오류, 버그, 질문 - 페이지 593

Anatoli Kazharski 2011.12.10 04:55 #5921

나는 내 오래된 개발 중 하나를 살펴보기로 결정하고... 말해봐, 이 오류는 무엇을 의미합니까?

---

전문가 초기화에 성공했습니다. 그리고 정보 패널을 열려고 하면 놀라움이 생깁니다. 그 이유를 어디서 찾아야 할까요? ))

Валерий 2011.12.10 05:36 #5922

tol64 :

나는 내 오래된 개발 중 하나를 살펴보기로 결정하고... 말해봐, 이 오류는 무엇을 의미합니까?

---

전문가 초기화에 성공했습니다. 그리고 정보 패널을 열려고 하면 놀라움이 생깁니다. 그 이유를 어디서 찾아야 할까요? ))

문제를 현지화해야 합니다. 비슷한 상황에서 Print 를 설정하고 충돌이 발생한 위치를 정확히 살펴보았습니다. 그런 다음 서비스 데스크나 포럼으로 이동합니다. 아니면 실수를 발견할 수도 있습니다.

Anatoli Kazharski 2011.12.10 07:49 #5923

Valmars :

문제를 현지화해야 합니다. 비슷한 상황에서 Print를 설치하고 정확히 어디에서 충돌하는지 살펴보았습니다. 그런 다음 서비스 데스크나 포럼으로 이동합니다. 아니면 실수를 발견할 수도 있습니다.

인쇄하지 않은 곳에 인쇄해야 합니다. )) 그리고 개발자는 이 그림 코드에서 다리가 자라는 위치를 결정할 수 없습니까? 힌트가 필요합니다. 항상 새로운 코드가 생성되지만. 다음은 또 다른 예입니다.

[삭제] 2011.12.10 12:13 #5924

tol64 :

인쇄하지 않은 곳에 인쇄해야 합니다. )) 그리고 개발자는 이 그림 코드에서 다리가 자라는 위치를 결정할 수 없습니까? 힌트가 필요합니다. 항상 새로운 코드가 생성되지만. 다음은 또 다른 예입니다.

어쨌든 개발자는 모든 것을 현지화하고 SD에 애플리케이션을 만들고 전문가를 연결하고 모든 것을 가능한 한 자세히 설명하라는 요청을 받습니다.

그것이 그들이 개발자이고 텔레파시가 오늘날 쉬고 있는 이유입니다. :)

[삭제] 2011.12.10 16:30 #5925

메모리가 할당되지 않은 some_ array_1[]로 선언된 동적 배열 some_ array_1에 복사한 후 ArrayResize(some_ array_2, some_ array_2_quantity)를 사용하여 메모리를 할당받은 some_ array_2[]로 선언된 동적 배열 ArrayCopy 연산자(some_ array_1, some_ array_2) 배열 some_ array_1의 요소 개수가 0이 아니라 some_ array_2_quantity인 것으로 밝혀졌습니다. 이것은 심각한 실수입니다. 왜냐하면 some_ array_1[]에 메모리가 할당되지 않았습니다. 이 상황에서 배열의 크기가 저절로 바뀌지 않고 컴파일러에서 에러가 나도록 수정해주세요.

Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Объект динамического массива
www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Объект динамического массива - Документация по MQL5

[삭제] 2011.12.10 16:36 #5926

Interesting :

개발자.

새 빌드(555)로 전환한 후 터미널은 "Tools", "Market Watch", "Tester" 및 " Data Window "에 대한 위치(또는 오히려 활동 상태) 저장을 중지했습니다.

터미널을 닫았다가 다시 열면(최소화되지 않은, 즉 닫힘) 기본 양식 외부에 있던 모든 것이 사라집니다. 내가 알기로는 터미널은 어떤 이유에서인지 상인이 이러한 것들 없이 했다고 생각합니다. 메뉴로 올라가 모든 것을 다시 켜야 합니다(적어도 위치는 기억하는 것이 좋습니다).

