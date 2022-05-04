오류, 버그, 질문 - 페이지 594

Interesting :

어쨌든 개발자는 모든 것을 현지화하고 SD에 애플리케이션을 만들고 전문가를 연결하고 모든 것을 가능한 한 자세히 설명하라는 요청을 받습니다.

그것이 그들이 개발자이고 텔레파시가 오늘날 쉬고 있는 이유입니다. :)

예, 모든 것이 정상입니다.)) 이제 현지화 중입니다.))

텔레파시는 그것과 아무 관련이 없습니다. 사실 이런 종류의 오류는 나에게 처음으로 발생하며 특정 경우에 발생한다고 생각했으며 적어도 포럼에서 어떤 경우에 이런 일이 발생할 수 있는지 알려준 다음 파악하겠습니다. 내 마음대로.

즉, 접근위반 쓰기(0xcode)접근위반 읽기(0xcode) 는 어떤 경우에 발생하는지 알고 싶습니다. 나는 약 한 달 동안 이 프로그램을 만지지 않았다. 따라서 일부 빌드 후에 이 문제가 나타나기 시작했습니다. 아마도 개발자는 확인을 강화했고 이제 더 유능한 코드를 작성해야 합니다. 그러나 ~ 20,000줄의 코드에서 오류를 찾을 위치는 어디입니까? )))

tol64 :

C로 이동해 보십시오. 오류 자체가 발견됩니다. 그리고 일반적으로 - 그러한 프로젝트 에만 해당하고 미래에 문제를 원하지 않는 경우 작성하십시오. 불행히도, 나는 이것을 너무 늦게 깨달았고 지금 다시 쓰고 있습니다 :)
 

여러분, 기존 버퍼 중 하나의 최대/최소 값을 식별하는 간단한 방법(기능이 존재할 수 있음)이 무엇인지 알려주세요. 단순히 식별만 하는 것이 아니라 가장 큰/가장 작은 값을 가진 버퍼의 종류를 결정합니다.

4개의 버퍼가 있다고 가정하고 가장 간단한 것은 첫 번째 버퍼와 나머지 버퍼를 먼저 비교하는 것입니다(예: if(one[0]<two[0] && one[0]<three[0]&& ). .. 등)). 거짓이면 같은 방식으로 두 번째 것을 비교하는 식으로 계속합니다. 근데 좀 뚱뚱해보임..

 
ArrayMinimum 은 배열의 최소값 인덱스를 반환하고 ArrayMaximum은 유추적으로 작동합니다.

여러 버퍼를 비교해야 하고 극단적인 값을 받은 경우 if 또는 fmin, fmax를 사용하여 비교할 수 있습니다.

 
이 방법이 위에서 설명한 간단한 열거보다 리소스가 덜 필요하다고 생각하십니까?

옵션 없음

아니요, 검색이 수행되는 배열의 길이가 3-4개 막대이고 배열이 2-3개이면 정렬하는 것이 더 빠릅니다.

 
이제 기능 설명을 읽었습니다 ...

다른 오페라의 ArrayMinimum - 왜냐하면 막대 값 0을 비교해야 하고 배열 기록 조회가 필요하지 않습니다.

fmin은 두 개의 버퍼만 비교합니다. 요점은 무엇입니까? 같은 성공으로, 나는 표준을 사용할 수 있습니다. 그러나 .. 그러나 많은 조건이 밝혀졌습니다. .. 최소 4개의 어려운 것과 최대의 동일한 숫자..

 
fmin은 버퍼가 아니라 두 값을 비교합니다.

이제 작업이 명확해 졌으므로 다른 버퍼의 병렬 값 중에서 극한값을 찾아야 합니다.

이제 null 값에만 필요합니까? 아니면 많은 병렬 값에 대해 이 작업을 반복해야 합니까?

 
이것은 시장에서 거래하는 Expert Advisor에게 필요합니다. 따라서 현재 막대에 있는 모든 버퍼의 값을 비교해야 합니다.

다음은 최대 및 최소 버퍼를 찾아야 하는 0 표시줄의 표시기 화면입니다.

 
그런 다음 배를 껍질을 벗기는 것만 큼 쉽습니다. 버퍼의 모든 0 값을 하나의 배열에 할당하고(버퍼 수가 미리 알려져 있으므로 정적으로 설정할 수도 있음) 이 요약 배열에 ArrayMinimum ArrayMaximum 함수를 적용합니다. 결과, 할당 순서에서 버퍼의 서수를 가져옵니다.
 
그런 다음 배를 껍질을 벗기는 것만 큼 쉽습니다. 버퍼의 모든 0 값을 하나의 배열에 할당하고(버퍼 수가 미리 알려져 있으므로 정적으로 설정할 수도 있음) 이 요약 배열에 ArrayMinimum ArrayMaximum 함수를 적용합니다. 결과, 할당 순서에서 버퍼의 서수를 가져옵니다.
감사합니다. :)
