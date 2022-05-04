오류, 버그, 질문 - 페이지 600 1...593594595596597598599600601602603604605606607...3184 새 코멘트 Mykola Demko 2011.12.13 19:58 #5991 papaklass : Urain , sergeev 답변 감사합니다. 나는 배열에 인덱스를 쓰는 것에 대해 알고 있는데 더 빠른 것이 있을지도 모른다고 생각했습니다. 버블정렬은 처음 들어보네요. 할 수 있다면 간단한 예를 들어 더 자세하게 그리고 더 좋습니다. 어쨌든, 나는 당신의 링크를 읽을 것입니다. 답변에 다시 한 번 감사드립니다. http://ru.wikipedia.org/wiki/거품 정렬 일반적으로 우리는 구글에서 기사에서 인덱스의 셰이커 정렬이 구현됩니다(그러나 습관적으로 버블 정렬이라고 부릅니다). Shl 셰이커는 한 방향으로 기포 통로로 이동한다는 점에서 기포 1과 다릅니다. 반면 셰이커 셰이커에서는 번갈아 가며 기포가 떠오를 뿐만 아니라 가라앉기 때문에 통로를 줄여 분류 속도를 높입니다. Сортировка пузырьком — Википедия ru.wikipedia.org Сортировка простыми обменами, сортиро́вка пузырько́м (англ. ) — простой алгоритм сортировки. Для понимания и реализации этот алгоритм — простейший, но эффективен он лишь для небольших массивов. Сложность алгоритма: O(n²). Алгоритм считается учебным и практически не применяется вне учебной литературы, вместо него на практике применяются более... x572intraday 2011.12.15 06:56 #5992 내가 불평 한 지표에 대한 질문으로 세 번 추측하십시오. 정답: iFractals . 예상치 못한 일이죠? Custom Indicators https://www.mql5.com/ru/docs/customind 의 도움말 섹션은 다음과 같이 말합니다. 각 표시기 버퍼에는 하나의 값만 있습니다. " 그러나 이 모든 것은 OnCalculate() 함수를 호출하는 첫 번째 짧은 형식을 나타냅니다. 지표 값 계산을 위한 계산에 여러 버퍼가 포함된 경우 이 형식이 작동하지 않습니다. OnCalculate() 함수 호출의 두 번째 전체 형식이 사용되는 M1 도움말에서 iFractals 예제 코드를 실행해 보겠습니다. 하지만 그 전에 이 함수 내에서 수정 Comment (comm); 에 Print (comm); 표시된 결과와 함께 줄을 놓치지 않기 위해(그대로 두면 다른 값이 드물고 즉시 1로 대체되기 때문에 1이 항상 시각적으로 표시되므로 단위가 항상 표시됨). 출시 후에는 코드가 검소한 알고리즘을 사용한다는 사실에도 불구하고 표시기 가 매분 완전히 다시 그려지는 것이 분명한 매분, 즉 모든 새 막대에 단일 값이 아닌 값이 나타나는지 확인합니다. . 의심하는 사람은 각 프랙탈에 수직선을 그리는 몇 줄의 코드를 추가할 수 있습니다. 그런 다음 첫 번째 그림을 그린 후 이를 삭제하고 잠시 기다리면 새 막대가 나타나고 동일한 집합의 완전한 집합이 나타납니다. 윤곽. 어떤 이유에서인지 마지막 프랙탈이나 선만 그리는 것은 문제가 없습니다. 개발자에게 질문: 표시기가 부주의하게 작성되었습니까? 또는 프랙탈의 마지막 - 새로운 - 계산된 값만 그리는 목표가 전혀 없었습니까? 아니면 코드 블록과 values_to_copy 계산을 전혀 존재하지 않는 검소한 알고리즘 과 즐겁게 혼동했습니까? 또는 OnCalculate() 함수를 호출하는 전체 형식을 사용하면 의미 있는 데이터의 시작을 설정하기 위해 const int begin의 유사체를 사용하는 것이 원칙적으로 불가능합니까? 실험 중에는 기록의 "구멍" 채우기, 과거 막대 로드 및 prev_calculated를 0으로 재설정 하는 기타 이벤트가 발생하지 않습니다. 즉, 전체 지표의 값을 다시 계산할 이유가 없습니다. 물론, 나는 이 악명 높은 경제적 알고리즘을 위해 스스로 견딜 수 있는 것을 발명했을 것입니다. 그러나 여기에서는 분명히 이 문제에 대한 개발자의 공식 의견과 필요한 경우 수정이 중요합니다. Документация по MQL5: Пользовательские индикаторы
www.mql5.com
Пользовательские индикаторы - Документация по MQL5

