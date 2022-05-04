오류, 버그, 질문 - 페이지 599 1...592593594595596597598599600601602603604605606...3184 새 코멘트 --- 2011.12.12 23:40 #5981 alexx_v : Alexey, 표시기와 같은 결함이 때때로 발생합니다. 그리고 때로는 시작 시 속성을 열고 적용할 때까지 해당 계약에 단순히 달러 선을 그립니다. 모든 TF/통화에 대해 업로드된 기록? 더 적은 수의 통화를 사용하면 모든 것을 처음으로 그립니다. [삭제] 2011.12.12 23:46 #5982 Graff : 나는 지표를 바라보았다. 분명히 그는 MT4에서 코드 블록을 상속받았습니다. 비활성화하는 기능이 있는 버전을 릴리스할 수 있습니다. 표시기가 다른 값을 추가하지 않고 입력에 지정된 이동 기간을 사용하도록 하시겠습니까? MT4 버전에서 이것은 코드에 없으며 이 블록은 다른 표시기에서 가져온 것입니다. [삭제] 2011.12.12 23:49 #5983 sergeev : 모든 TF/통화에 대해 업로드된 기록? 더 적은 수의 통화를 사용하면 모든 것을 처음으로 그립니다. 예, 역사가 있습니다. 평소에는 완전히 끌렸는데 연결이 끊어진 후 일어난 일인 것 같다. 그리고 처음부터 그는 모든 통화를 그립니다. --- 2011.12.13 00:30 #5984 Graff : 나는 지표를 바라보았다. 분명히 그는 MT4에서 코드 블록을 상속받았습니다. 이 칠면조는 alexx_v가 제공한 것을 완전히 기반으로 합니다. 아마추어 연기나 편집은 하지 말라고 했다. 따라서 제공한 코드는 해당 버전이 아닙니다. 저것들. 표시기가 다른 값을 추가하지 않고 입력에 지정된 이동 기간을 사용하도록 하시겠습니까? MT4 버전에서는 TF가 누적된 기간에 항을 추가하여 이동 평균만 계산합니다. [삭제] 2011.12.13 10:24 #5985 alexx_v : 예, 역사가 있습니다. 평소에는 완전히 끌렸는데 연결이 끊어진 후 일어난 일인 것 같다. 그리고 처음부터 그는 모든 통화를 그립니다. 여기에서 방금 휴식 후 터미널이 서버와의 통신을 복원하는 방법을 들었습니다. 사실입니다. 다시 결함입니다. --- 2011.12.13 13:36 #5986 alexx_v : 여기에서 방금 휴식 후 터미널이 서버와의 통신을 복원하는 방법을 들었습니다. 사실입니다. 다시 결함입니다. 다른 서버에 다시 연결하여 이 문제를 재현했습니다. 이해합니다. --- 2011.12.13 16:48 #5987 sergeev : 다른 서버에 다시 연결하여 이 문제를 재현했습니다. 이해합니다. 문제는 SeriesInfoIXX가 막대 수를 묻고 4401 오류를 반환할 때 0을 반환했다는 것입니다. 그래서 이제 그런 오류가 있는 표시기를 다시 계산하도록 설정했습니다. 파일: CCFp.ex5 53 kb [삭제] 2011.12.13 17:24 #5988 알겠습니다. 지켜보겠습니다. Mykola Demko 2011.12.13 18:34 #5989 papaklass : 배열 요소 에 대한 참조를 만들 수 있습니까? 가능하다면 어떻게 해야 할까요? 예를 들어 특정 영역에서 높은 배열의 최대 요소를 찾았습니다. 배열의 끝을 기준으로 오프셋을 기억하고 다른 영역에서 다른 최대값을 계속 검색해야 합니다. 배열의 모든 요소를 살펴볼 때 이 링크를 사용하여 찾은 요소를 꺼냅니다. "거품"이라는 정렬이 있습니다. 안정적인 (google)이라는 용어가 이 정렬에 적용됩니다. 이것은 안정적인 정렬이기 때문에 값을 정렬하는 대신 인덱스 정렬을 적용할 수 있습니다. 당신의 손에, 그리고 데이터가 정렬된 인덱스의 배열. PS 일반적으로 MQL5의 스프레드시트 기사를 읽어보세요. 그런데 버블 정렬 알고리즘은 문자열 배열 클래스에 적용됩니다. 빠른 정렬은 문자열을 가져오지 않기 때문입니다(오버플로 시 재귀 충돌). --- 2011.12.13 18:57 #5990 papaklass : 배열 요소 에 대한 참조를 만들 수 있습니까? 가능하다면 어떻게 해야 할까요? 예를 들어 특정 영역에서 높은 배열의 최대 요소를 찾았습니다. 배열의 끝을 기준으로 오프셋을 기억하고 다른 영역에서 다른 최대값을 계속 검색해야 합니다. 배열의 모든 요소를 살펴볼 때 이 링크를 사용하여 찾은 요소를 꺼냅니다. 요소가 클래스 형식이면 가능합니다. 숫자일 경우 같은 크기의 배열을 만들어 위치 순서대로 인덱스를 작성합니다. 1...592593594595596597598599600601602603604605606...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Alexey, 표시기와 같은 결함이 때때로 발생합니다.
