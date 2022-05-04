오류, 버그, 질문 - 페이지 293 1...286287288289290291292293294295296297298299300...3184 새 코멘트 vda 2011.02.06 13:01 #2921 (build392) 테스터 차트 창에 여러 거래가 함께 붙어 있습니다. 이제 점프를 볼 수 없습니다. 빌드 384에서 시각적으로 더 좋았습니다. vda 2011.02.06 13:02 #2922 Voodoo_King : 빌드 391, 392 결과 테이블에서 테스트 실행 #271에 대한 매개변수를 설정합니다. 그리고 우리는 테이블에 있는 것과 밀접하게 연관되지 않는 결과를 얻습니다((( 무엇을, 어떻게 하는지는 모르겠지만 옵티마이저로 다시 실행해봐도 되고, 그런 다음 선택 Валерий 2011.02.06 15:30 #2923 alexluek : 무엇을, 어떻게 하는지는 모르겠지만 옵티마이저로 다시 실행해봐도 되고, 그런 다음 선택 그리고 먼저 테스터 폴더에서 캐시를 삭제하십시오. 아마도 옵티마이저는 거기에서 결과를 가져오겠지만 실행은 항상 새로운 방식으로 수행됩니다. Cергей 2011.02.06 17:45 #2924 도움말은 다음과 같이 말합니다. 차트 적용 템플릿 지정된 템플릿을 플롯에 적용합니다. bool ChartApplyTemplate ( 긴 chart_id , // 차트 ID 상수 문자열 파일 이름 // 템플릿이 있는 파일 이름 ); 옵션 차트 ID 【인】 차트 ID . 0은 현재 차트를 의미합니다. 파일 이름 【인】 템플릿을 포함하는 파일의 이름입니다. 파일은 MQL5\Files 폴더에서 검색됩니다. 그러나 이 기능은 C:\Program Files\MetaTrader 5\Profiles\Templates 폴더의 템플릿에서만 작동합니다. Voodoo_King 2011.02.06 18:14 #2925 alexluek : 무엇을, 어떻게 하는지는 모르겠지만 옵티마이저로 다시 실행해봐도 되고, 그런 다음 선택 쓸모 없는. 4번 시도했습니다. 빌드 392의 빌드 384에서 얻은 최적화 매개변수에 대해 절대적으로 동일한 EA 코드는 실행하는 동안 완전히 다른 결과를 제공합니다. 발마르 : 그리고 먼저 테스터 폴더에서 캐시를 삭제하십시오. 아마도 옵티마이저는 거기에서 결과를 가져오겠지만 실행은 항상 새로운 방식으로 수행됩니다. 해보았지만 소용이 없었습니다... 테스터는 확실히 고장났습니다. 392가 작동하지 않기 때문에 어떻게든 384로 돌아가야 합니다((( 또한 빌드 392에서는 실행 후 기적적으로 단일 테스트 실행 메뉴 항목을 사용할 수 없게 되지만(매개변수 설정 및 테스트 실행) 수동으로 매개변수를 설정하면 테스트 실행을 할 수 있습니다. 결과... 그래서, 힙에 ... 나는 MetaTester와 같은 His Majesty MT5가 Pentium III 733MHz에서 삐걱 거리고 Windows XP SP3 32 비트에서 이러한 포르노 충돌 화면이있는 이유를 이해하지 못합니다. : Errors, bugs, questions 64비트 MT5 빌드 858 최적화 및 샘플 외 Trolls 2011.02.06 20:59 #2926 이 컴퓨터에서 오랫동안 일하지 않았습니다. MT5가 (디스크 D에) 설치되었습니다. C 드라이브를 포맷하고 MT5를 실행해 보았습니다. 크랩 - 아무것도 할 수 없습니다. 여기 사진이 있습니다. 기존 계정이 없어져 새 계정을 만들 수 없습니다. 어떻게 해야 하나요? [삭제] 2011.02.06 22:07 #2927 Trolls : 이 컴퓨터에서 오랫동안 일하지 않았습니다. MT5가 (디스크 D에) 설치되었습니다. C 드라이브를 포맷하고 MT5를 실행해 보았습니다. 크랩 - 아무것도 할 수 없습니다. 여기 사진이 있습니다. 기존 계정이 없어져 새 계정을 만들 수 없습니다. 어떻게 해야 하나요? 이 서버(MQ) 추가 - access.metatrader5.com:443 이전 계정에 대한 액세스 매개변수를 기억하는 경우 계정을 되살리려고 시도하고, 그렇지 않으면 새 계정을 만드십시오. Trolls 2011.02.06 22:14 #2928 Interesting : 이 서버(MQ) 추가 - access.metatrader5.com:443 이전 계정에 대한 액세스 매개변수를 기억하는 경우 계정을 되살리려고 시도하고, 그렇지 않으면 새 계정을 만드십시오. 추가하는 방법? 비활성화된 버튼이 없습니다((추가하려면 어디를 클릭해야 합니까? 새 설정을 다운로드하여 맨 위에 올려 놓으려고 했습니다. 동일한 기록 버튼이 활성화되지 않음 [삭제] 2011.02.06 22:15 #2929 Trolls : 추가하는 방법? 비활성화된 버튼이 없습니다((추가하려면 어디를 클릭해야 합니까? 녹색 더하기 기호가 있는 곳(동일한 서버 주소를 가진 비문도 있음). Trolls 2011.02.06 22:22 #2930 Interesting : 녹색 더하기 기호가 있는 곳(동일한 서버 주소를 가진 비문도 있음). 아 감사합니다. 일어난. 1...286287288289290291292293294295296297298299300...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
(build392) 테스터 차트 창에 여러 거래가 함께 붙어 있습니다.
