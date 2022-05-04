오류, 버그, 질문 - 페이지 598

새 코멘트
[삭제]  
차이점이 뭐야? 같은 방식으로 렌더링된 것으로 보입니다.
 
alexx_v :

차이점이 뭐야? 같은 방식으로 렌더링됩니다.

일부 통화에 막대가 없고(예: 소진됨) 현재 통화에 막대가 있는 경우 누락된 값으로 인해 값이 충돌(분수가 큰 것으로 판명됨)

이 점은 수정되었습니다.

[삭제]  
기본적으로 모든 선을 같은 두께로 만들 수 있습니까? 그리고 .mq5로 퍼뜨리는 것이 좋습니다. 설정에서 두께를 지정하지 않는 방법 - 여전히 기본적으로 그립니다.
 
alexx_v :

기본적으로 모든 선을 같은 두께로 만들 수 있습니까?
Line_Thickness=1로 설정

그리고 .mq5로 퍼뜨리는 것이 좋습니다.

작동하지 않으며 8개의 mqh 파일을 사용합니다.

[삭제]  
sergeev :

Line_Thickness=1로 설정

주문하다.)

작동하지 않으며 8개의 mqh 파일을 사용합니다.

그들이 원하는 곳에 그냥 둘 수 없습니까?
 
sergeev :
더 높은 TF 통화의 동기화 버전
출처를 물어봐도 될까요?
 
sergeev :

그냥 칠면조입니다. 4차 포럼에서 시장 분석에 어떻게 활용될 수 있는지에 대해 누구도 센스 있는 아이디어를 표현하고 싶어 하지 않는 것이 안타깝습니다.

8 mqh 파일의 소스 코드. 그래서 ex5.

토론할 수 있는 몇 가지 아이디어가 있습니다. 어디에서 아이디어를 표현했습니까?

유사한 지표의 여러 구현도 있습니다. 신경망을 연결한 후 이를 관찰하는 것이 특히 흥미로웠습니다. 관심 있는 사람이 있으면 게시할 수 있습니다.

 
Graff :

토론할 수 있는 몇 가지 아이디어가 있습니다. 어디에서 아이디어를 표현했습니까?

논의될 수 있다. 생각을 표현하지 않았다.
[삭제]  

Alexey, 표시기와 같은 결함이 때때로 발생합니다.

그리고 때로는 시작 시 속성을 열고 적용할 때까지 해당 계약에 단순히 달러 선을 그립니다.

 
sergeev :
더 높은 TF 통화의 동기화 버전

나는 지표를 바라보았다. 분명히 그는 MT4에서 코드 블록을 상속받았습니다.

 //---- parameters
// for monthly
int mn_per = 12 ;
int mn_fast = 2 ;
// for weekly
int w_per = 9 ;
int w_fast = 3 ;
// for daily
int d_per = 5 ;
int d_fast = 3 ;
// for H4
int h4_per = 12 ;
int h4_fast = 2 ;
// for H1
int h1_per = 24 ;
int h1_fast = 8 ;
// for M30
int m30_per = 16 ;
int m30_fast = 2 ;
// for M15
int m15_per = 16 ;
int m15_fast = 4 ;
// for M5
int m5_per = 12 ;
int m5_fast = 3 ;
// for M1
int m1_per = 10 ;
int m1_fast = 4 ;
....
   switch ( Period ())
     {
       case 1 :     per1 = m1_per;  per2 = m1_fast;   break ;
       case 5 :     per1 = m5_per;  per2 = m5_fast;   break ;
       case 15 :    per1 = m15_per; per2 = m15_fast; break ; 
       case 30 :    per1 = m30_per; per2 = m30_fast; break ;
       case 60 :    per1 = h1_per;  per2 = h1_fast;   break ;
       case 240 :   per1 = h4_per;  per2 = h4_fast;   break ;
       case 1440 :  per1 = d_per;   per2 = d_fast;   break ;
       case 10080 : per1 = w_per;   per2 = w_fast;   break ;
       case 43200 : per1 = mn_per;  per2 = mn_fast;  
     }

비활성화하는 기능이 있는 버전을 릴리스할 수 있습니다. 표시기가 다른 값을 추가하지 않고 입력에 지정된 이동 기간 사용하도록 하시겠습니까?

1...591592593594595596597598599600601602603604605...3184
새 코멘트