찻주전자의 질문 묻다! MT4 iMAOnArray 및 iBandsOnArray (참고: 이전 버전에서 가장 최근의 프랙탈은 이미 끝에서 두 번째 막대에 나타날 수 있습니다(이로 인해 원하지 않는 다시 그리기가 발생할 수 있음). 반면 새 버전에서는 가장 최근의 프랙탈이 최신 막대에서 세 개의 막대보다 가깝지 않게 나타날 수 있습니다. .) 물론.) 수동으로 Bill Williams와 Custom Indicators 모두에서 차트에 이전 버전이나 새 버전을 선택적으로 추가할 수 있지만 코드에서 iFractals 핸들을 참조하려고 할 때 이전 버전은 아직 사용 중입니다. 다시 한 번 이에 반대하고 그들 자신의 버그로 추정되는 것을 식별하기 위해 테이블에 얼굴을 두드리지 않기 위해 얼마나 많은 시간이 낭비되었는지 ...

추신: 완전히 업데이트되지는 않고 Live Update 를 통해서만 업데이트됩니다. 그게 문제가 아닐까요? 말하다. 그렇다면 완전히 업데이트하겠습니다.

iCustom(...) 사용을 방해하는 이유는 무엇입니까?

x572intraday 2011.12.16 07:28 #5995

Valmars :

iCustom(...)을 사용하지 못하는 이유는 무엇입니까?

기본적으로 아무것도 없습니다. 그러나 동일한 지표의 오래된 버전은 요점이 아닙니다. 정크는 정의에 따라 배포 수준에서 처리되어야 하며, 제 생각에는 이것은 개발자 자신의 관심사여야 합니다. 그리고 기존 것을 그대로 두더라도 기본값이 아니므로 기본값을 더 정확한 새 것으로 설정해야 합니다. 개인적으로 이전 버전의 대안을 거의 부를 수 없었습니다. 사실, 이것은 앞으로 많은 문제를 잡을 수 있는 솔직히 잘못된 버전입니다.

--- 2011.12.16 11:41 #5996 (참고: 이전 버전에서 가장 최근의 프랙탈은 이미 끝에서 두 번째 막대에 나타날 수 있으며(이로 인해 원치 않는 다시 그리기가 발생할 수 있음) 새 버전에서는 가장 최근의 프랙탈이 최신 막대에서 세 막대보다 가깝지 않게 나타날 수 있습니다. .)

1. 어떤 새 버전에 대해 이야기하고 있습니까?

2. 2개 막대가 아닌 3개 막대를 폴링하는 데 방해가 되는 것은 무엇입니까?

goblin 2011.12.16 15:17 #5997

질문이 있습니다. 표시기가 설치된 통화 쌍뿐만 아니라 다른 통화 쌍에 대해 이러한 표시기를 얻을 수 있습니까?

#property copyright "2010, Graff"
#property link "http://www.mql5.com"
............
hwd_EURUSDf= iMA ( "EURUSD" , 0 ,Fast*k,shift,smootMode,price);
hwd_GBPUSDf= iMA ( "GBPUSD" , 0 ,Fast*k,shift,smootMode,price);
.......
if ( CopyBuffer (hwd_EURUSDf, 0 ,i, 1 ,buff)<= 0 ) return (- 1 );
if ( CopyBuffer (hwd_GBPUSDf, 0 ,i, 1 ,bufs)<= 0 ) return (- 1 );

등. 뭔가 작동하지 않습니다. 위의 코드는 자가 점검을 위해 설치한 CCFp.mq5의 코드입니다. 자신의 칠면조(같은 원칙에 따라 작성, 즉 핸들-> CopyBuffer ) 작동을 거부했습니다(Print(buff[i])는 쓰레기를 보여줍니다.

요청: 해결 방법이 있으면 코드를 작성하십시오! MT5 빌드 555/

goblin 2011.12.16 17:14 #5998

alexx_v :

여기에서 방금 휴식 후 터미널이 서버와의 통신을 복원하는 방법을 들었습니다. 사실입니다. 다시 결함입니다.