이제 점프를 볼 수 없습니다. 빌드 384에서 시각적으로 더 좋았습니다.
빌드 391, 392
결과 테이블에서 테스트 실행 #271에 대한 매개변수를 설정합니다.
그리고 우리는 테이블에 있는 것과 밀접하게 연관되지 않는 결과를 얻습니다(((
무엇을, 어떻게 하는지는 모르겠지만 옵티마이저로 다시 실행해봐도 되고,
그런 다음 선택
무엇을, 어떻게 하는지는 모르겠지만 옵티마이저로 다시 실행해봐도 되고,
그런 다음 선택
도움말은 다음과 같이 말합니다.
차트 적용 템플릿
지정된 템플릿을 플롯에 적용합니다.
bool ChartApplyTemplate (
긴 chart_id , // 차트 ID
상수 문자열 파일 이름 // 템플릿이 있는 파일 이름
);
옵션
차트 ID
【인】 차트 ID . 0은 현재 차트를 의미합니다.
파일 이름
【인】 템플릿을 포함하는 파일의 이름입니다. 파일은 MQL5\Files 폴더에서 검색됩니다.
무엇을, 어떻게 하는지는 모르겠지만 옵티마이저로 다시 실행해봐도 되고,
그런 다음 선택
쓸모 없는. 4번 시도했습니다. 빌드 392의 빌드 384에서 얻은 최적화 매개변수에 대해 절대적으로 동일한 EA 코드는 실행하는 동안 완전히 다른 결과를 제공합니다.
그리고 먼저 테스터 폴더에서 캐시를 삭제하십시오. 아마도 옵티마이저는 거기에서 결과를 가져오겠지만 실행은 항상 새로운 방식으로 수행됩니다.
해보았지만 소용이 없었습니다... 테스터는 확실히 고장났습니다. 392가 작동하지 않기 때문에 어떻게든 384로 돌아가야 합니다(((
또한 빌드 392에서는 실행 후 기적적으로 단일 테스트 실행 메뉴 항목을 사용할 수 없게 되지만(매개변수 설정 및 테스트 실행) 수동으로 매개변수를 설정하면 테스트 실행을 할 수 있습니다. 결과...
그래서, 힙에 ... 나는 MetaTester와 같은 His Majesty MT5가 Pentium III 733MHz에서 삐걱 거리고 Windows XP SP3 32 비트에서 이러한 포르노 충돌 화면이있는 이유를 이해하지 못합니다.
:
이 컴퓨터에서 오랫동안 일하지 않았습니다. MT5가 (디스크 D에) 설치되었습니다. C 드라이브를 포맷하고 MT5를 실행해 보았습니다. 크랩 - 아무것도 할 수 없습니다. 여기 사진이 있습니다. 기존 계정이 없어져 새 계정을 만들 수 없습니다. 어떻게 해야 하나요?
이 컴퓨터에서 오랫동안 일하지 않았습니다. MT5가 (디스크 D에) 설치되었습니다. C 드라이브를 포맷하고 MT5를 실행해 보았습니다. 크랩 - 아무것도 할 수 없습니다. 여기 사진이 있습니다. 기존 계정이 없어져 새 계정을 만들 수 없습니다. 어떻게 해야 하나요?
이 서버(MQ) 추가 - access.metatrader5.com:443
이전 계정에 대한 액세스 매개변수를 기억하는 경우 계정을 되살리려고 시도하고, 그렇지 않으면 새 계정을 만드십시오.
이 서버(MQ) 추가 - access.metatrader5.com:443
이전 계정에 대한 액세스 매개변수를 기억하는 경우 계정을 되살리려고 시도하고, 그렇지 않으면 새 계정을 만드십시오.
추가하는 방법? 비활성화된 버튼이 없습니다((추가하려면 어디를 클릭해야 합니까?
새 설정을 다운로드하여 맨 위에 올려 놓으려고 했습니다. 동일한 기록 버튼이 활성화되지 않음
추가하는 방법? 비활성화된 버튼이 없습니다((추가하려면 어디를 클릭해야 합니까?
녹색 더하기 기호가 있는 곳(동일한 서버 주소를 가진 비문도 있음).