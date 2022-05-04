오류, 버그, 질문 - 페이지 588 1...581582583584585586587588589590591592593594595...3184 새 코멘트 Gennady Mazur 2011.12.01 20:37 #5871 Rosh : ZeroMemory()를 사용해 보셨습니까? 신청했습니다....감사합니다....도움이 되었습니다....) Andrey Vasiliev 2011.12.01 22:20 #5872 2011.12.01 22:18:58 코어 1 'M.ex5'에는 지원되지 않는 최신 버전이 있습니다. 테스터 에이전트를 업데이트하세요. 터미널이 요청한 작업을 수행하는 방법은 무엇입니까? 그렇지 않다면 왜 이 메시지를 표시합니까? Olegs Kucerenko 2011.12.02 01:40 #5873 10일 전에 이미 SD에 내 질문을 해결했습니다. Roboforexe에는 Instant Execution과 Market Execution의 2가지 유형의 계정이 있습니다. 첫 번째 경우에는 채우기 유형이 AON 또는 FOK이고, 두 번째 경우에는 IOC를 사용해야 합니다. 이것은 실험적인 방법입니다. 처음에는 요청 시 자동으로 채우기 유형을 설정하려고 했습니다. int filling=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol ,SYMBOL_FILLING_MODE);send.SetTypeFilling(filling); 하지만 시장에서 채우기 오류가 발생했습니다. 테스트 스크립트를 작성하고 SD에 질문했습니다. 글쎄, 아마도 일종의 오류가있을 수 있습니다. 여기에 문서 스크립트를 기반으로 한 값이 있습니다. 다른 계정에 채워도 똑같지만 실제로는 다른 계정이 필요하기 때문에 채우기가 아닌 Ex 모드 값에 따라 자동으로 설정합니다. 로보포렉스 서버 버그일수도.. 파일: fill_script.mq5 1 kb 업데이트된 역사 센터 - MQL4 및 MQL5에 대한 지그재그 표시기 문제 Cmu4 2011.12.03 01:30 #5874 표시기의 버그는 무엇입니까??? 그들은 나타났다가 사라집니다. 그리고 별도의 창에 있는 분들만!!! 다음은 표시기가 사라진 순간의 스크린샷입니다. 그들은 사라지고 무작위로 나타납니다. 영상도 있고.. 주의, 기본 지표가 사라지고 있습니다!! 이것은 버그가 중요하다는 것을 의미합니다. 사용자는 동일한 문제가 있습니다. 개발자 여러분, 이 버그를 수정하십시오 plz, 그렇지 않으면 어떻게든 견고하지 않습니다. Andrey Sharov 2011.12.03 14:52 #5875 Tester 555. 클라우드를 통해 단일 테스트를 실행하려고 할 때(로컬 에이전트 사용이 비활성화되고 클라우드 에이전트가 활성화되고 준비 상태임) "선택한 에이전트가 준비되지 않았으며 테스트가 시작되지 않았습니다"라는 메시지가 표시됩니다. 그렇게 의도한 건가요? Rashid Umarov 2011.12.03 14:54 #5876 Ashes : 테스터 555. 클라우드를 통해 단일 테스트를 실행하려고 하면(로컬 에이전트 사용이 비활성화되고 클라우드 에이전트가 활성화되고 준비 상태) "선택한 에이전트가 준비되지 않았으며 테스트가 시작되지 않았습니다"라는 메시지가 표시됩니다. 그렇게 의도한 건가요? 테스트(최적화 아님)는 로컬 에이전트에서만 가능합니다. Lazarev 2011.12.03 15:43 #5877 내 Expert Advisor에서 표시기는 새 막대로만 테스터의 값을 업데이트합니다. 즉, Expert Advisor가 시간별 차트에서 시작되면 한 시간에 한 번, 분 단위로 업데이트됩니다 - 1분에 한 번. EA 는 onTimer 기능을 통해 작동하며 타이머는 10초로 설정됩니다. 무엇이 문제가 될 수 있습니까? 타이머에서 업데이트해야 합니다. iMA 표시기 Andrey Sharov 2011.12.03 15:44 #5878 이 제한의 논리는 명확하지 않습니다. PR이 약 10인 컴퓨터가 있고 충분히 큰 기록 부분에 대해 테스트를 실행하고 싶다고 가정합니다. 이러한 실행은 이러한 조건에서 몇 시간이 걸립니다. 이 상황에서는 클라우드를 통해 실행하는 것이 더 나을 수 있으며 클라이언트가 비용을 지불합니다. Andrey Sharov 2011.12.03 16:55 #5879 테스터 555. 클라우드를 통한 최적화(100패스)는 끝까지 가지 않았다. 97에서 일시 중지되었습니다. 