데모 서버가 허용된 통화 중 6개 + 일부 다른 통화만 테스트하도록 제공하는 경우 12개 통화 모두에서 챔피언십에 대한 어드바이저를 준비하는 방법, 아니면 제가 어떻게든 잘못 연결하고 있습니까?
챔피언십 웹사이트로 이동하면 뉴스 섹션에서 필요한 모든 정보를 찾을 수 있습니다. 대회가 시작되기 전에 우리는 이 주제에 대한 여러 출판물을 발표했습니다.
서비스 "시그널"은 챔피언십 후 죽을 것입니까? 아니면 영구적으로 만들 것인가?
새 빌드(555)로 전환한 후 터미널은 "Tools", "Market Watch", "Tester" 및 " Data Window "에 대한 위치(또는 오히려 활동 상태) 저장을 중지했습니다.
터미널을 닫았다가 다시 열면(최소화되지 않은, 즉 닫힘) 기본 양식 외부에 있던 모든 것이 사라집니다. 내가 알기로는 터미널은 어떤 이유에서인지 상인이 이러한 것들 없이 했다고 생각합니다. 메뉴로 올라가 모든 것을 다시 켜야 합니다(적어도 위치는 기억하는 것이 좋습니다).
"내비게이터"는 항상 그렇듯이 기본 양식 창의 차트와 함께 위치하며 모든 것이 정상입니다.
OS - Win XP32, 빌드 - 555, 두 대의 모니터. 하나는 기본 창(내비게이터와 차트가 표시됨)이고 두 번째 창에는 위의 모든 항목("도구", "시장 조사", "테스터" 및 "데이터 창")이 있습니다.
x64 및 기타 운영 체제에 대해서는 말할 수 없으며 두 개의 모니터에서 확인할 수 있는 방법이 없습니다.
거래 내역에 대한 간격은 저장되지 않습니다.
이제 로그아웃했다가 다시 로그인한 후:
MT4에서 MT5로 옮겼습니다. 마지막으로 입력한 데이터를 저장하는 것이 논리적입니다. 내가 직접 기억할 때까지!
테스터에서 비주요 쌍에 대한 표시기는 테스트 시작(파란색 선) 이전 기간에는 작동하지 않습니다.
" Open price only" 모드의 테스트 기간에서 비주요 FI에 대한 차트는 계단식으로 표시되며 다른 모드에서는 이것이 관찰되지 않습니다(파란색 선).
테스터가 실행 중인 것과 동일한 FI에서 계산하는 표시기는 정상적으로 작동합니다(녹색 선).