그리고 때로는 시작 시 속성을 열고 적용할 때까지 해당 계약에 단순히 달러 선을 그립니다.
모든 TF/통화에 대해 업로드된 기록?
더 적은 수의 통화를 사용하면 모든 것을 처음으로 그립니다.
나는 지표를 바라보았다. 분명히 그는 MT4에서 코드 블록을 상속받았습니다.
비활성화하는 기능이 있는 버전을 릴리스할 수 있습니다. 표시기가 다른 값을 추가하지 않고 입력에 지정된 이동 기간을 사용하도록 하시겠습니까?
이 칠면조는 alexx_v가 제공한 것을 완전히 기반으로 합니다. 아마추어 연기나 편집은 하지 말라고 했다. 따라서 제공한 코드는 해당 버전이 아닙니다.
저것들. 표시기가 다른 값을 추가하지 않고 입력에 지정된 이동 기간을 사용하도록 하시겠습니까?
예, 역사가 있습니다. 평소에는 완전히 끌렸는데 연결이 끊어진 후 일어난 일인 것 같다. 그리고 처음부터 그는 모든 통화를 그립니다.
여기에서 방금 휴식 후 터미널이 서버와의 통신을 복원하는 방법을 들었습니다. 사실입니다. 다시 결함입니다.
다른 서버에 다시 연결하여 이 문제를 재현했습니다. 이해합니다.
문제는 SeriesInfoIXX가 막대 수를 묻고 4401 오류를 반환할 때 0을 반환했다는 것입니다.
그래서 이제 그런 오류가 있는 표시기를 다시 계산하도록 설정했습니다.
배열 요소 에 대한 참조를 만들 수 있습니까? 가능하다면 어떻게 해야 할까요?
예를 들어 특정 영역에서 높은 배열의 최대 요소를 찾았습니다. 배열의 끝을 기준으로 오프셋을 기억하고 다른 영역에서 다른 최대값을 계속 검색해야 합니다. 배열의 모든 요소를 살펴볼 때 이 링크를 사용하여 찾은 요소를 꺼냅니다.
"거품"이라는 정렬이 있습니다. 안정적인 (google)이라는 용어가 이 정렬에 적용됩니다. 이것은 안정적인 정렬이기 때문에 값을 정렬하는 대신 인덱스 정렬을 적용할 수 있습니다. 당신의 손에, 그리고 데이터가 정렬된 인덱스의 배열.
PS 일반적으로 MQL5의 스프레드시트 기사를 읽어보세요. 그런데 버블 정렬 알고리즘은 문자열 배열 클래스에 적용됩니다. 빠른 정렬은 문자열을 가져오지 않기 때문입니다(오버플로 시 재귀 충돌).
요소가 클래스 형식이면 가능합니다.
숫자일 경우 같은 크기의 배열을 만들어 위치 순서대로 인덱스를 작성합니다.