알렉스_v :

여기에서 방금 휴식 후 터미널이 서버와의 통신을 복원하는 방법을 들었습니다. 사실입니다. 다시 결함입니다.

이 사진은 MT4 또는 MT5에 있습니까? MT5 빌드 555/ goblin 2011.12.16 17:14 #5998 alexx_v : 여기에서 방금 휴식 후 터미널이 서버와의 통신을 복원하는 방법을 들었습니다. 사실입니다. 다시 결함입니다. 알렉스_v : 여기에서 방금 휴식 후 터미널이 서버와의 통신을 복원하는 방법을 들었습니다. 사실입니다. 다시 결함입니다. 이 사진은 MT4 또는 MT5에 있습니까? x572intraday 2011.12.16 17:34 #5999 sergeev : 1. 어떤 새 버전에 대해 이야기하고 있습니까? 2. 2개 막대가 아닌 3개 막대를 폴링하는 데 방해가 되는 것은 무엇입니까? 1. 표준 지표에는 두 개의 동일한 프랙탈 지표가 있습니다. Bill Williams 의 지표가 있는 섹션과 사용자 지정 섹션에 있습니다. 비교할 때 첫 번째 것은 끝에서 두 번째 막대에 일부 새로운 프랙탈을 다시 그리는 경향이 있고 두 번째 것은 i<rates_total 에 따라 자체 알고리즘에 의해 순환에서 가장 신선한 것이 조정되기 때문에 이러한 단점이 없습니다. -3 즉, 1개의 마진으로 프랙탈 자체가 알고리즘적으로 인접한 2개의 막대만 확인하여 형성되며 필요한 경우 새로운 3번째 막대가 나타날 때만 최종적으로 승인됩니다. 나는 올바른 도형의 위치를 알고 있습니다: C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Indicators\Examples\Fractals.mq5 하지만 iFractals 는 그것을 알지 못하지만 iFractals 는 내가 찾을 수 없는 이전 버전의 경로를 알고 있습니다. 낮에 불. C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Include\Indicators\BillWilliams.mqh 에서 이전 코드를 사용합니까? 2. 아무것도 아닙니다. 이 솔루션은 명확하고 이미 거의 사용하고 있습니다. 하지만 다릅니다. 프로젝트를 자세히 살펴보지 않고 프랙탈만 고려한다면 그렇습니다. 다시 그리는 데에는 아무런 문제가 없습니다. 점핑 프랙탈을 기반으로 그래픽 TA 구성을 만들고 이를 기반으로 자동 거래를 수행하는 경우 프랙탈이 아직 다시 그려지지 않았기 때문에 경우에 따라 거짓 긍정(너무 일찍 열린 위치)이 있을 것입니다. 그리고 구조가 아직 수정되지 않았고 시장에 진입하라는 신호가 이미 작동했습니다. 프랙탈이 다시 그려지고 차트 도구가 다시 그려지면 조기에 열린 위치를 제외하고 모든 것이 수정됩니다. 반대 위치를 닫거나 줄이거나 열어서 위치를 마비시키는 것은 가장 즐거운 해결책이 아닙니다. 추가 필터로 표시기를 로드하고 의심스러운 신호와 충돌하는지 확인하여 거래 빈도를 줄이고 무게를 줄이는 것입니다. 다른 악화 안정기와 함께. 원칙적으로, 우리는 자신에게 굴복하고 가장 최근의 구성을 만드는 데 동의할 수 있으며 여전히 의심스럽고 다시 그릴 수 있는 마지막 프랙탈에 따르지 않고 마이너스 첫 번째 프랙탈에 따라 만들 수 있습니다. 그러나 나에게 이것은 목발의 전형적인 예입니다. 때때로 자신의 코드에 누적되지만 가능하면 그렇지 않아야 합니다... 그리고 저는 일반적으로 시장과 시장에서 정확한 정보를 시기 적절하지 않게 받는 것에 대해 침묵합니다 건설의 구현. 코딩 도움말 MQL4 및 MQL5에 대한 월마 goblin 2011.12.16 17:45 #6000 goblin : 질문이 있습니다. 표시기가 설치된 통화 쌍뿐만 아니라 다른 통화 쌍에 대해 이러한 표시기를 얻을 수 있습니까? 등. 뭔가 작동하지 않습니다. 위의 코드는 자가 점검을 위해 설치한 CCFp.mq5의 코드입니다. 자신의 칠면조(같은 원칙에 따라 작성, 즉, 핸들->CopyBuffer) 작동을 거부했습니다(Print(buff[i])는 쓰레기를 보여줍니다. 요청: 해결 방법이 있으면 코드를 작성하십시오! 네, 스스로 문제를 파악한 것 같습니다.

