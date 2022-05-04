오류, 버그, 질문 - 페이지 594 1...587588589590591592593594595596597598599600601...3184 새 코멘트 Anatoli Kazharski 2011.12.10 21:43 #5931 Interesting : 어쨌든 개발자는 모든 것을 현지화하고 SD에 애플리케이션을 만들고 전문가를 연결하고 모든 것을 가능한 한 자세히 설명하라는 요청을 받습니다. 그것이 그들이 개발자이고 텔레파시가 오늘날 쉬고 있는 이유입니다. :) 예, 모든 것이 정상입니다.)) 이제 현지화 중입니다.)) 텔레파시는 그것과 아무 관련이 없습니다. 사실 이런 종류의 오류는 나에게 처음으로 발생하며 특정 경우에 발생한다고 생각했으며 적어도 포럼에서 어떤 경우에 이런 일이 발생할 수 있는지 알려준 다음 파악하겠습니다. 내 마음대로. 즉, 접근위반 쓰기(0xcode) 와 접근위반 읽기(0xcode) 는 어떤 경우에 발생하는지 알고 싶습니다. 나는 약 한 달 동안 이 프로그램을 만지지 않았다. 따라서 일부 빌드 후에 이 문제가 나타나기 시작했습니다. 아마도 개발자는 확인을 강화했고 이제 더 유능한 코드를 작성해야 합니다. 그러나 ~ 20,000줄의 코드에서 오류를 찾을 위치는 어디입니까? ))) Sultonov의 회귀 모델(RMS) - 우리는 봇 작성을 위한 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, [삭제] 2011.12.10 23:10 #5932 tol64 : 예, 모든 것이 정상입니다.)) 이제 현지화 중입니다.)) 텔레파시는 그것과 아무 관련이 없습니다. 사실 이런 종류의 오류는 나에게 처음으로 발생하며 특정 경우에 발생한다고 생각했으며 적어도 포럼에서 어떤 경우에 이런 일이 발생할 수 있는지 알려준 다음 파악하겠습니다. 내 마음대로. 즉, 접근위반 쓰기(0xcode) 와 접근위반 읽기(0xcode) 는 어떤 경우에 발생하는지 알고 싶습니다. 나는 약 한 달 동안 이 프로그램을 만지지 않았다. 따라서 일부 빌드 후에 이 문제가 나타나기 시작했습니다. 아마도 개발자는 확인을 강화했고 이제 더 유능한 코드를 작성해야 합니다. 그러나 ~ 20,000줄의 코드에서 오류를 찾을 위치는 어디입니까? ))) C로 이동해 보십시오. 오류 자체가 발견됩니다. 그리고 일반적으로 - 그러한 프로젝트 에만 해당하고 미래에 문제를 원하지 않는 경우 작성하십시오. 불행히도, 나는 이것을 너무 늦게 깨달았고 지금 다시 쓰고 있습니다 :) Cmu4 2011.12.11 00:46 #5933 여러분, 기존 버퍼 중 하나의 최대/최소 값을 식별하는 간단한 방법(기능이 존재할 수 있음)이 무엇인지 알려주세요. 단순히 식별만 하는 것이 아니라 가장 큰/가장 작은 값을 가진 버퍼의 종류를 결정합니다. 4개의 버퍼가 있다고 가정하고 가장 간단한 것은 첫 번째 버퍼와 나머지 버퍼를 먼저 비교하는 것입니다(예: if(one[0]<two[0] && one[0]<three[0]&& ). .. 등)). 거짓이면 같은 방식으로 두 번째 것을 비교하는 식으로 계속합니다. 근데 좀 뚱뚱해보임.. '모두 닫기'/'열기' 도구 초보자의 질문 MQL4 MT4 [ARCHIVE!] 포럼을 어지럽히 지 Mykola Demko 2011.12.11 00:49 #5934 Cmu4 : 여러분, 기존 버퍼 중 하나의 최대/최소 값을 식별하는 간단한 방법(기능이 존재할 수 있음)이 무엇인지 알려주세요. 단순히 식별만 하는 것이 아니라 가장 큰/가장 작은 값을 가진 버퍼의 종류를 결정합니다. 4개의 버퍼가 있다고 가정하고 가장 간단한 것은 첫 번째 버퍼와 나머지 버퍼를 먼저 비교하는 것입니다(예: if(one[0]<two[0] && one[0]<three[0]&& ). .. 등)), 같은 방식으로 두 번째 것을 비교하는 식입니다. 