한 시간 동안 활동이 없으면 제거되었습니다. "메모리 없음" 또는 "전문가를 초기화할 수 없음" 오류가 있는 여러 패스, 약 100(거의 모두!) "최적화 패스 XX가 대기열로 반환됨", 여러 "패스 XX에서 YYY ms(PR ZZZ)에 결과 0.00 반환"(에 포함되지 않음 그래프 및 최적화 결과 !): ... RO 0 MQL5 클라우드 유럽 15:06:39 11초에 37 반환 결과 9006.50 통과(PR 99) HF 0 MQL5 클라우드 유럽 15:06:40 43초에 70 반환 결과 9006.50 통과(PR 125) LM 0 MQL5 클라우드 유럽 15:06:43 다른 에이전트가 이미 처리한 4087ms에 결과 9006.50이 반환된 82를 통과했습니다. CQ 0 MQL5 클라우드 유럽 15:06:45 다른 에이전트가 이미 처리한 결과 9006.50이 5초 내에 반환된 48번 통과 엘자 0 MQL5 클라우드 유럽 15:06:49 다른 에이전트가 이미 처리한 결과 9006.50이 10초 내에 반환된 24번 통과 HP 0 MQL5 클라우드 유럽 15:07:04 3915ms(PR 99)에서 44를 반환한 결과 9006.50을 전달했습니다. QG 0 MQL5 클라우드 유럽 15:07:20 5초에 90 반환 결과 9006.50 통과(PR 59) KS 0 MQL5 클라우드 유럽 15:07:28 통과 69 반환 결과 9006.50 in 5초 (PR 118) FE 0 시험 장치 16:23:35 최적화 완료, 총 패스 97개(성공적인 87개 패스) HD 0 통계 16:23:35 최적화 통과 1시간 42분 41초 디피 0 통계 16:23:35 로컬 0 작업(0%), 원격 0 작업(0%), 클라우드 120 작업(100%) 그 0 MQL5 클라우드 유럽 16:23:35 연결 닫힘 LN 0 MQL5 클라우드 유럽 2 16:23:35 연결 닫힘 QG 0 MQL5 클라우드 홍콩 16:23:35 연결 닫힘 QN 0 MQL5 클라우드 미국 16:23:35 연결 닫힘 제나라 0 시험 장치 16:23:35 파일 캐시 C:\Program Files\MetaTrader 5\tester\cache\fourth_20110919_2_multi_SE.GBPUSD.M1.0.xml 작성 ID 삼 시험 장치 16:23:35 사용자에 의해 중지됨 PR 59(패스 90)는 5초 후에 반환되고 PR 125(패스 70)는 43초 후에 반환됩니다. SD에 대한 신청서를 처리 중입니다. Errors, bugs, questions 오늘 MT5 단말기가 업데이트되어 최적화 알고리즘 챔피언십. Andrey Sharov 2011.12.04 00:22 #5880 papaklass : 이것은 테스터에서 단일 실행이 하나의 스레드에서 수행된다는 사실 때문입니다. 단일 실행은 순차적 프로세스이기 때문입니다. 즉, 이 프로세스의 각 후속 결과는 이전 프로세스의 결과에 따라 다릅니다. 순차 프로세스의 병렬화는 기술적으로 실현 가능하지 않습니다. 프로세스가 서로 독립적이고 다른 스레드에서 실행될 때 클라우드를 연결하는 것이 좋습니다. 예를 들어 최적화. 그것에서 각 실행은 개별적이며 이전 패스의 결과에 의존하지 않습니다. 따라서 최적화 시 클라우드가 연결되어 각 에이전트가 자체 단일 실행을 수행합니다. 내가 명확하게 설명했기를 바랍니다. 당신은 더 넓게 볼 필요가 있습니다 (c) 클라우드를 통해 별도의 실행을 시작하는 데 금기 사항은 없습니다(아마도 가격 제외). 1...581582583584585586587588589590591592593594595...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
ZeroMemory()를 사용해 보셨습니까?
신청했습니다....감사합니다....도움이 되었습니다....)
2011.12.01 22:18:58 코어 1 'M.ex5'에는 지원되지 않는 최신 버전이 있습니다. 테스터 에이전트를 업데이트하세요.
터미널이 요청한 작업을 수행하는 방법은 무엇입니까?
그렇지 않다면 왜 이 메시지를 표시합니까?
10일 전에 이미 SD에 내 질문을 해결했습니다.
Roboforexe에는 Instant Execution과 Market Execution의 2가지 유형의 계정이 있습니다. 첫 번째 경우에는 채우기 유형이 AON 또는 FOK이고, 두 번째 경우에는 IOC를 사용해야 합니다. 이것은 실험적인 방법입니다.
처음에는 요청 시 자동으로 채우기 유형을 설정하려고 했습니다.
하지만 시장에서 채우기 오류가 발생했습니다. 테스트 스크립트를 작성하고 SD에 질문했습니다. 글쎄, 아마도 일종의 오류가있을 수 있습니다. 여기에 문서 스크립트를 기반으로 한 값이 있습니다.
다른 계정에 채워도 똑같지만 실제로는 다른 계정이 필요하기 때문에 채우기가 아닌 Ex 모드 값에 따라 자동으로 설정합니다.
로보포렉스 서버 버그일수도..
표시기의 버그는 무엇입니까??? 그들은 나타났다가 사라집니다. 그리고 별도의 창에 있는 분들만!!!
