싶다면 이 기사(분)를 가져와 분석해야 합니다. "extremum hi-low 등"에 대한 옵션을 제시할 필요가 없습니다. 이는 특수한 경우일 뿐입니다.
시뮬레이션은 정확하고 몇 분의 정보를 기반으로 합니다.
Daily의 누군가가 이전 기사의 단편적인 데이터를 찾고 싶다면 이 기사(분)를 가져와 분석해야 합니다. "extremum hi-low 등"에 대한 옵션을 제시할 필요가 없습니다. 이는 특수한 경우일 뿐입니다.
시뮬레이션은 정확하고 몇 분의 정보를 기반으로 합니다.
Daily의 누군가가 이전 기사의 단편적인 데이터를 찾고 싶다면 이 기사(분)를 가져와 분석해야 합니다. "extremum hi-low 등"에 대한 옵션을 제시할 필요가 없습니다. 이는 특수한 경우일 뿐입니다.
Renat, 당신의 분 기록을 분석하는 것은 매우 시간이 많이 걸립니다. 그러한 분석은 많은 "아름다운 결함"[(с) MetaQuotes Software Corp. ]. 그리고 당신은 이유를 알고 있습니다 - 놓친 바 때문입니다.
--
고급 단말기를 만들려면 단말기에 고급 기능 을 체계적으로 도입해야 합니다. 다른 경쟁자가 하지 못한 일을 하십시오. 저것들. 더 많은 정보 콘텐츠, 발사 속도, 일관성(상호 연결), 경제성 및 기타 유용성을 위해 전통에서 벗어납니다. 이러한 특정 기능/서비스가 대부분 청구되지 않는 경우에도 마찬가지입니다. 당신은 정기적으로 동일한 전략적 실수를 범합니다. 결정을 내릴 때 특정 서비스 소비자 그룹의 통계적 규모 에 따라 결정됩니다.
통계적 대다수의 사용자에게 제품을 편리하게(= kagbe 매력적?) 만들고 이 대다수 가 자동으로 제품을 대량으로 소비하기 시작할 것이라고 가정하는 것은 유토피아적 정책입니다. 무리는 계층 구조를 가지며 항상 하위 그룹의 지도자를 따릅니다. 이것이 사용성 전략의 공리가 될 때까지 서비스의 잠재적 매력을 평가할 때 계속해서 큰 오산을 할 것입니다.
위의 맥락에서 대중을 위한 터미널의 매력을 높일 수 있는 엄청난 리소스가 있습니다. 예를 들어 "구멍 없는" 분 이력, 제3자 견적 테스트 기능, OCO 주문, 그리고 당신 자신의 포럼의 지적 지도자들에게 실질적인 (손가락에서 빠뜨리지 않은) 관심을 갖는 다른 많은 "통계적으로 청구되지 않은" 서비스.
Renat, 귀하의 분 기록은 분석하는 데 매우 시간이 많이 걸립니다. 그러한 분석은 많은 "아름다운 결함"[(с) MetaQuotes Software Corp. ]. 그리고 당신은 이유를 알고 있습니다 - 놓친 바 때문입니다.
데이터를 분석하는 것은 프로그래머에게 달려 있습니다. 위의 요청은 순전히 비공개 였으며 당사 또는 터미널과 아무 관련이 없습니다.
시장 상황에 대한 무지로 인해 놓친 막대에 대한 질문. 시야를 넓히기 위해 주식 또는 선물 차트를 살펴보십시오. 그러면 "구멍이 있어서는 안 된다"는 질문이 즉시 사라질 것입니다.
고급 단말기를 만들려면 단말기에 고급 기능 을 체계적으로 도입해야 합니다. 다른 경쟁자가 하지 못한 일을 하십시오. 저것들. 더 많은 정보 콘텐츠, 발사 속도, 일관성(상호 연결), 경제성 및 기타 유용성을 위해 전통에서 벗어납니다. 이러한 특정 기능/서비스가 대부분 청구되지 않는 경우에도 마찬가지입니다. 당신은 정기적으로 동일한 전략적 실수를 범합니다. 결정을 내릴 때 특정 서비스 소비자 그룹의 통계적 규모 에 따라 결정됩니다.
흔한 단어들입니다. 특히 전략에 대해.