근데 좀 뚱뚱해보임.. ArrayMinimum 은 배열의 최소값 인덱스를 반환하고 ArrayMaximum은 유추적으로 작동합니다. 여러 버퍼를 비교해야 하고 극단적인 값을 받은 경우 if 또는 fmin, fmax를 사용하여 비교할 수 있습니다. Mykola Demko 2011.12.11 01:00 #5935 Cmu4 : 이 방법이 위에서 설명한 간단한 열거보다 리소스가 덜 필요하다고 생각하십니까? 옵션 없음 아니요, 검색이 수행되는 배열의 길이가 3-4개 막대이고 배열이 2-3개이면 정렬하는 것이 더 빠릅니다. Cmu4 2011.12.11 01:01 #5936 Urain : ArrayMinimum은 배열의 최소값 인덱스를 반환하고 ArrayMaximum은 유추적으로 작동합니다. 여러 버퍼를 비교해야 하고 극단적인 값을 받은 경우 if 또는 fmin, fmax를 사용하여 비교할 수 있습니다. 이제 기능 설명을 읽었습니다 ... 다른 오페라의 ArrayMinimum - 왜냐하면 막대 값 0을 비교해야 하고 배열 기록 조회가 필요하지 않습니다. fmin은 두 개의 버퍼만 비교합니다. 요점은 무엇입니까? 같은 성공으로, 나는 표준을 사용할 수 있습니다. 그러나 .. 그러나 많은 조건이 밝혀졌습니다. .. 최소 4개의 어려운 것과 최대의 동일한 숫자.. Mykola Demko 2011.12.11 01:09 #5937 Cmu4 : 이제 기능 설명을 읽었습니다 ... 다른 오페라의 ArrayMinimum - 왜냐하면 막대 값 0을 비교해야 하고 배열 기록 조회가 필요하지 않습니다. fmin은 두 개의 버퍼만 비교합니다. 요점은 무엇입니까? 같은 성공으로, 나는 표준을 사용할 수 있습니다. 그러나 .. 그러나 많은 조건이 밝혀졌습니다. .. 최소 4개의 어려운 것과 최대의 동일한 숫자.. fmin은 버퍼가 아니라 두 값을 비교합니다. 이제 작업이 명확해 졌으므로 다른 버퍼의 병렬 값 중에서 극한값을 찾아야 합니다. 이제 null 값에만 필요합니까? 아니면 많은 병렬 값에 대해 이 작업을 반복해야 합니까? Cmu4 2011.12.11 01:23 #5938 Urain : fmin은 버퍼가 아니라 두 값을 비교합니다. 이제 작업이 명확해 졌으므로 다른 버퍼의 병렬 값 중에서 극한값을 찾아야 합니다. 이제 null 값에만 필요합니까? 아니면 많은 병렬 값에 대해 이 작업을 반복해야 합니까? 이것은 시장에서 거래하는 Expert Advisor에게 필요합니다. 따라서 현재 막대에 있는 모든 버퍼의 값을 비교해야 합니다. 다음은 최대 및 최소 버퍼를 찾아야 하는 0 표시줄의 표시기 화면입니다. Mykola Demko 2011.12.11 01:38 #5939 Cmu4 : 이것은 시장에서 거래하는 Expert Advisor에게 필요합니다. 따라서 현재 막대에 있는 모든 버퍼의 값을 비교해야 합니다. 다음은 최대 및 최소 버퍼를 찾아야 하는 0 표시줄의 표시기 화면입니다. 그런 다음 배를 껍질을 벗기는 것만 큼 쉽습니다. 버퍼의 모든 0 값을 하나의 배열에 할당하고(버퍼 수가 미리 알려져 있으므로 정적으로 설정할 수도 있음) 이 요약 배열에 ArrayMinimum ArrayMaximum 함수를 적용합니다. 결과, 할당 순서에서 버퍼의 서수를 가져옵니다. Cmu4 2011.12.11 01:54 #5940 Urain : 그런 다음 배를 껍질을 벗기는 것만 큼 쉽습니다. 버퍼의 모든 0 값을 하나의 배열에 할당하고(버퍼 수가 미리 알려져 있으므로 정적으로 설정할 수도 있음) 이 요약 배열에 ArrayMinimum ArrayMaximum 함수를 적용합니다. 결과, 할당 순서에서 버퍼의 서수를 가져옵니다. 감사합니다. :) 1...587588589590591592593594595596597598599600601...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
어쨌든 개발자는 모든 것을 현지화하고 SD에 애플리케이션을 만들고 전문가를 연결하고 모든 것을 가능한 한 자세히 설명하라는 요청을 받습니다.