관리자에게 질문: 터미널은 사이트에서 다운로드되었으며, 예제에서는 도움말에서 사용되었습니다(xxx=iMA(.....)), 하지만! MA 자체는 지표가 아니라 내포물에 있습니다. 이것은 지능 테스트입니까?

시간이 아쉽다!
Urain , sergeev 답변 감사합니다.
나는 배열에 인덱스를 쓰는 것에 대해 알고 있는데 더 빠른 것이 있을지도 모른다고 생각했습니다.
버블정렬은 처음 들어보네요. 할 수 있다면 간단한 예를 들어 더 자세하게 그리고 더 좋습니다. 어쨌든, 나는 당신의 링크를 읽을 것입니다.
답변에 다시 한 번 감사드립니다.
일반적으로 우리는 구글에서 기사에서 인덱스의 셰이커 정렬이 구현됩니다(그러나 습관적으로 버블 정렬이라고 부릅니다).
Shl 셰이커는 한 방향으로 기포 통로로 이동한다는 점에서 기포 1과 다릅니다. 반면 셰이커 셰이커에서는 번갈아 가며 기포가 떠오를 뿐만 아니라 가라앉기 때문에 통로를 줄여 분류 속도를 높입니다.
내가 불평 한 지표에 대한 질문으로 세 번 추측하십시오. 정답: iFractals . 예상치 못한 일이죠?
Custom Indicators https://www.mql5.com/ru/docs/customind 의 도움말 섹션은 다음과 같이 말합니다. 각 표시기 버퍼에는 하나의 값만 있습니다. " 그러나 이 모든 것은 OnCalculate() 함수를 호출하는 첫 번째 짧은 형식을 나타냅니다. 지표 값 계산을 위한 계산에 여러 버퍼가 포함된 경우 이 형식이 작동하지 않습니다.
OnCalculate() 함수 호출의 두 번째 전체 형식이 사용되는 M1 도움말에서 iFractals 예제 코드를 실행해 보겠습니다. 하지만 그 전에 이 함수 내에서 수정
Comment (comm);
에
Print (comm);
표시된 결과와 함께 줄을 놓치지 않기 위해(그대로 두면 다른 값이 드물고 즉시 1로 대체되기 때문에 1이 항상 시각적으로 표시되므로 단위가 항상 표시됨). 출시 후에는 코드가 검소한 알고리즘을 사용한다는 사실에도 불구하고 표시기 가 매분 완전히 다시 그려지는 것이 분명한 매분, 즉 모든 새 막대에 단일 값이 아닌 값이 나타나는지 확인합니다. . 의심하는 사람은 각 프랙탈에 수직선을 그리는 몇 줄의 코드를 추가할 수 있습니다. 그런 다음 첫 번째 그림을 그린 후 이를 삭제하고 잠시 기다리면 새 막대가 나타나고 동일한 집합의 완전한 집합이 나타납니다. 윤곽. 어떤 이유에서인지 마지막 프랙탈이나 선만 그리는 것은 문제가 없습니다.
개발자에게 질문: 표시기가 부주의하게 작성되었습니까? 또는 프랙탈의 마지막 - 새로운 - 계산된 값만 그리는 목표가 전혀 없었습니까? 아니면 코드 블록과 values_to_copy 계산을 전혀 존재하지 않는 검소한 알고리즘 과 즐겁게 혼동했습니까? 또는 OnCalculate() 함수를 호출하는 전체 형식을 사용하면 의미 있는 데이터의 시작을 설정하기 위해 const int begin의 유사체를 사용하는 것이 원칙적으로 불가능합니까?
실험 중에는 기록의 "구멍" 채우기, 과거 막대 로드 및 prev_calculated를 0으로 재설정 하는 기타 이벤트가 발생하지 않습니다. 즉, 전체 지표의 값을 다시 계산할 이유가 없습니다.
물론, 나는 이 악명 높은 경제적 알고리즘을 위해 스스로 견딜 수 있는 것을 발명했을 것입니다. 그러나 여기에서는 분명히 이 문제에 대한 개발자의 공식 의견과 필요한 경우 수정이 중요합니다.