"내비게이터"는 항상 그렇듯이 기본 양식 창의 차트와 함께 위치하며 모든 것이 정상입니다.

OS - Win XP32, 빌드 - 555, 두 개의 모니터. 하나는 기본 창(내비게이터와 차트가 표시됨)이고 두 번째 창에는 위의 모든 항목("도구", "시장 조사", "테스터" 및 "데이터 창")이 있습니다.

x64 및 기타 운영 체제에 대해서는 말할 수 없으며 두 개의 모니터에서 확인할 수 있는 방법이 없습니다.

하나의 모니터에 7개의 동일한 쓰레기. 재설치가 도움이 되었습니다. 그리고 터미널은 재설치 후 다른 터미널에 대한 로밍의 폴더를 혼동합니다.

Mykola Demko 2011.12.10 16:45 #5927

-Alexey- :

메모리가 할당되지 않은 some_ array_1[]로 선언된 동적 배열 some_ array_1에 복사한 후 ArrayResize(some_ array_2, some_ array_2_quantity)를 사용하여 메모리를 할당받은 some_ array_2[]로 선언된 동적 배열 ArrayCopy 연산자(some_ array_1, some_ array_2) 배열 some_ array_1의 요소 개수가 0이 아니라 some_ array_2_quantity인 것으로 밝혀졌습니다. 이것은 심각한 실수이기 때문에 some_ array_1[]에 메모리가 할당되지 않았습니다. 이 상황에서 배열의 크기가 저절로 바뀌지 않고 컴파일러에서 에러가 나도록 수정해주세요.

오류가 없습니다. ArrayCopy 함수 자체가 수신기의 동적 배열 메모리를 복사된 데이터의 크기로 할당합니다.

이것은 버그가 아니라 기능입니다.

[삭제] 2011.12.10 16:50 #5928

Urain :

오류가 없습니다. ArrayCopy 함수 자체가 수신기의 동적 배열 메모리를 할당합니다.

이것은 버그가 아니라 기능입니다.

이 기능으로 인해 알고리즘 오류가 발생하기 쉽습니다. 우연히 또는 알고리즘의 오류로 인해 발생합니다. 그리고 나서 - 당신은 와사비와 와사비를 발견하게 될 것입니다. 당신은 오류가 있다는 것을 알게 될 것입니다. 프로그램을 C++로 번역하기 시작할 때만 오류를 발견했습니다. 거기 컴파일러 - 오류 감지 도우미. 포함 나는 이것이 기능보다 버그라고 생각합니다. 임호!

Mykola Demko 2011.12.10 17:39 #5929

-Alexey- :

이 기능으로 인해 알고리즘 오류가 발생하기 쉽습니다. 우연히 또는 알고리즘의 오류로 인해 발생합니다. 그리고 나서 - 당신은 와사비와 와사비를 발견하게 될 것입니다. 당신은 오류가 있다는 것을 알게 될 것입니다. 프로그램을 C++로 번역하기 시작할 때만 오류를 발견했습니다. 거기 컴파일러 - 오류 감지 도우미. 포함 나는 이것이 기능보다 버그라고 생각합니다. 임호!

ArrayCopy 는 유일한 메모리 할당자가 아니며 모든 Copy 기능은 대상 배열 자체를 처리하므로 주의하고 설명서를 읽으십시오.

Mykola Demko 2011.12.10 17:42 #5930

TimeCurrent() 가 마지막 시계열 값보다 작은 이유는 무엇입니까?