다음은 표시기가 사라진 순간의 스크린샷입니다. 그들은 사라지고 무작위로 나타납니다. 영상도 있고..
주의, 기본 지표가 사라지고 있습니다!! 이것은 버그가 중요하다는 것을 의미합니다. 사용자는 동일한 문제가 있습니다.
개발자 여러분, 이 버그를 수정하십시오 plz, 그렇지 않으면 어떻게든 견고하지 않습니다.
테스터 555. 클라우드를 통해 단일 테스트를 실행하려고 하면(로컬 에이전트 사용이 비활성화되고 클라우드 에이전트가 활성화되고 준비 상태) "선택한 에이전트가 준비되지 않았으며 테스트가 시작되지 않았습니다"라는 메시지가 표시됩니다. 그렇게 의도한 건가요?
PR이 약 10인 컴퓨터가 있고 충분히 큰 기록 부분에 대해 테스트를 실행하고 싶다고 가정합니다. 이러한 실행은 이러한 조건에서 몇 시간이 걸립니다. 이 상황에서는 클라우드를 통해 실행하는 것이 더 나을 수 있으며 클라이언트가 비용을 지불합니다.
테스터 555.
클라우드를 통한 최적화(100패스)는 끝까지 가지 않았다. 97에서 일시 중지되었습니다. 한 시간 동안 활동이 없으면 제거되었습니다. "메모리 없음" 또는 "전문가를 초기화할 수 없음" 오류가 있는 여러 패스, 약 100(거의 모두!) "최적화 패스 XX가 대기열로 반환됨", 여러 "패스 XX에서 YYY ms(PR ZZZ)에 결과 0.00 반환"(에 포함되지 않음 그래프 및 최적화 결과 !):
...
RO 0 MQL5 클라우드 유럽 15:06:39 11초에 37 반환 결과 9006.50 통과(PR 99)
HF 0 MQL5 클라우드 유럽 15:06:40 43초에 70 반환 결과 9006.50 통과(PR 125)
LM 0 MQL5 클라우드 유럽 15:06:43 다른 에이전트가 이미 처리한 4087ms에 결과 9006.50이 반환된 82를 통과했습니다.
CQ 0 MQL5 클라우드 유럽 15:06:45 다른 에이전트가 이미 처리한 결과 9006.50이 5초 내에 반환된 48번 통과
엘자 0 MQL5 클라우드 유럽 15:06:49 다른 에이전트가 이미 처리한 결과 9006.50이 10초 내에 반환된 24번 통과
HP 0 MQL5 클라우드 유럽 15:07:04 3915ms(PR 99)에서 44를 반환한 결과 9006.50을 전달했습니다.
QG 0 MQL5 클라우드 유럽 15:07:20 5초에 90 반환 결과 9006.50 통과(PR 59)
KS 0 MQL5 클라우드 유럽 15:07:28 통과 69 반환 결과 9006.50 in 5초 (PR 118)
FE 0 시험 장치 16:23:35 최적화 완료, 총 패스 97개(성공적인 87개 패스)
HD 0 통계 16:23:35 최적화 통과 1시간 42분 41초
디피 0 통계 16:23:35 로컬 0 작업(0%), 원격 0 작업(0%), 클라우드 120 작업(100%)
그 0 MQL5 클라우드 유럽 16:23:35 연결 닫힘
LN 0 MQL5 클라우드 유럽 2 16:23:35 연결 닫힘
QG 0 MQL5 클라우드 홍콩 16:23:35 연결 닫힘
QN 0 MQL5 클라우드 미국 16:23:35 연결 닫힘
제나라 0 시험 장치 16:23:35 파일 캐시 C:\Program Files\MetaTrader 5\tester\cache\fourth_20110919_2_multi_SE.GBPUSD.M1.0.xml 작성
ID 삼 시험 장치 16:23:35 사용자에 의해 중지됨
PR 59(패스 90)는 5초 후에 반환되고 PR 125(패스 70)는 43초 후에 반환됩니다.
SD에 대한 신청서를 처리 중입니다.
이것은 테스터에서 단일 실행이 하나의 스레드에서 수행된다는 사실 때문입니다. 단일 실행은 순차적 프로세스이기 때문입니다. 즉, 이 프로세스의 각 후속 결과는 이전 프로세스의 결과에 따라 다릅니다. 순차 프로세스의 병렬화는 기술적으로 실현 가능하지 않습니다. 프로세스가 서로 독립적이고 다른 스레드에서 실행될 때 클라우드를 연결하는 것이 좋습니다. 예를 들어 최적화. 그것에서 각 실행은 개별적이며 이전 패스의 결과에 의존하지 않습니다. 따라서 최적화 시 클라우드가 연결되어 각 에이전트가 자체 단일 실행을 수행합니다. 내가 명확하게 설명했기를 바랍니다.
당신은 더 넓게 볼 필요가 있습니다 (c)
클라우드를 통해 별도의 실행을 시작하는 데 금기 사항은 없습니다(아마도 가격 제외).