개발자에 대한 친절한 요청(그런데 내가 처음으로 이것을 묻는 것은 아닙니다): Fractals 표시기의 이전 버전을 새 버전으로 교체하십시오. (참고: 이전 버전에서 가장 최근의 프랙탈은 이미 끝에서 두 번째 막대에 나타날 수 있습니다(이로 인해 원하지 않는 다시 그리기가 발생할 수 있음). 반면 새 버전에서는 가장 최근의 프랙탈이 최신 막대에서 세 개의 막대보다 가깝지 않게 나타날 수 있습니다. .) 물론.) 수동으로 Bill Williams와 Custom Indicators 모두에서 차트에 이전 버전이나 새 버전을 선택적으로 추가할 수 있지만 코드에서 iFractals 핸들을 참조하려고 할 때 이전 버전은 아직 사용 중입니다. 다시 한 번 이에 반대하고 그들 자신의 버그로 추정되는 것을 식별하기 위해 테이블에 얼굴을 두드리지 않기 위해 얼마나 많은 시간이 낭비되었는지 ...
추신: 완전히 업데이트되지는 않고 Live Update 를 통해서만 업데이트됩니다. 그게 문제가 아닐까요? 말하다. 그렇다면 완전히 업데이트하겠습니다.
개발자에 대한 친절한 요청(그런데 내가 처음으로 이것을 묻는 것은 아닙니다): Fractals 표시기의 이전 버전을 새 버전으로 교체하십시오. (참고: 이전 버전에서 가장 최근의 프랙탈은 이미 끝에서 두 번째 막대에 나타날 수 있습니다(이로 인해 원하지 않는 다시 그리기가 발생할 수 있음). 반면 새 버전에서는 가장 최근의 프랙탈이 최신 막대에서 세 개의 막대보다 가깝지 않게 나타날 수 있습니다. .) 물론.) 수동으로 Bill Williams와 Custom Indicators 모두에서 차트에 이전 버전이나 새 버전을 선택적으로 추가할 수 있지만 코드에서 iFractals 핸들을 참조하려고 할 때 이전 버전은 아직 사용 중입니다. 다시 한 번 이에 반대하고 그들 자신의 버그로 추정되는 것을 식별하기 위해 테이블에 얼굴을 두드리지 않기 위해 얼마나 많은 시간이 낭비되었는지 ...
추신: 완전히 업데이트되지는 않고 Live Update 를 통해서만 업데이트됩니다. 그게 문제가 아닐까요? 말하다. 그렇다면 완전히 업데이트하겠습니다.
iCustom(...)을 사용하지 못하는 이유는 무엇입니까?
개발자에 대한 친절한 요청(그런데 내가 처음으로 이것을 묻는 것은 아닙니다): Fractals 표시기의 이전 버전을 새 버전으로 교체하십시오. (참고: 이전 버전에서 가장 최근의 프랙탈은 이미 끝에서 두 번째 막대에 나타날 수 있으며(이로 인해 원치 않는 다시 그리기가 발생할 수 있음) 새 버전에서는 가장 최근의 프랙탈이 최신 막대에서 세 막대보다 가깝지 않게 나타날 수 있습니다. .)
1. 어떤 새 버전에 대해 이야기하고 있습니까?
2. 2개 막대가 아닌 3개 막대를 폴링하는 데 방해가 되는 것은 무엇입니까?
등. 뭔가 작동하지 않습니다. 위의 코드는 자가 점검을 위해 설치한 CCFp.mq5의 코드입니다. 자신의 칠면조(같은 원칙에 따라 작성, 즉 핸들-> CopyBuffer )
작동을 거부했습니다(Print(buff[i])는 쓰레기를 보여줍니다.
요청: 해결 방법이 있으면 코드를 작성하십시오! MT5 빌드 555/
여기에서 방금 휴식 후 터미널이 서버와의 통신을 복원하는 방법을 들었습니다. 사실입니다. 다시 결함입니다.
여기에서 방금 휴식 후 터미널이 서버와의 통신을 복원하는 방법을 들었습니다. 사실입니다. 다시 결함입니다.
1. 어떤 새 버전에 대해 이야기하고 있습니까?