그것이 그들이 개발자이고 텔레파시가 오늘날 쉬고 있는 이유입니다. :)
예, 모든 것이 정상입니다.)) 이제 현지화 중입니다.))
텔레파시는 그것과 아무 관련이 없습니다. 사실 이런 종류의 오류는 나에게 처음으로 발생하며 특정 경우에 발생한다고 생각했으며 적어도 포럼에서 어떤 경우에 이런 일이 발생할 수 있는지 알려준 다음 파악하겠습니다. 내 마음대로.
즉, 접근위반 쓰기(0xcode) 와 접근위반 읽기(0xcode) 는 어떤 경우에 발생하는지 알고 싶습니다. 나는 약 한 달 동안 이 프로그램을 만지지 않았다. 따라서 일부 빌드 후에 이 문제가 나타나기 시작했습니다. 아마도 개발자는 확인을 강화했고 이제 더 유능한 코드를 작성해야 합니다. 그러나 ~ 20,000줄의 코드에서 오류를 찾을 위치는 어디입니까? )))
예, 모든 것이 정상입니다.)) 이제 현지화 중입니다.))
텔레파시는 그것과 아무 관련이 없습니다. 사실 이런 종류의 오류는 나에게 처음으로 발생하며 특정 경우에 발생한다고 생각했으며 적어도 포럼에서 어떤 경우에 이런 일이 발생할 수 있는지 알려준 다음 파악하겠습니다. 내 마음대로.
즉, 접근위반 쓰기(0xcode) 와 접근위반 읽기(0xcode) 는 어떤 경우에 발생하는지 알고 싶습니다. 나는 약 한 달 동안 이 프로그램을 만지지 않았다. 따라서 일부 빌드 후에 이 문제가 나타나기 시작했습니다. 아마도 개발자는 확인을 강화했고 이제 더 유능한 코드를 작성해야 합니다. 그러나 ~ 20,000줄의 코드에서 오류를 찾을 위치는 어디입니까? )))
여러분, 기존 버퍼 중 하나의 최대/최소 값을 식별하는 간단한 방법(기능이 존재할 수 있음)이 무엇인지 알려주세요. 단순히 식별만 하는 것이 아니라 가장 큰/가장 작은 값을 가진 버퍼의 종류를 결정합니다.
4개의 버퍼가 있다고 가정하고 가장 간단한 것은 첫 번째 버퍼와 나머지 버퍼를 먼저 비교하는 것입니다(예: if(one[0]<two[0] && one[0]<three[0]&& ). .. 등)). 거짓이면 같은 방식으로 두 번째 것을 비교하는 식으로 계속합니다. 근데 좀 뚱뚱해보임..
여러분, 기존 버퍼 중 하나의 최대/최소 값을 식별하는 간단한 방법(기능이 존재할 수 있음)이 무엇인지 알려주세요. 단순히 식별만 하는 것이 아니라 가장 큰/가장 작은 값을 가진 버퍼의 종류를 결정합니다.
