오류, 버그, 질문 - 페이지 598 1...591592593594595596597598599600601602603604605...3184 새 코멘트 [삭제] 2011.12.12 20:24 #5971 차이점이 뭐야? 같은 방식으로 렌더링된 것으로 보입니다. --- 2011.12.12 20:28 #5972 alexx_v : 차이점이 뭐야? 같은 방식으로 렌더링됩니다. 일부 통화에 막대가 없고(예: 소진됨) 현재 통화에 막대가 있는 경우 누락된 값으로 인해 값이 충돌(분수가 큰 것으로 판명됨) 이 점은 수정되었습니다. [삭제] 2011.12.12 20:32 #5973 기본적으로 모든 선을 같은 두께로 만들 수 있습니까? 그리고 .mq5로 퍼뜨리는 것이 좋습니다. 설정에서 두께를 지정하지 않는 방법 - 여전히 기본적으로 그립니다. --- 2011.12.12 20:34 #5974 alexx_v : 기본적으로 모든 선을 같은 두께로 만들 수 있습니까? Line_Thickness=1로 설정 그리고 .mq5로 퍼뜨리는 것이 좋습니다. 작동하지 않으며 8개의 mqh 파일을 사용합니다. [삭제] 2011.12.12 20:58 #5975 sergeev : Line_Thickness=1로 설정 주문하다.) 작동하지 않으며 8개의 mqh 파일을 사용합니다. 그들이 원하는 곳에 그냥 둘 수 없습니까? Serge 2011.12.12 22:33 #5976 sergeev : 더 높은 TF 통화의 동기화 버전 출처를 물어봐도 될까요? Serge 2011.12.12 22:35 #5977 sergeev : 그냥 칠면조입니다. 4차 포럼에서 시장 분석에 어떻게 활용될 수 있는지에 대해 누구도 센스 있는 아이디어를 표현하고 싶어 하지 않는 것이 안타깝습니다. 8 mqh 파일의 소스 코드. 그래서 ex5. 토론할 수 있는 몇 가지 아이디어가 있습니다. 어디에서 아이디어를 표현했습니까? 유사한 지표의 여러 구현도 있습니다. 신경망을 연결한 후 이를 관찰하는 것이 특히 흥미로웠습니다. 관심 있는 사람이 있으면 게시할 수 있습니다. --- 2011.12.12 22:45 #5978 Graff : 토론할 수 있는 몇 가지 아이디어가 있습니다. 어디에서 아이디어를 표현했습니까? 논의될 수 있다. 생각을 표현하지 않았다. [삭제] 2011.12.12 23:34 #5979 Alexey, 표시기와 같은 결함이 때때로 발생합니다. 그리고 때로는 시작 시 속성을 열고 적용할 때까지 해당 계약에 단순히 달러 선을 그립니다. Serge 2011.12.12 23:37 #5980 sergeev : 더 높은 TF 통화의 동기화 버전 나는 지표를 바라보았다. 분명히 그는 MT4에서 코드 블록을 상속받았습니다. //---- parameters // for monthly int mn_per = 12 ; int mn_fast = 2 ; // for weekly int w_per = 9 ; int w_fast = 3 ; // for daily int d_per = 5 ; int d_fast = 3 ; // for H4 int h4_per = 12 ; int h4_fast = 2 ; // for H1 int h1_per = 24 ; int h1_fast = 8 ; // for M30 int m30_per = 16 ; int m30_fast = 2 ; // for M15 int m15_per = 16 ; int m15_fast = 4 ; // for M5 int m5_per = 12 ; int m5_fast = 3 ; // for M1 int m1_per = 10 ; int m1_fast = 4 ; .... switch ( Period ()) { case 1 : per1 = m1_per; per2 = m1_fast; break ; case 5 : per1 = m5_per; per2 = m5_fast; break ; case 15 : per1 = m15_per; per2 = m15_fast; break ; case 30 : per1 = m30_per; per2 = m30_fast; break ; case 60 : per1 = h1_per; per2 = h1_fast; break ; case 240 : per1 = h4_per; per2 = h4_fast; break ; case 1440 : per1 = d_per; per2 = d_fast; break ; case 10080 : per1 = w_per; per2 = w_fast; break ; case 43200 : per1 = mn_per; per2 = mn_fast; } 비활성화하는 기능이 있는 버전을 릴리스할 수 있습니다. 표시기가 다른 값을 추가하지 않고 입력에 지정된 이동 기간 을 사용하도록 하시겠습니까? 1...591592593594595596597598599600601602603604605...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
차이점이 뭐야? 같은 방식으로 렌더링됩니다.
일부 통화에 막대가 없고(예: 소진됨) 현재 통화에 막대가 있는 경우 누락된 값으로 인해 값이 충돌(분수가 큰 것으로 판명됨)
이 점은 수정되었습니다.
기본적으로 모든 선을 같은 두께로 만들 수 있습니까?
그리고 .mq5로 퍼뜨리는 것이 좋습니다.
작동하지 않으며 8개의 mqh 파일을 사용합니다.
Line_Thickness=1로 설정
주문하다.)
작동하지 않으며 8개의 mqh 파일을 사용합니다.
더 높은 TF 통화의 동기화 버전
그냥 칠면조입니다. 4차 포럼에서 시장 분석에 어떻게 활용될 수 있는지에 대해 누구도 센스 있는 아이디어를 표현하고 싶어 하지 않는 것이 안타깝습니다.
8 mqh 파일의 소스 코드. 그래서 ex5.
토론할 수 있는 몇 가지 아이디어가 있습니다. 어디에서 아이디어를 표현했습니까?
유사한 지표의 여러 구현도 있습니다. 신경망을 연결한 후 이를 관찰하는 것이 특히 흥미로웠습니다. 관심 있는 사람이 있으면 게시할 수 있습니다.
토론할 수 있는 몇 가지 아이디어가 있습니다. 어디에서 아이디어를 표현했습니까?
Alexey, 표시기와 같은 결함이 때때로 발생합니다.
그리고 때로는 시작 시 속성을 열고 적용할 때까지 해당 계약에 단순히 달러 선을 그립니다.
더 높은 TF 통화의 동기화 버전
나는 지표를 바라보았다. 분명히 그는 MT4에서 코드 블록을 상속받았습니다.
비활성화하는 기능이 있는 버전을 릴리스할 수 있습니다. 표시기가 다른 값을 추가하지 않고 입력에 지정된 이동 기간 을 사용하도록 하시겠습니까?