2. 2개 막대가 아닌 3개 막대를 폴링하는 데 방해가 되는 것은 무엇입니까?
1. 표준 지표에는 두 개의 동일한 프랙탈 지표가 있습니다. Bill Williams 의 지표가 있는 섹션과 사용자 지정 섹션에 있습니다. 비교할 때 첫 번째 것은 끝에서 두 번째 막대에 일부 새로운 프랙탈을 다시 그리는 경향이 있고 두 번째 것은 i<rates_total 에 따라 자체 알고리즘에 의해 순환에서 가장 신선한 것이 조정되기 때문에 이러한 단점이 없습니다. -3 즉, 1개의 마진으로 프랙탈 자체가 알고리즘적으로 인접한 2개의 막대만 확인하여 형성되며 필요한 경우 새로운 3번째 막대가 나타날 때만 최종적으로 승인됩니다. 나는 올바른 도형의 위치를 알고 있습니다: C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Indicators\Examples\Fractals.mq5 하지만 iFractals 는 그것을 알지 못하지만 iFractals 는 내가 찾을 수 없는 이전 버전의 경로를 알고 있습니다. 낮에 불. C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Include\Indicators\BillWilliams.mqh 에서 이전 코드를 사용합니까?
2. 아무것도 아닙니다. 이 솔루션은 명확하고 이미 거의 사용하고 있습니다. 하지만 다릅니다. 프로젝트를 자세히 살펴보지 않고 프랙탈만 고려한다면 그렇습니다. 다시 그리는 데에는 아무런 문제가 없습니다. 점핑 프랙탈을 기반으로 그래픽 TA 구성을 만들고 이를 기반으로 자동 거래를 수행하는 경우 프랙탈이 아직 다시 그려지지 않았기 때문에 경우에 따라 거짓 긍정(너무 일찍 열린 위치)이 있을 것입니다. 그리고 구조가 아직 수정되지 않았고 시장에 진입하라는 신호가 이미 작동했습니다. 프랙탈이 다시 그려지고 차트 도구가 다시 그려지면 조기에 열린 위치를 제외하고 모든 것이 수정됩니다. 반대 위치를 닫거나 줄이거나 열어서 위치를 마비시키는 것은 가장 즐거운 해결책이 아닙니다. 추가 필터로 표시기를 로드하고 의심스러운 신호와 충돌하는지 확인하여 거래 빈도를 줄이고 무게를 줄이는 것입니다. 다른 악화 안정기와 함께.
원칙적으로, 우리는 자신에게 굴복하고 가장 최근의 구성을 만드는 데 동의할 수 있으며 여전히 의심스럽고 다시 그릴 수 있는 마지막 프랙탈에 따르지 않고 마이너스 첫 번째 프랙탈에 따라 만들 수 있습니다. 그러나 나에게 이것은 목발의 전형적인 예입니다. 때때로 자신의 코드에 누적되지만 가능하면 그렇지 않아야 합니다... 그리고 저는 일반적으로 시장과 시장에서 정확한 정보를 시기 적절하지 않게 받는 것에 대해 침묵합니다 건설의 구현.
질문이 있습니다. 표시기가 설치된 통화 쌍뿐만 아니라 다른 통화 쌍에 대해 이러한 표시기를 얻을 수 있습니까?
등. 뭔가 작동하지 않습니다. 위의 코드는 자가 점검을 위해 설치한 CCFp.mq5의 코드입니다. 자신의 칠면조(같은 원칙에 따라 작성, 즉, 핸들->CopyBuffer)
작동을 거부했습니다(Print(buff[i])는 쓰레기를 보여줍니다.
요청: 해결 방법이 있으면 코드를 작성하십시오! MT5 빌드 555/
네, 스스로 문제를 파악한 것 같습니다.
관리자에게 질문: 터미널은 사이트에서 다운로드되었으며, 예제에서는 도움말에서 사용되었습니다(xxx=iMA(.....)), 하지만! MA 자체는 지표가 아니라 내포물에 있습니다. 이것은 지능 테스트입니까?
시간이 아쉽다!