오류, 버그, 질문 - 페이지 626

---

2012.01.26 15:59 #6251

질문입니다.

거래가 있었습니다. 그런 다음 Bai를 따라 얕은 출구. 마을의 첫 번째 라인과 구매 - 질문이 없습니다.

그런 다음 마을에서 새로운 토핑을 합니다. 그리고 이제 구매와 거래의 새로운 마을을 연결하는 두 번째 라인은 이해할 수 없습니다. 왜 그녀는 그들을 전혀 연결합니까?

Anton 2012.01.26 16:37 #6252

sergeev :

질문입니다.

거래가 있었습니다. 그런 다음 Bai를 따라 얕은 출구. 마을의 첫 번째 라인과 구매 - 질문이 없습니다.

그런 다음 마을에서 새로운 토핑을 합니다. 그리고 이제 구매와 거래의 새로운 마을을 연결하는 두 번째 라인은 이해할 수 없습니다. 왜 그녀는 그들을 전혀 연결합니까?

그들은 공통 위치 ID를 공유합니다.

---

2012.01.26 17:21 #6253

antt :

그들은 공통 위치 ID를 공유합니다.

이것은 분명합니다. 그러나 존재하지도 않는 만이 새로운 마을과 연결되어 있다는 것이 왠지 흥미롭지 않다. 그리고 라인에 대한 주석도 일종의 의미가 없습니다.

Bai(out)는 첫 번째 마을(in)을 나타냅니다. 그러나 그 만에 앉았던 새 것은 잘 맞지 않습니다. 일반적으로 라인은 명확한 목적 없이 논리에만 작동합니다. 그리고 그것은 혼란으로 이어질 수 있습니다.

Владимир 2012.01.26 18:05 #6254

MQL5에 stdlib.mqh, WinUser32.mqh, stderror.mqh와 같은 라이브러리와 유사한 것이 있습니까? 특히 PostMessageA 기능에 관심이 있습니까? 미리 감사드립니다.

---

2012.01.26 20:19 #6255

Druide :

MQL5에 stdlib.mqh, WinUser32.mqh, stderror.mqh와 같은 라이브러리와 유사한 것이 있습니까? 특히 PostMessageA 기능에 관심이 있습니까? 미리 감사드립니다.

PostMessageA는 MQL이 아닙니다. 이것은 user32.dll에서 WinAPI 가져오기 입니다. MQL5에서만 W로 끝나는 것이 필요합니다.

Владимир 2012.01.28 08:46 #6256

Expert Advisor를 차트에 첨부하려고 하면 Invalid EX5 file이라는 메시지가 로그에 나타나고 Expert Advisor가 언로드됩니다. 이것은 무엇을 의미 하는가?

[삭제] 2012.01.28 09:28 #6257

Druide :

Expert Advisor를 차트에 첨부하려고 하면 Invalid EX5 file이라는 메시지가 로그에 나타나고 Expert Advisor가 언로드됩니다. 이것은 무엇을 의미 하는가?

더 자세히 알려주실 수 있나요?

Владимир 2012.01.28 10:41 #6258

Interesting :

더 자세히 알려주실 수 있나요?

Expert Advisor는 방금 작성 및 편집되었습니다. 차트에 마우스를 놓으면 전문가의 속성 창이 나타나고 해당 이름이 차트(오른쪽 상단)에 표시됩니다. 속성에서 dll 가져오기 허용 체크박스를 체크하고 확인 버튼을 누르면 로그에 2012.01.28 12:54:48 메시지가 나옵니다. 사상가 잘못된 EX5 파일 및 EA는 즉시 언로드됩니다. 다른 전문가들은 잘 작동합니다.