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { Print ( "time[rates_total-1] = " ,time[rates_total- 1 ]); Print ( "TimeCurrent() = " , TimeCurrent ()); return (rates_total); }

TimeCurrent () = 2011.12 . 09 18 : 47 : 29
time[rates_total- 1 ] = 2011.12 . 09 23 : 00 : 00
나는 내 오래된 개발 중 하나를 살펴보기로 결정하고... 말해봐, 이 오류는 무엇을 의미합니까?
---
전문가 초기화에 성공했습니다. 그리고 정보 패널을 열려고 하면 놀라움이 생깁니다. 그 이유를 어디서 찾아야 할까요? ))
문제를 현지화해야 합니다. 비슷한 상황에서 Print를 설치하고 정확히 어디에서 충돌하는지 살펴보았습니다. 그런 다음 서비스 데스크나 포럼으로 이동합니다. 아니면 실수를 발견할 수도 있습니다.
인쇄하지 않은 곳에 인쇄해야 합니다. )) 그리고 개발자는 이 그림 코드에서 다리가 자라는 위치를 결정할 수 없습니까? 힌트가 필요합니다. 항상 새로운 코드가 생성되지만. 다음은 또 다른 예입니다.
어쨌든 개발자는 모든 것을 현지화하고 SD에 애플리케이션을 만들고 전문가를 연결하고 모든 것을 가능한 한 자세히 설명하라는 요청을 받습니다.
그것이 그들이 개발자이고 텔레파시가 오늘날 쉬고 있는 이유입니다. :)
개발자.
새 빌드(555)로 전환한 후 터미널은 "Tools", "Market Watch", "Tester" 및 " Data Window "에 대한 위치(또는 오히려 활동 상태) 저장을 중지했습니다.
터미널을 닫았다가 다시 열면(최소화되지 않은, 즉 닫힘) 기본 양식 외부에 있던 모든 것이 사라집니다. 내가 알기로는 터미널은 어떤 이유에서인지 상인이 이러한 것들 없이 했다고 생각합니다. 메뉴로 올라가 모든 것을 다시 켜야 합니다(적어도 위치는 기억하는 것이 좋습니다).
"내비게이터"는 항상 그렇듯이 기본 양식 창의 차트와 함께 위치하며 모든 것이 정상입니다.
OS - Win XP32, 빌드 - 555, 두 개의 모니터. 하나는 기본 창(내비게이터와 차트가 표시됨)이고 두 번째 창에는 위의 모든 항목("도구", "시장 조사", "테스터" 및 "데이터 창")이 있습니다.
x64 및 기타 운영 체제에 대해서는 말할 수 없으며 두 개의 모니터에서 확인할 수 있는 방법이 없습니다.
메모리가 할당되지 않은 some_ array_1[]로 선언된 동적 배열 some_ array_1에 복사한 후 ArrayResize(some_ array_2, some_ array_2_quantity)를 사용하여 메모리를 할당받은 some_ array_2[]로 선언된 동적 배열 ArrayCopy 연산자(some_ array_1, some_ array_2) 배열 some_ array_1의 요소 개수가 0이 아니라 some_ array_2_quantity인 것으로 밝혀졌습니다. 이것은 심각한 실수이기 때문에 some_ array_1[]에 메모리가 할당되지 않았습니다. 이 상황에서 배열의 크기가 저절로 바뀌지 않고 컴파일러에서 에러가 나도록 수정해주세요.
오류가 없습니다. ArrayCopy 함수 자체가 수신기의 동적 배열 메모리를 복사된 데이터의 크기로 할당합니다.
이것은 버그가 아니라 기능입니다.
이 기능으로 인해 알고리즘 오류가 발생하기 쉽습니다. 우연히 또는 알고리즘의 오류로 인해 발생합니다. 그리고 나서 - 당신은 와사비와 와사비를 발견하게 될 것입니다. 당신은 오류가 있다는 것을 알게 될 것입니다. 프로그램을 C++로 번역하기 시작할 때만 오류를 발견했습니다. 거기 컴파일러 - 오류 감지 도우미. 포함 나는 이것이 기능보다 버그라고 생각합니다. 임호!
TimeCurrent() 가 마지막 시계열 값보다 작은 이유는 무엇입니까?