4개의 버퍼가 있다고 가정하고 가장 간단한 것은 첫 번째 버퍼와 나머지 버퍼를 먼저 비교하는 것입니다(예: if(one[0]<two[0] && one[0]<three[0]&& ). .. 등)), 같은 방식으로 두 번째 것을 비교하는 식입니다. 근데 좀 뚱뚱해보임..
ArrayMinimum 은 배열의 최소값 인덱스를 반환하고 ArrayMaximum은 유추적으로 작동합니다.
여러 버퍼를 비교해야 하고 극단적인 값을 받은 경우 if 또는 fmin, fmax를 사용하여 비교할 수 있습니다.
이 방법이 위에서 설명한 간단한 열거보다 리소스가 덜 필요하다고 생각하십니까?
옵션 없음
아니요, 검색이 수행되는 배열의 길이가 3-4개 막대이고 배열이 2-3개이면 정렬하는 것이 더 빠릅니다.
ArrayMinimum은 배열의 최소값 인덱스를 반환하고 ArrayMaximum은 유추적으로 작동합니다.
여러 버퍼를 비교해야 하고 극단적인 값을 받은 경우 if 또는 fmin, fmax를 사용하여 비교할 수 있습니다.
이제 기능 설명을 읽었습니다 ...
다른 오페라의 ArrayMinimum - 왜냐하면 막대 값 0을 비교해야 하고 배열 기록 조회가 필요하지 않습니다.
fmin은 두 개의 버퍼만 비교합니다. 요점은 무엇입니까? 같은 성공으로, 나는 표준을 사용할 수 있습니다. 그러나 .. 그러나 많은 조건이 밝혀졌습니다. .. 최소 4개의 어려운 것과 최대의 동일한 숫자..
이제 기능 설명을 읽었습니다 ...
다른 오페라의 ArrayMinimum - 왜냐하면 막대 값 0을 비교해야 하고 배열 기록 조회가 필요하지 않습니다.
fmin은 두 개의 버퍼만 비교합니다. 요점은 무엇입니까? 같은 성공으로, 나는 표준을 사용할 수 있습니다. 그러나 .. 그러나 많은 조건이 밝혀졌습니다. .. 최소 4개의 어려운 것과 최대의 동일한 숫자..
fmin은 버퍼가 아니라 두 값을 비교합니다.
이제 작업이 명확해 졌으므로 다른 버퍼의 병렬 값 중에서 극한값을 찾아야 합니다.
이제 null 값에만 필요합니까? 아니면 많은 병렬 값에 대해 이 작업을 반복해야 합니까?
fmin은 버퍼가 아니라 두 값을 비교합니다.
이제 작업이 명확해 졌으므로 다른 버퍼의 병렬 값 중에서 극한값을 찾아야 합니다.
이제 null 값에만 필요합니까? 아니면 많은 병렬 값에 대해 이 작업을 반복해야 합니까?
이것은 시장에서 거래하는 Expert Advisor에게 필요합니다. 따라서 현재 막대에 있는 모든 버퍼의 값을 비교해야 합니다.
다음은 최대 및 최소 버퍼를 찾아야 하는 0 표시줄의 표시기 화면입니다.
이것은 시장에서 거래하는 Expert Advisor에게 필요합니다. 따라서 현재 막대에 있는 모든 버퍼의 값을 비교해야 합니다.
다음은 최대 및 최소 버퍼를 찾아야 하는 0 표시줄의 표시기 화면입니다.
그런 다음 배를 껍질을 벗기는 것만 큼 쉽습니다. 버퍼의 모든 0 값을 하나의 배열에 할당하고(버퍼 수가 미리 알려져 있으므로 정적으로 설정할 수도 있음) 이 요약 배열에 ArrayMinimum ArrayMaximum 함수를 적용합니다. 결과, 할당 순서에서 버퍼의 서수를 가져옵니다.