[삭제] 2012.01.28 11:12 #6259

Druide :

Expert Advisor는 방금 작성 및 편집되었습니다. 차트에 마우스를 놓으면 전문가의 속성 창이 나타나고 해당 이름이 차트(오른쪽 상단)에 표시됩니다. 속성에서 dll 가져오기 허용 체크박스를 체크하고 확인 버튼을 누르면 로그에 2012.01.28 12:54:48 메시지가 나옵니다. 사상가 잘못된 EX5 파일 및 EA는 즉시 언로드됩니다. 다른 전문가들은 잘 작동합니다.

예, 이해할 수 있습니다. 어떤 DLL과 어떻게 로드하려고 합니까? 어떤 OS와 어떤 터미널 빌드?

Владимир 2012.01.28 11:43 #6260

Interesting :

예, 이해할 수 있습니다. 어떤 DLL과 어떻게 로드하려고 합니까? 어떤 OS와 어떤 터미널 빌드?

내가 로드하는 DLL 2는 import를 통해 kernel32 .dll 및 user32.dll입니다.

#import "user32.dll"
int PostMessageW( int hWnd, int Msg, int wParam, int lParam);
#import

OS Windows 7 홈 베이스, 터미널 정보 버전: 5.00 빌드 574. 다른 EA에서 동일한 방식으로 동일한 라이브러리에서 정확히 동일한 기능을 로드했으며 예상한 대로 모든 것이 잘 작동합니다.
질문입니다.
거래가 있었습니다. 그런 다음 Bai를 따라 얕은 출구. 마을의 첫 번째 라인과 구매 - 질문이 없습니다.
그런 다음 마을에서 새로운 토핑을 합니다. 그리고 이제 구매와 거래의 새로운 마을을 연결하는 두 번째 라인은 이해할 수 없습니다. 왜 그녀는 그들을 전혀 연결합니까?
그들은 공통 위치 ID를 공유합니다.
이것은 분명합니다. 그러나 존재하지도 않는 만이 새로운 마을과 연결되어 있다는 것이 왠지 흥미롭지 않다. 그리고 라인에 대한 주석도 일종의 의미가 없습니다.
Bai(out)는 첫 번째 마을(in)을 나타냅니다. 그러나 그 만에 앉았던 새 것은 잘 맞지 않습니다. 일반적으로 라인은 명확한 목적 없이 논리에만 작동합니다. 그리고 그것은 혼란으로 이어질 수 있습니다.
MQL5에 stdlib.mqh, WinUser32.mqh, stderror.mqh와 같은 라이브러리와 유사한 것이 있습니까? 특히 PostMessageA 기능에 관심이 있습니까? 미리 감사드립니다.
PostMessageA는 MQL이 아닙니다. 이것은 user32.dll에서 WinAPI 가져오기 입니다.
MQL5에서만 W로 끝나는 것이 필요합니다.
Expert Advisor를 차트에 첨부하려고 하면 Invalid EX5 file이라는 메시지가 로그에 나타나고 Expert Advisor가 언로드됩니다. 이것은 무엇을 의미 하는가?
더 자세히 알려주실 수 있나요?
Expert Advisor는 방금 작성 및 편집되었습니다. 차트에 마우스를 놓으면 전문가의 속성 창이 나타나고 해당 이름이 차트(오른쪽 상단)에 표시됩니다. 속성에서 dll 가져오기 허용 체크박스를 체크하고 확인 버튼을 누르면 로그에 2012.01.28 12:54:48 메시지가 나옵니다. 사상가 잘못된 EX5 파일 및 EA는 즉시 언로드됩니다. 다른 전문가들은 잘 작동합니다.
예, 이해할 수 있습니다. 어떤 DLL과 어떻게 로드하려고 합니까? 어떤 OS와 어떤 터미널 빌드?
내가 로드하는 DLL 2는 import를 통해 kernel32 .dll 및 user32.dll입니다.
OS Windows 7 홈 베이스, 터미널 정보 버전: 5.00 빌드 574. 다른 EA에서 동일한 방식으로 동일한 라이브러리에서 정확히 동일한 기능을 로드했으며 예상한 대로 모든 것이 잘 작동합니다.